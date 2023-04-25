Facebook Hesap Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Facebook şifre değiştirme işlemi için yalnızca birkaç adımın uygulanması yeterlidir. Peki, popüler sosyal medya platformunda yer alan hesabın parolası nasıl değiştirilir? Bu rehberde çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Hesap güvenliği açısından Facebook dahil olmak üzere çevrim içi hesapların parolalarını düzenli olarak değiştirmek büyük bir öneme sahiptir. Peki, Facebook parolası nasıl değiştirilir? Eğer hesabınızın şifresini değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Facebook Şifre Değiştirme Adımları

Facebook'un sağ üst köşesindeki profil simgesine tıklayın.

"Ayarlar ve Gizlilik" kategorisine girin.

Ayarlar menüsünü açın.

"Güvenlik ve Giriş" bölümünü görüntüleyin.

"Şifreyi değiştir" yazısının yanındaki "Düzenle" seçeneğini seçin.

Mevcut parolayı yazın.

Yeni şifreyi girin.

"Değişiklikleri kaydet" butonuna basın.

Popüler sosyal medya hizmetinde yer alan hesabınızın parolasını değiştirebilmek için öncelikle sağ üst köşede yer alan profil fotoğrafının üzerine tıklayın. Bir sonraki adımda "Ayarlar ve Gizlilik" kategorisine girin.

Ayarlar menüsünü açın. Bunu yaptığınızda çeşitli bölümler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından "Güvenlik ve Giriş" bölümünü görüntüleyin. "Şifreyi değiştir" yazısının yanında konumlanan "Düzenle" seçeneğine tıklayın.

Söz konusu seçeneğini seçtikten hemen sonra öncelikle mevcut parolanızı, ardından yeni şifreyi girmeniz gerekiyor. Şifreleri yazdıktan sonra "Değişiklikleri kaydet" butonuna basın. Bunu yaptığınızda şifre değişecektir. Artık yeni parola ile hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.

Parolanın yanı sıra kullanıcı adını da değiştirebilmeniz mümkün. Facebook kullanıcı adı değiştirme işleminin de çok kolay bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor.

Facebook'ta İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Nasıl Açılır?

Hesabınıza giriş yapın.

Profil fotoğrafına tıklayın.

Ayarlar menüsüne girin.

"Güvenlik ve Giriş" bölümünü açın.

"İki faktörlü kimlik doğrulaması kullan" kısmındaki "Düzenle" seçeneğini seçin.

"Kısa Mesaj (SMS)" yazısına tıklayın.

Ekrandaki talimatları uygulayın.

Hesap güvenliği açısından iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini de aktif hâle getirmek oldukça önemlidir. Bu nedenle söz konusu özelliği etkinleştirmek için ilk olarak sosyal medya hesabınıza giriş yapın ve ardından profil fotoğrafına tıklayın.

Ayarlar menüsünde yer alan "Güvenlik ve Giriş" bölümünü açın. "İki faktörlü kimlik doğrulaması kullan" kısmındaki "Düzenle" seçeneğini seçin. Bu işlemin hemen ardından "Kısa Mesaj (SMS)" yazısına tıklayın. Daha sonra ekrandaki talimatları uygulayın.

Bu yazı Facebook parola değiştirme işleminin nasıl yapıldığını, iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin nasıl etkinleştirileceğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemleri tamamlayabilirsiniz.