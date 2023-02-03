Facebook Karanlık Mod Nasıl Yapılır?

Facebook, karanlık mod desteği sayesinde gözlerin daha az yorulmasını sağlıyor. Peki, popüler sosyal medya uygulamasında karanlık tema özelliği aktif hâle getirebilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda söz konusu işlemin nasıl yapılacağını açıkladık.

Yıllardır popülerliğini devam ettiren sosyal medya hizmeti Facebook, kullanıcıların yazıların yanı sıra fotoğraf, GIF ve video paylaşabilmesine olanak tanıyor. Platformda kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan pek çok özellik bulunuyor. Bunlardan biri de karanlık moddur.

Facebook'ta karanlık tema özelliğini çok pratik bir şekilde aktif hâle getirebilirsiniz. Eğer arayüzü eski hâline getirmek isterseniz söz konusu özelliği kolayca devre dışı bırakma imkânına da sahipsiniz.

Facebook Karanlık Mod Etkinleştirme Adımları

Facebook'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Üç çizgi simgesine dokunun.

"Ayarlar ve Gizlilik" menüsüne girin.

Ayarlar kategorisini görüntüleyin.

"Karanlık Modu" bölümünü açın.

"Açık" seçeneğini seçin.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformu Facebook'ta koyu mod özelliğini etkin hâle getirebilmek için ilk olarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan sosyal medya uygulamasını açın.

Popüler uygulamayı açtıktan sonra üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza girdikten sonra sosyal medya hizmetinin ana sayfası görüntülenecektir. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan yatay üç çizgi simgesinin üzerine dokunun.

Açılan sayfanın alt kısmında konumlanan "Ayarlar ve Gizlilik" menüsüne girin. Bir sonraki adımda Ayarlar bölümünü görüntülemeniz gerekiyor. Ayarlar bölümünde çeşitli kategoriler göreceksiniz. Bunlar arasından "Karanlık Modu" kategorisini açın. Son olarak "Açık" seçeneğini seçin.

Facebook Koyu Tema Kapatma Nasıl Yapılır?

Facebook'u açın.

Hesabınıza girin.

Üç çizgi butonuna basın.

"Ayarlar ve Gizlilik" menüsünü açın.

Ayarlar kategorisine girin.

"Karanlık Modu" bölümünü görüntüleyin.

"Kapalı" seçeneğini işaretleyin.

Popüler sosyal medya uygulamasında daha önce aktif hâle getirdiğiniz karanlık tema özelliğini istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle mobil cihazınızda bulunan Facebook'u açın.

Uygulamayı açtıktan hemen sonra üyelik bilgilerinizi yazın ve hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda üç çizgi butonuna basın. Bunu yaptığınızda yeni bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Açılan sayfada bulunan "Ayarlar ve Gizlilik" menüsünü görüntüleyin.

"Ayarlar ve Gizlilik" menüsünde yer alan Ayarlar kategorisine girin. Daha sonra "Karanlık Modu" bölümünü açın. "Açık" seçeneğini seçin. Bu adımı uyguladığınız takdirde karanlık mod özelliği devre dışı kalacaktır ve arayüz eski hâline dönecektir.

Bu yazıda dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'ta koyu tema özelliğinin nasıl kullanılacağını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımlar sayesinde söz konusu özelliğini aktif hâle getirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayrıca sosyal medya hizmetinde arama geçmişinin nasıl temizleneceğini merak ediyorsanız Facebook arama geçmişi nasıl silinir sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.