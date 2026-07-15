Xiaomi 17T Pro Sadece 45 Günde 12 Bin TL Değer Kaybetti

Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye'de satışa çıkmasının üzerinden iki ay bile geçmedi. Buna rağmen Türkiye'de 64.999 TL'den satışa çıkan telefonun değeri 53 bin TL'ye kadar geriledi. MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi, 12 GB LPDDR5X RAM'i ve 6.83 inç AMOLED ekranı ve 100W hızlı şarj destekleyen 7000 mAh bataryaya sahip telefon, fiyat düşüşüyle çok daha cazip bir hale geldi.

Xiaomi 17T Pro Ne Kadar Değer Kaybetti?

Xiaomi'nin uygun fiyatlı amiral gemisi 17T Pro, geçtiğimiz mayıs ayının sonunda yani yaklaşık 45 gün önce Türkiye'de satışa çıktı. 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçeneklerine sahip olan telefon, teknik özellikleri ile kullanıcıların ilgisini çekse de fiyatı oldukça yüksekti. Ancak bu durum kısa süre içerisinde değişti.

Xiaomi 17 T Pro'nun 256 GB'lık modeli Türkiye'de 64.999 TL'den satışa çıkmıştı. Bugün ise bu telefonu satın almak isteyen vatandaşların ödemesi gereken para çok daha az. Xiaomi 17T Pro'nun güncel fiyatı 53.899 TL'den başlıyor. Üstelik bu Xiaomi Türkiye garantili fiyatı. Eğer ithalatçı garantisi sizin için yeterliyse çok daha uyguna bulmak bile mümkün.

Bu hesaba göre Xiaomi 17 T Pro sadece 45 günde 12 bin TL değer kaybı yaşamış durumda. 512 GB ve 1 TB'lık seçeneklerde de tablo farklı değil. 512 GB depolama alanına sahi Xiaomi 17T Pro, Türkiye'de 69.999 TL'den satışa çıkmış. Güncel fiyatı ise 61.499 TL. 70.999 TL'den çıkan 1 TB versiyon ise en az değer kaybeden model. Sadece 68 bin TL'ye düşmüş.

Depolama Çıkış Fiyatı Güncel Fiyat Değer Kaybı 256 GB 64.999 TL 53.899 TL 11.100 TL 512 GB 69.999 TL 61.499 TL 8.500 TL 1 TB 70.999 TL 68.000 TL 2.999 TL

Neden Bu Kadar Hızlı Değer Kaybetti?

Xiaomi 17T Pro'nun 45 günde 12 bin TL değer kaybetmesiyle ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak bazı tahminler yapmak mümkün. Benim aklıma gelen ilk neden rekabet. Evet, 17T Pro her şeyiyle bir amiral gemisi. Ancak bu fiyat/performans odaklı bir seri. Amacı iPhone 17, Galaxy S26 ve Xiiaomi 17 gibi amiral gemisi telefonlara daha uygun fiyatlı bir alternatif olmak.

Ancak 64.999 TL'lik fiyat bu hedefe pek uymuyor. Bu fiyata Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S26 başta olmak üzere pek çok amiral gemisi telefon bulunuyor. Muhtemelen bu durum satışları etkiledi ve fiyatın düşmesine neden oldu. Bu da Xiaomi 17T Pro'yu daha uygun fiyatlı daha ilgi çekici bir seçenek haline getirdi. Peki Xiaomi 17T Pro alınır mı?

Xiaomi 17T Pro Alınır mı?

Bu sorunun cevabı evet. Xiaomi 17T Pro kesinlikle harika bir telefon ve artk fiyatı çok daha uygun. MediaTek Dimensity 9500, Snapdragon 8 Elite Gen 5'e rakip olacak kadar güçlü bir işlemci. 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.1 fazlasıyla yeterli. Özellikle de halihazırda devam eden bellek krizinin fiyatları ne kadar artırdığını düşünürsek.

7000 mAh batarya, 100W kablolu şarj 50W kablosuz şarj bugün en iyi amiral gemisi modellerinin bazılarında bile olmayan özellikler. Kamera Galaxy S26 ya da Xiaomi 17 modellerindeki kadar olmasa da çoğu kullanıcı için yeterli. Suya ve toza dayanıklılık desen zaten var. Xiaomi 17T Pro her şeyiyle harika bir telefon.

Akıllardaki tek soru ise fiyatının daha fazla düşüp düşmeyeceği. Açıkçası bu konuda kimsenin net bir cevabı yok. Ancak benim gözlemlerim telefonların en büyük değer kaybını çıktıktan sonra ilk üç ay içerisinde yaşadığı yönünde. Xiaomi 17T Pro'nun çıkışının üzerinden ise iki ay bile geçmedi. Ancak 12 bin TL halihazırda büyük bir değer kaybı.

Benim tavsiyem eğer ihtiyacınız varsa çok düşünmemeniz yönünde. Bellek krizinin neden olduğu fiyat artışları, TL'deki değer kaybı, sürekli artan gümrük vergileri, enflasyon ve kargo gemilerini etkileyen siyasi gelişmeler her an bunu tersine çevirebilir. Xiaomi 17T Pro daha ne kadar değer kaybeder bilemem ama muhtemelen büyük bir fark olmaz.

Editörün Yorumu

Açıkçası tüm olumsuzluklara rağmen sadece rekabet sayesinde telefon fiyatlarının bu kadar değişebilmesi beni her seferinde şaşırtıyor. Bu duurm kuşkusuz sağlıklı rekabet koşullarının tüketiciye ne kadar yaradığının en büyük göstergesi. Eğer Xiaomi 17T Pro'yu daha önce satın aldıysanız ve değer kaybı sizi üzüyorsa da bakış açınızı değiştirmeye çalışın.

Elinizde hala yıllarca kullanabileceğiniz harika bir telefon var ve bugün sizin ufak bir zarar etmenize neden olan bu rekabet ortamı ileride başka bir teknolojik üründe size yarayacaktır. Ya da kim bilir belki çoktan yaramıştır.