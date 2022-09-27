En İyi 8 Klavye Uygulaması

Klavye uygulaması kullanmak isteyen kişiler için mağazada geniş bir yelpaze bulunuyor. Bu yazıda kullanıcıların akıllı telefon ve tablet üzerinden daha rahat yazı yazabilmesine imkân tanıyan başarılı uygulamaları bir arada topladık.

Anlık mesajlaşma hizmetleri ve sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla beraber gün içerisinde akıllı telefonlarla geçirilen süre önemli ölçüde arttı. Akıllı telefonlarla geçirilen sürenin önemli bir kısmı yazı yazarak geçiyor.

Akıllı telefonunuzda yerleşik olarak gelen klavyede yazı yazarken zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Mobil platformlar için geliştirilen bazı klavye uygulamaları, cihazınız üzerinden daha rahat yazı yazmanıza yardımcı olur.

Klavye Uygulaması Önerileri

Gboard

WRIO Keyboard

Ginger Keyboard

Tambu Klavye

SwiftKey Keyboard

Emoji Keyboard

Minuum Keyboard

Chrooma Keyboard

Yukarıda en iyi klavye uygulamaları bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlar üzerinden sık sık kullanılan emojilerin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız en popüler emojilerin anlamı isimli yazımıza göz atabilirsiniz.

Gboard

Yazılım devi Google tarafından sunulan Gboard, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahiptir. Milyonlarca mobil cihaz kullanıcısı tarafından tercih edilen uygulama Türkçe dahil olmak üzere çok sayıda dili destekliyor.

Emoji arama özelliği sayesinde diğer kullanıcılara göndermek istediğiniz emojileri çok pratik bir şekilde bulabilirsiniz. Klavye üzerinden tuşlara dokunmak yerine parmağınızı kaydırarak da yazı yazabilmeniz mümkün. Uygulamada çok sayıda GIF'in ve çıkartmanın yer aldığı bölümler de mevcut.

Çeşitli temalar içeren Gboard, mikrofon aracılığıyla ses ile yazı yazılmasına da imkân tanıyor. Popüler uygulama ayrıca çeviri özelliğine de sahip. Klavyeyi kullanarak yazdığınız cümleyi veya kelimeyi pratik bir şekilde çeşitli dillere çevirebilirsiniz.

WRIO Keyboard

WRIO Keyboard uygulamasında yer alan tuşlar bal peteği tasarımına sahip. Bu, kullanıcıların harflere çok daha rahat bir şekilde basmasına olanak tanıyor. Kişiselleştirilmiş kelime önerileri işlevi de yazımı önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Uygulamada pek çok tema bulunuyor. Bu temalar arasında karanlık mod da mevcut. Kaydırma işlevi sayesinde silme ve büyük harf yapma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Türkçe dahil olmak üzere pek çok dili destekleyen uygulamayı kullanabilmeniz için belirli bir ücret karşılığında satın almanız gerekiyor.

Ginger Keyboard

Beş milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken Ginger Keyboard, mobil platformdaki en popüler uygulamalardan biridir. Türkçe desteğine sahip olan uygulamada çeşitli temalar bulunuyor. Böylelikle klavyenin nasıl bir görünüme sahip olduğuna karar verebilirsiniz.

Emoji arama işlevi sayesinde istediğiniz emojileri kolayca bulabilirsiniz. Uygulamada ayrıca pek çok GIF'ın yer aldığı bir bölüm de mevcut. Popüler uygulamada bunların yanı sıra İngilizce gramer kontrolü de yer alıyor.

Tambu Klavye

Onlarca temaya sahip olan Tambu Klavye, kullanıcıların uygulamadan çıkmadan internette arama yapabilmesine olanak tanıyor. Uygulama, yazı yazmayı daha hızlı ve pratik hâle getirmek için çeşitli kelime önerilerinde bulunuyor. Klavye üzerinden çevrenizdeki kafe ve restoranları keşfedebilmeniz mümkün.

Dil çevirisi işlevini içeren klavye üzerinden parmağınızı sürükleyerek daha hızlı yazı yazabilirsiniz. Otomatik düzeltme özelliğine sahip olan uygulamada çeşitli çıkartma ve GIF'ler bulunuyor. Ayrıca çok pratik bir şekilde konum da paylaşabilirsiniz.

SwiftKey Keyboard

Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan SwiftKey Keyboard, bir milyardan fazla indirildi. Sahip olduğu başarılı arayüz ile dikkat çeken uygulama, daha hızlı yazı yazabilmenizi mümkün hâle getirebilmek için yazma tarzınızı öğrenir ve bu sayede kişiselleştirilmiş kelime önerilerinde bulunur.

Uygulamada yer alan çıkartma, GIF ve emoji bölümleri sayesinde kendinizi kolayca ifade edebilirsiniz. 100'den fazla temanın yer aldığı hizmet, Türkçe dahil 400'den fazla dili destekliyor. Kaydırma işlevi sayesinde parmağınızı sürükleyerek pratik bir şekilde yazı yazabilmeniz mümkün.

Emoji Keyboard

Çok şık temaların yer aldığı Emoji Keyboard, çok sayıda akıllı telefon ve tablet kullanıcısı tarafından tercih edilen popüler bir hizmettir. Ücretsiz olarak sunulan uygulamada klavye kişiselleştirme işlevi de bulunuyor. Çeşitli yazı tipleri ve seslerin yer aldığı uygulamada çıkartmalar ve emojiler de mevcut.

Minuum Keyboard

Türkçe dahil olmak üzere pek çok dili destekleyen Minuum Keyboard'da parmağınızı sürükleyerek çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin parmağınızı sola sürükleyerek yazdığınız metni silebilir, parmağınızı sağa sürükleyerek boşluk bırakabilirsiniz. Bu, kullanımı çok daha kolay hâle getiriyor.

Çeşitli kelime önerilerinde bulunan hizmet, kullanıcılara pek çok tema sunuyor. Böylece hoşunuza giden bir temayı seçebilirsiniz. Kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan daha birçok işevi içeren uygulamada ayrıca emojiler de yer alıyor.

Chrooma Keyboard

Parmağınızı sürükleyerek pratik bir şekilde yazı yazabilmesine imkân tanıyan Chrooma Keyboard, çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Uygulamanın en dikkat çeken kısmı ise tıpkı RGB renklerinin hareketli olmasıdır. RGB haricinde pek çok tema da bulunuyor. GIF desteğine sahip olan uygulamada başarılı bir arayüz mevcut.

Bu yazıda klavye uygulaması önerilerinde bulunduk. Listede yer alan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi duvar kağıdı uygulamaları listemize de göz atabilirsiniz.