Facebook'ta Planlanmış Gönderi Oluşturma Nasıl Yapılır?

Facebook, neredeyse hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi diyebiliriz. Her anımızı, düşündüklerimizi ve diğer şeyleri arkadaşlarımızla paylaşmaktan oldukça keyif alıyoruz. Bunun dışında, Facebook’taki sayfalarda da aynı şeylerden hoşlanan diğer kişilere paylaşım yapma imkanı sunuluyor.

Büyük veya küçük çapta bir sayfanız varsa ve siz bilgisayar başında değilken bile üyelerinize içerik sunmak istiyorsanız, herhangi bir uygulama ya da eklenti kurmanıza gerek yok.

Facebook sayfaları’nın bir özelliği olan planlanmış gönderiler sayesinde, istediğiniz gün ve saatte otomatik olarak içerik paylaşılmasını sağlayabilirsiniz. Facebook sayfanızda yapacağınız paylaşımları zaman ayarlı hale getirerek, sayfanızın sürekli aktif olmasını sağlayabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Facebook planlamış gönderi gönderme nasıl yapılır?

Facebook Planlanmış Gönderi Oluşturma Nasıl Yapılır? (Adım Adım)

Facebook'a giriş yapın.

Facebook sayfanızı açın.

Yayınlama araçları seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfanın solunda yer alan menüden "Planlanmış Gönderiler" seçeneğini seçin.

Oluştur butonuna tıklayın.

İçeriğinizi girin.

Planla seçeneğine tıklayın.

Tarih ve saati ayarlayın.

Planla botununa tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Birçok insan Facebook üzerinden paylaşım yaparken en sık iletişim alacağı saatleri seçmektedir. Bu nedenle Facebook planlanmış gönderi oluşturmaya kullanıcılarına tanımaktadır.

Facebook uzun yıllardır hayatımızda bulunmasına rağmen kendini Instagram gibi platformlara bırakmış durumda. Bu durumda birçok insan Facebook'un bittiğini düşünüyor. Aslında buradaki hatalardan biri Instagram'ın Meta'nın olmasıdır. Yani eski adıyla Facebook'un olmasıdır.

Facebook günümüzde büyük bir kitle kaybetmiş olsa da büyük bir kitleye halen sayip durumda. Bu nedenle insanlar paylaşımlar Facebook'ta önemsemektedir. Bu içeriğimizde Facebook planlanmış gönderi oluşturma işlemi nasıl yapılır? öğrenmiş olduk. Peki, sizler bu özelliği kullanıyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook giriş yapamıyorum, neden hata veriyor diyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.