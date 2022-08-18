Uzun Süre Bilgisayar Kullananlar İçin Sağlık Önerileri

Uzun süre bilgisayar kullanımı için sağlık önerileri neler? Bu sorunun yanıtı, özellikle gün içerisinde saatlerce bilgisayar kullanan kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Hazırladığımız yazıda uzun süre boyunca PC kullanmanın olumsuz yönlerini açıkladık.

Biliyorsunuz, insanlar uzun süreli oturmaya değil, fazlaca hareket etmeye alışkın ve bin yıllardır bu şekilde yaşayan varlıklar. İlk çağlarda avcılık ve toplayıcılıkla uğraşıyorken bolca hareket ediyor, bugün bizim spor yaparak ulaştığımız sağlık ve vücuda kendilerinden sahip oluyorlardı.

Daha sonra tarımcılığa geçiş yaptığımızda da hala hareket etmeye devam ettiler. Ta ki çok kısa bir süre öncesine kadar. Yüzyıl çok uzun bir süreymiş gibi görünse de aslında insanlık tarihi içerisinde denizde bir damla kalıyor. Bu yüzden de son yüzyıldaki gelişmelere daha henüz tam ayak uydurabilmiş değiliz.

Bütün bu gelişmeler ve teknolojik atılımlar, binlerce yıldır insanın hiç değişmediği kadar değişmesine yol açtı. Bu değişimlerden en önemlisi de artık bir çoğumuzun oturarak çalışıyor olması. Gündüz işte saatlerce oturuyor, eve gelip televizyon karşısında yine oturuyoruz.

Aslında alışkın olmadığımız bir yaşam tarzına adapte olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladık elbette. Özellikle uzun süre bilgisayar başında oturanlarda bu tür sağlık sorunları çok daha fazla baş gösteriyor.

Uzun Süre Bilgisayar Kullanımı İçin Sağlık Önerileri Listesi

Düzenli olarak hareket edin.

Uzun süre ekrana bakmayın.

Masanızı temiz tutun.

Sağlıklı beslenin.

Yukarıda uzun süre boyunca PC kullanan kişiler için sağlık önerileri mevcut. Listede yer alan önerilerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Düzenli Olarak Hareket Edin

Gün içerisinde bilgisayarda uzun süre boyunca oturmak, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sebepten ötürü düzenli olarak hareket etmeye özen göstermelisiniz. Bu, kulağa her ne kadar çok kolay gibi gelse de bilgisayarda oyun oynarken veya bir proje üzerinde çalışırken unutuluyor.

Bilgisayarda vakit geçirirken düzenli hareket etme aktivitesini unutmamak için akıllı telefonunuza alarm kurabilirsiniz. Eğer cihazınızda yer alan alarm aracını beğenmiyorsanız en iyi alarm uygulamaları listemize göz atabilirsiniz.

Belirli aralıklarla ayağa kalkın ve biraz yürüyüş yapın. Sizi en az birkaç dakikalığına masanızdan uzak tutacak basit bir ev işi yapabilirsiniz. Basit bir aktivite bile kan dolaşımını iyileştirmeye, boyundaki ve sırttaki baskıyı hafifletmeye yardımcı olur. Bunlarla birlikte birkaç kalori de yakabilirsiniz.

Uzun Süre Ekrana Bakmayın

Bilgisayar ekranına uzun süre boyunca bakmak, gözlerin yorulmasına neden olur. Bu durum baş ağrısı dahil olmak üzere pek çok sağlık problemine yol açabilir. Bilgisayar ekranından dolayı sağlık sorunu yaşamamak için gün içerisinde düzenli olarak belirli aralıklarda mola verebilirsiniz.

Masanızı Temiz Tutun

Bilgisayarda uzun süre geçirmenin en yaygın sorunlarından biri bakteridir. Zaman içerisinde bakteriler masanın üzerinde birikebilir. Bunun sonucunda çalışma veya oyun alanınız bakterilerle dolu bir yere dönüşebilir. Bunun çözümü ise oldukça basittir. Masanızı ve bilgisayarınızı düzenli olarak temizleyin.

Sağlıklı Beslenin

Tüm günü bilgisayar karşısında geçirmek, fiziksel aktivite gerektirmeyen bir iştir. Bu, otururken ve klavyeyi kullanırken çok fazla kalori yakmadığınız anlamına gelir. Böyle bir durumda gün içerisinde sürekli abur cubur atıştırmak sağlığı olumsuz yönde etkiler ve kilo almanıza yol açar. Sağlıklı beslenerek bunun önüne geçebilirsiniz.

Bu yazıda bilgisayar karşısında uzun süre geçiren kişiler için sağlık önerilerinde bulunduk. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.