Excel Online, çevrimiçi olarak Excel tabloları üzerinde çalışabileceğiniz, ücretsiz Office uygulamasıdır.

Erkan Calp - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Excel Online, elektronik tablolalar oluşturmak için kullandığımız Microsoft Excel programının ücretsiz sürümüdür. Microsoft hesabınıza giriş yaparak, çevrimiçi Excel tabloları oluşturabilir, paylaşabilir ve iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyebilirsiniz. Ücretsiz olarak yayınlanan uygulama sayesinde online olarak raporlama yapabilecek, listelerinizi paylaşabileceksiniz. Dünyanın dört bir yanından kullanıcılara sahip olan uygulama, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

PC veya MAC’inizde kullandığınız Excel yazılımının hafifletilmiş ve ücretsiz sürümü olan Excel Online, tablolarınıza Google Chrome tarayıcınızdan erişme kolaylığı sunar. İnternetin bulunduğu her yerde ve Google Chrome’un yüklü olduğu her bilgisayarda Microsoft hesabınıza giriş yaparak Excel tablolarınıza ulaşabilir ve düzenleme yapabilirsiniz. İster Chrome tarayıcınız içerisindeki Uygulamalar butonuna tıklayarak, isterseniz de Chrome Uygulama Başlatıcı’sı üzerinden Excel Online’ı çalıştırmanız mümkün.

Microsoft hesabınızla birlikte kullanabileceğiniz Excel Online ile ücretli Microsoft Excel yazılımı ile yaptığınız pek çok şeyi yapabilirsiniz. Üstelik hiçbir ücret ödemeden!

Excel Online Özellikleri: