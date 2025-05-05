Klavyede Euro (€) İşareti Nasıl Yapılır? Euro Simgesi Yapma

Euro işareti nasıl yapılır? Bu simge, özellikle yurt dışında satılan bir ürünün fiyatını yazmak için gerekli olabiliyor ancak Windows, Mac ve telefondaki klavyede euro simgesi bulunmuyor. Bu sebepten ötürü euro sembolü için hangi adımların uygulanması gerektiği merak ediliyor.

Neyse ki klavyede euro simgesi yapmak için yalnızca bir kısayol kullanmanız yeterlidir. Bu rehberde Windows, Mac ve telefonda avro sembolü simgesi nasıl yapılır sorusunu yanıtlayacağız. İşte yapmanız gerekenler!

Euro İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede euro simgesi yapma kısayolu Mac ve Windows'ta farklılık gösteriyor. Telefonda ise herhangi bir kısayol olmadan yalnızca birkaç adımda avro işareti yapılabiliyor.

Windows Bilgisayarda Euro İşareti Yapma

Bilgisayarda euro sembolü yapmak, klavyede dolar işareti yapma adımlarına benziyor. Tıpkı dolar işaretinde olduğu gibi bir kısayol kullanmanız gerekiyor. Alt + Ctrl + E tuşlarına bastığınız takdirde ekranda euro simgesi görünecektir. AltGr + E tuşlarına basarak da euro işareti yapabilirsiniz.

Mac Bilgisayarda Euro Sembolü Yapma

Mac ve MacBook kısayolları arasında euro işareti de bulunuyor. Bu sembol için Option + E kısayolunu kullanmanız yeterlidir. Option + Shift + 2 kısayolu da euro simgesinin yapılabilmesini sağlıyor.

Telefonda Euro Simgesi Yapma

Telefonlar için geliştirilen çok sayıda klavye uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalar her ne kadar farklı özellikler içerse de euro işareti yapma adımları benzerdir. Öncelikle klavyede bulunan sayı simgesine dokunun ve ardından &= vb. simgelerin yer aldığı tuşu seçin. Son olarak euro sembolüne dokunun.

Euro İşareti Rakamın Başına mı Sonuna mı Yazılır?

Türkçede para birimi simgeleri, miktarın sağında ve sayıyla arasında boşluk olacak şekilde yazılır. Euro işareti de aynı şekilde miktarın sonuna yazılır. Örneğin "100 €" ve "100 euro" şeklinde.