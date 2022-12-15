Eski Windows Sürümleri için En İyi Mavi Işık Filtresi Programları

Gün içerisinde vaktimizin büyük bir kısmını bilgisayar ekranına bakarak geçiriyoruz. Bilgisayar ekranından yayılan mavi ışık, baş ağrısı, uyku bozukluğu ve göz sulanması gibi birçok sağlık sorununa yol açar. Mavi ışık filtresi programları, bu sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda mavi ışık filtresi için herhangi bir program yüklemenize gerek yok zira Windows 10 işletim sistemi, yerleşik olarak mavi ışık filtresi özelliğine sahiptir.

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarda "Gece Işığı" isimli mavi ışık filtresini aktif edebilirsiniz. Peki, eski Windows sürümüne sahip bilgisayarlarda mavi ışık filtresi nasıl kullanılır? Bu yazıda, eski Windows sürümleri için en başarılı mavi ışık filtresi uygulamalarını sıraladık.

Mavi Işık Filtresi Programları Listesi

SunsetScreen

Redshift

F.Lux

Iris

CareUEyes Lite

LightBulb

Eye Saver

Yukarıda Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar üzerinden kullanılabilecek mavi ışık filtresi uygulamaları bulunuyor. Listede bulunan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SunsetScreen

SunsetScreen, özellikle Windows kullanıcıları arasında oldukça popüler bir programdır. SunsetScreen, gün doğumu ve gün batımını manuel olarak ayarlamanıza olanak sağlar. Bu sayede ekran yoğunluğunu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra kullanıcılara farklı renkler ve gece ön ayarları sunar.

Redshift

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınız için hafif bir mavi ışık filtre programı arıyorsanız Redshift sizin için en iyi seçim olabilir. Diğer tüm mavi ışık filtre programları gibi Redshift de ekran sıcaklığını manuel olarak ayarlamanızı sağlar. Bunun dışında, ekranınızın rengini konumunuza göre otomatik olarak mavi ışık filtesini ayarlama yeteneğine de sahip oldu.

F.Lux

F.lux, bilgisayar ekranından yayılan mavi ışığı önemli ölçüde azaltan en iyi programlardan bir tanesidir. F.lux, mavi ışığı azaltmak için bilgisayar ekranına sarı renk tonu ekler. F.lux, Windows, Android, Linux, MacOS ve iOS platformlarında bulunuyor.

Söz konusu nedenden ötürü F.lux ile akıllı telefonların ekranlarından yayılan mavi ışığı da azaltabilirsiniz. F.lux’un kullanımı oldukça kolaydır ve kullanıcıların renk dengesini manuel olarak ayarlayabilmesine olanak sağlar.

Iris

F.lux'a oldukça benzeyen Iris, bilgisayar ekranından yayılan mavi ışığı azaltan en iyi programlardan bir tanesidir. Ücretli bir program olan Iris’in ücretsiz olarak kullanılabilen Iris Lite isminde bir sürümü daha bulunuyor.

F.lux ile karşılaştırıldığında Iris Lite daha az özellik sunar. Iris’in ücretli sürümünü satın alırsanız F.Lux'a kıyasla ekran üzerinde daha iyi kontrol elde edebilirsiniz. Örneğin, ekran tonu düzeyini bir programa göre ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında, birden fazla renk kaplaması da sunuyor.

CareUEyes Lite

CareUEyes Lite, CareUEyes adlı mavi ışık filtresi uygulamasının ücretsiz versiyonudur. Program %20, %40, %60 ve %80 arasından seçim yapabileceğiniz dört parlaklık düzeyine sahip. Düşük performanslı PC'lerde bile iyi şekilde çalışabilen hizmetin çeşitli avantajlar sunan CareUEyes Pro isimli ücretli sürümü de mevcut.

LightBulb

LightBulb, geç saatlere kadar çalışılması sonucunda bilgisayar ekranına bakmanın neden olduğu göz yorgunluğunu azaltan bir hizmettir. Ekranın renk sıcaklığı dahil olmak üzere bazı ayarların değiştirilmesine imkân tanıyan programda kısayol desteği bulunuyor.

Eye Saver

Ekranın yaydığı zararlı mavi ışığı filtreleyen LightBulb, renklerin gözleri yormayacak şekilde ayarlanabilmesine olanak tanıyor. Başarılı arayüzü sayesinde kolay bir kullanım imkânı sunan programda ayrıca belirli aralıklarda mola vermeniz gerektiğini hatırlatıyor ve bilgisayarda sağlığınızı korumanız için çeşitli tavsiyeler veriyor.

Bu yazıda Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar üzerinden kullanabileceğiniz en başarılı mavi ışık filtresi programları listesi hazırladık. Peki, sizce en iyi program hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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