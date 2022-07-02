Bilmeniz Gereken Excel Formülleri

Excel formülleri, popüler hizmette bazı işlemlerin çok pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmesine imkân tanır. Çok sayıda Excel formülü bulunuyor. Bunların bir kısmı, çok fazla sayıda kullanıcı tarafından sık sık kullanılıyor. Bu yazıda popüler hizmet için bilinmesi gereken formülleri sıraladık.

Uzun yıllar önce Microsoft tarafından sunulan Excel, yıllardır popülerliğini devam ettiriyor. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen programın ayrıca ücretsiz olarak kullanılabilen çevrim içi hizmeti de bulunuyor.

Excel, grafik oluşturma dahil olmak üzere birçok özellik sunuyor. Kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren özelliklerin yanı sıra formüller de oldukça dikkat çekiyor. Programa entegre edilen formüller, kullanımı çok pratik bir hâle getiriyor.

Hizmete eklenen çok sayıda formül bulunuyor. Bazı formüller, çoğu kullanıcı tarafından elektronik tablo oluştururken ya da düzenlerken sık sık tercih ediliyor. Bu yazıda bilmeniz gereken formülleri ve bu formüllerin nasıl kullanılacağını açıkladık.

En Çok Kullanılan Excel Formülleri Listesi

Toplama formülü

Ortalama alma formülü

Sütundaki en büyük sayıyı gösterme formülü

Hücreleri sayma formülü

Şart formülü

Hücreleri küçük veya büyük harflere dönüştürme formülü

Sayıyı yuvarlama formülü

Şu anki tarihi ve saati yazdıran formül

Hücrenin uzunluğunu bulma formülü

Gereksiz boşlukları silme formülü

Yukarıda dünyanın en popüler programlarından bir tanesi olan Excel için 10 adet formül bulunuyor. Listede yer alan formüllerin nasıl kullanılacağına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Excel Toplama Formülü Nedir?

=TOPLA()

TOPLA() işlevi adından da anlaşılacağı üzere belirtilen hücre değerlerini toplar. Böylelikle hücrelerin içerisinde yer alan sayıları tek tek toplamak yerine yalnızca bir formül ile toplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu, zamandan önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağlar.

Söz konusu formülü kullanabilmek için parantez içerisine hücreleri yazmanız gerekiyor. Örneğin A sütununda 3 hücre olduğunu varsayalım. "=TOPLA(A1:A5)" yazmanız yeterlidir. Tırnakların formüle dahil olmadığını belirtelim.

Excel Ortalama Alma Formülü Nedir?

=ORTALAMA()

Bir elektronik tablo hazırlarken hücrelere yazdığınız sayıların ortalamasını almanız gerekebilir. Bu işlem biraz zamanınızı alabilir ve bu da size zaman kaybettirebilir. Popüler hizmette sayıların ortalamasını anında alabilmenize imkân tanıyan bir formül mevcut.

Bu formülün kullanımı toplama formülüne oldukça benziyor. Bunun için yapmanız gereken yalnızca üst kısımda bulunan formülü yazmak ve parantez içerisine ortalamasını almak istediğiniz hücreleri belirtmektir. Örneğin "=ORTALAMA(A1:A5)", A1 ve A5 aralığındaki sayıların ortalamasını verir.

Excel Sütundaki En Büyük Sayıyı Gösterme Formülü Nedir?

=MAK()

Microsoft tarafından sunulan popüler hizmette elektronik tablo hazırlarken bir sütundaki en büyük sayıyı öğrenmeniz gerekebilir. Böyle bir durumda sadece bir formül ile bir sütundaki en yüksek sayısal değeri görebilirsiniz. Söz konusu işlem için yukarıdaki formülü kullanabilirsiniz.

Excel Hücreleri Sayma Formülü Nedir?

=BAĞ_DEĞ_SAY()

Bir elektronik tabloda yer alan herhangi bir sütununda kaç adet sayı olduğunu öğrenmeniz gerekebilir. Böyle bir durumda yukarıda yer alan formülü kullanabilirsiniz. Örneğin "=BAĞ_DEĞ_SAY(I1:I5)" yazarak I1 ve I5 hücreleri arasında kaç adet hücre olduğunu öğrenebilirsiniz.

Excel Şart Formülü Nedir?

=EĞER()

Popüler hizmette şart formülü de mevcut. Bu formül, verimliliğin önemli ölçüde artmasını mümkün hâle getirir. Örneğin öğrencileri puan durumuna göre başarılı veya başarısız olarak sıralamanız gerekiyor.

60'tan düşük notların başarısız, 60'tan yüksek notların ise başarılı olduğunu varsayalım. Oluşturduğunuz tablonun en üst kısmındaki nota tıklayın. =EĞER(I2> 60;"BAŞARILI";"BAŞARISIZ") formülünü yazın. Tablonun içerisinde yer alan notlar otomatik olarak "başarılı" ve "başarısız" olarak sıralanacak.

Excel Hücreleri Küçük veya Büyük Harflere Dönüştürme Formülü Nedir?

=KÜÇÜKHARF()

=BÜYÜKHARF()

Elektronik tabloda yer alan bir hücredeki küçük harf ile yazılmış olan bir kelimeyi kolayca büyük harflere dönüştürebilirsiniz. Aynı durum tam tersi için de geçerlidir. Bu işlemi gerçekleştirmek için yukarıda yer alan formülleri kullanabilirsiniz. Parantez içerisinde A1, I3, M5 gibi hücreyi belirtmeniz yeterlidir.

Excel Sayıyı Yuvarlama Formülü Nedir?

=YUVARLA()

=AŞAĞIYUVARLA()

=YUKARIYUVARLA()

Sayısal değerlerin yer aldığı bir tabloda yuvarlama işlemini uygulamanız gerekebilir. Bunun için tek tek uğraşmanıza gerek yok. "=YUVARLA()" formülü sayesinde istediğiniz sayıyı anında yuvarlayabilirsiniz. Örneğin I1 hücresinde 99,97 sayısı bulunuyor. Bu sayıyı 100'e yuvarlamak için "=YUVARLA(I1;0)" yazmanız yeterlidir.

Ayrıca "=AŞAĞIYUVARLA()" ve "=YUKARIYUVARLA()" formüllerini de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bu formüller isimlerinden de anlaşılacağı üzere aşağı ve yukarı yuvarlar.

Şu Anki Tarihi ve Saati Yazdıran Excel Formülü Nedir?

=ŞİMDİ()

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen hizmette sadece bir formül yazarak tarihi ve saati öğrenebilirsiniz. Herhangi bir hücrenin içerisine "=ŞİMDİ()" yazmanız yeterlidir. Bu formülü yazdığınız takdirde hücreye tarih ve saat eklenecektir.

Excel Hücrenin Uzunluğunu Bulma Formülü Nedir?

=UZUNLUK()

Bir hücrede yer alan kelimenin kaç karakter olduğunu veya sayının kaç haneden oluştuğunu bulabilmek için tek tek saymanıza gerek yok. Söz konusu işlem için "=UZUNLUK()" yazmanız yeterlidir. Parantez içerisinde I3, K5, A2 gibi hücreyi belirtmelisiniz.

Excel Gereksiz Boşlukları Silme Formülü Nedir?

=KIRP()

Tüm dünyada çok popüler bir hizmet olan Excel'de tablo oluştururken veya düzenlerken bazı hücrelerde gereksiz boşluklar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Boşlukları silmek için tek tek uğraşmak yerine bir formül kullanabilirsiniz. Yukarıda yer alan formül, belirtilen hücrede bulunan gereksiz boşlukları anında siler.

Bu yazıda dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan hizmeti kullanırken işinize yarayabilecek formülleri sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.