Bilgisayarınızda arkadaşlarınızla birlikte oynayabildiğiniz Enshrouded'de, canavarlara karşı savaşın ve krallığınızı geri alın

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ölmekte olan bir ırkın son umudusunuz ve kaybettiğiniz krallığı almak da size düşüyor. Açık dünyasıyla ve epik savaşlarıyla karşımıza çıkan Enshrouded, 16 oyuncuya kadar oynanabilen bir hayatta kalma RPG oyunudur. Aksiyon RYO savaş sistemine sahip olan bu oyunda, çöllerde seyahat edin ve kendi yolculuğunuzu çizin. Hikayeyi bitirmek istiyorsanız aldığınız tüm görevleri bitirmeli ve yabanda hayatta kalmalısınız.

Kayıp krallığınızın döküntüleri arasında canavarlarla savaşacaksınız. Bu zorlu ve sizden daha güçlü olan canavarlara karşı kendinizi geliştirin ve gücünüzü geri kazanın. Her ne kadar savaş mekaniklerini içerisinde çokça barındırsa da, aslında hayatta kalma türü daha büyük ölçekte karşımıza çıkıyor. Ağaçları kesin, çeşitli eşyaları toplayın ve kendinize bir yaşam alanı inşa edin. Yaratıcılığınızı serbest bırakarak, atölyelerinizin kilidini açın ve içerisinde silahlar üretin.

Enshrouded İndir

Silahlarınızı ve zırhlarınızı oldukça geliştirmelisiniz. Karşınıza çıkacak olan engeller her daim artacağından dolayı, kendinizi sağlama almak zorundasınız. Ayrıca oyunu çevrimiçi bir şekilde arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Rolleri dağıtın, yeteneklerinizi açın ve birlikte canavarlara karşı savaş verin.

Sisin arasında kalmış olan kayıp krallığınızı tekrardan ayağa kaldırmak istiyorsanız, Enshrouded indirin ve hayatta kalma RPG deneyimi yaşayın. Oyundaki mekaniklere ve görselliğe bakacak olursak; grafiksel anlamda pek bir sıkıntı görünmese de, modelleme ve savaş mekanikleri açısından biraz basit geliştirilmişe benziyor diyebiliriz.

Enshrouded Sistem Gereksinimleri