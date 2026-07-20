iPhone 17 Pro Max'i Parça Parça Alsaydınız Toplam Maliyet Kaç TL Olurdu?

iPhone 17 Pro Max'i teknoloji mağazasından veya e-ticaret sitesinden satın almak yerine tıpkı bir masaüstü bilgisayar toplar gibi sıfır veya ikinci el yedek parçalarını internetten tek tek sipari şedip evde birleştirseydik nasıl bir tablo ile karşılaşırdık? Yurt dışı yedek parça tedarikçileri, e-ticaret platformları ve parça ilanları göz önünde bulundurulduğunda ekrandan anakartına, bataryadan kameraya kadar parçalar tek tek temin edilebiliyor.

Bu yazıda iPhone 17 Pro Max parça parça satın alınsa toplam maliyeti kaç TL olurdu sorusunu yanıtlayacağız. Hazırladığımız tabloda yer alan fiyatların yaklaşık fiyat olduğunu belirtelim. Ayrıca toplam maliyete gümrük vergisi, kargo ücreti ve IMEI kayıt ücreti dahil edilmedi. Parça fiyatlarına geçmeden önce telefon parçalarını internetten sipariş verip evde birleştirmenin mümkün olup olmadına göz atalım.

iPhone 17 Pro Max'in Parçaları Alınıp Evde Yapılabilir mi?

iPhone 17 Pro Max'in parçalarını tek tek alıp evde birleştirmek teorik olarak mümkün olsa da pratikte imkânsıza yakındır ve kesinlikle mantıklı bir yöntem değildir. Apple, cihazlarındaki ekran, anakart, batarya, kamera ve Face ID gibi ana bileşenleri seri numaraları üzerinden yazılımsal olarak birbirine eşleştiriyor.

Farklı yerlerden satın aldığınız orijinal parçaları bir kasaya monte edip çalıştırsanız bile telefon bu parçaları tanımaz ve ekranda uyarı çıkar. Kalibrasyon yapılmadığından dolayı Face ID, pil sağlığı göstergesi ve bazı kamera modları çalışmaz. Bu parçaların eşleştirilmesi için Apple'ın yetkili servis sistemi gerekiyor.

Bir telefonun anakartını tek başına piyasada bulmak oldukça zor. Ayrıca cihaz su geçirmezlik contaları, çok küçük parçaları, hassas kabloları ve titanyum kasa yapısıyla oldukça karışık bir mühendisliğe sahip. Montajı evde yapmak için profesyonel bir ekipman gerekiyor. Yanlış uzunluktaki bir vidayı yanlış yere sıkmak gibi küçük bir hata bile anakartı kalıcı olarak bozabilir.

iPhone 17 Pro Max'i Parça Parça Alıp Toplamak İçin Kaç TL Gerekiyor?

Parça Yaklaşık Fiyat İşlemci + 256 GB anakart + eşleşmiş Face ID 23.017 TL- 23.959 TL Orijinal Apple ekran 15.771 TL Orijinal batarya 4.736 TL Orijinal orta kasa / şase 5.648 TL Komple orijinal arka kapak 3.365 TL Orijinal arka kamera sistemi 4.236 TL Ön kamera 2.165 TL USB-C şarj soketi flexi 2.687 TL Üst ahize hoparlörü 366 TL Alt hoparlör 355 TL Güç düğmesi flexi 631 TL Ses düğmeleri flexi 474 TL Taptic Engine 837 TL Fiziksel SIM kart okuyucu 162 TL SIM tepsisi 106 TL Yakınlık / radar sensörü 171 TL Ekran contası / yapışkanı 576 TL Arka kapak yapışkanı 30 TL Mikrofon flexi 372 TL Toplam 63.200 TL- 66.700 TL (Bu yaklaşık fiyat. Toplam ücrete gümrük vergisi, kargo ücreti ve IMEI kayıt ücreti dahil edilmedi. Bu arada IMEI layıt ücreti: 54.258 TL)

İşlemci + 256 GB anakart ve bununla eşleşmiş Face ID, yurt dışında 489 dolar ila 509 dolar arasında bir fiyata bulunabiliyor. Bu da güncel kur ile birlikte 23.017 TL- 23.959 TL aralığında bir maliyete denk geliyor. Parça fiyatları göz önünde bulundurulduğunda en pahalı bileşenin anakart olduğunu söylemek mümkün.

Orijinal ekran satın almak için 292,90 euro civarında bir ücret ödemek gerekiyor. Bu da güncel kur ile birlikte 15 bin 771 TL'ye denk geliyor. Ekranın da en pahalı donanım parçalarından biri olduğunu belirtelim. Orijinal batarya ise 87,95 euro civarında bir fiyat ile bulunabiliyor. Bu da 4 bin 736 TL'ye denk geliyor.

Telefonun orijinal orta kasası 119.99 dolar civarında bir fiyata bulunabiliyor. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin 648 TL'ye denk geliyor. Orijinal arka kapak satın almak için 62,50 civarında bir ücret ödemek gerekiyor. Bu da güncel kur ile birlikte 3.365 TL'ye denk geliyor. Orijinal arka kamera sistemi için 89.99 dolar civarında bir ücret ödemek gerekiyor. Bu da güncel kur ile birlikte 4 bin 236 TL'ye denk geliyor.

Ön kamera 45.99 dolar civarında bir fiyata bulunabiliyor. Bu da güncel kur ile bilrikte 2 bin 165 TL'ye denk geliyor. USB-C şarj soketi flexi için 49.90 euro civarında bir ücret ödemek gerekiyor. Bu da 2 bin 687 TL'ye denk geliyor. Üst ahize hoparlörü 6.80 euro fiyat etiketiyle bulunabiliyor. Bu da 366 TL'ye denk geliyor. Alt hoparlör ise 6.60 euro fiyat etiketiyle satılıyor. Bu ise 355 TL'ye denk geliyor.

Güç düğmesi flexi 11.72 euro fiyat etiketiyle bulunabiliyor. Bu da güncel kur ile 631 TL'ye denk geliyor. Ses düğmeleri flexi içinse 8.80 euro fiyat ödemek gerekebiliyor. Bu da 474 TL'ye denk geliyor. Fiziksel SIM kart okuyucu 3 euro yani 162 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gümüş SIM tepsisi ise 1.97 euro fiyat etiketiyle bulunabiliyor. Bu da 106 TL'ye denk geliyor. Renge göre SIM tepsisi fiyat etiketinin değiştiğini belirtelim.

Apple, iPhone 17 Pro Max'i Ne Kadar Maliyetle Üretiyor?

iPhone 17 Pro Max'in donanım ve fabrika montaj maliyeti, sektör analizi ve raporlara göre yaklaşık 480 dolar ile 510 dolar arasında değişiklik gösteriyor. Bu da güncel kur ile birlikte 22 bin 646 TL-24 bin TL'ye denk geliyor. Bu, Apple'ın dünya genelindeki tedarikçilerinden satın aldığı fiziksel bileşenlerin ve fabrikadaki temel işçiliğin toplam tutarını ifade ediyor.

Cihazın toplam donanım maliyetindeki en büyük payı ekran, işlemci ve kamera gibi ana bileşenler oluşturuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen A19 Pro işlemci, tek başına 100 doların (4 bin 718 TL) üzerindeki maliyetiyle cihazın en pahalı parçası konumunda. Bunu Super Retina XDR OLED ekran ile periskop teknolojisine sahip arka kamera takip ediyor.

Qualcomm tarafından üretilen 5G modem çipi de yüksek maliyetli donanım parçaları arasında yer aliyor. Geriye kalan donanım parçaları ise maliyet açısından daha düşük paylara sahip. Fabrikadaki parça birleştirme, test süreçleri ve kutulama giderleri de cihaz başına ortalama 15 dolar-20 dolar yani 707 TL-943 TL civarında fakat hesaplanan bu toplam maliyet, telefonun raftaki satış fiyatıyla karşılaştırılmamalıdır.

Bu maliyete Apple'ın her yıl çok büyük bir bütçe ayırdığı A serisi işlemci, iOS yazılım Ar-Ge giderleri, global lojistik ve sevkiyat maliyetleri, pazarlama kampanyaları, Apple mağaza işletme masrafları ve ülkelerin uyguladığı gümlük vergileri dahil değildir. Donanım maliyetinin üzerine eklenen bu devasa süreçler ve şirketin kâr marjı, telefonun satış fiyatını belirliyor.

Editörün Yorumu

iPhone 17 Pro Max'in parçalarını satın alıp evde birleştirmek her ne kadar kulağa eğlenceli ve ilgi çekici gelse de bu pek mantıklı değil. Apple'ın kapalı ekosistem anlayışı ve her geçen gün sıkılaştırdığı güvenlik politikaları bu kapıyı kullanıcılar için tamamen kapatmış durumda. Bir cihazı çalışır kılmak artık sadece doğru parçaları doğru yere vidalamaktan geçmiyor.

Yazılımsal onaylar, seri numarası eşleşmeleri ve yetkili servis sistemi bu sürecin asıl belirleyicisi hâline geldi. Dolayısıyla tüm riskleri göze alıp teknik olarak bu zorluğun üstesinden gelmek bütçenizden ve zamanınızdan tasarruf ettirmez. Bunun yerine resmî bir muhatabı olmayan, özellikleri kısıtlanmış ve maliyeti sıfır telefonu aşan pahalı bir deneyim elde edersiniz.