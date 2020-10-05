Facebook'ta Kimin Engellediğini Nasıl Anlarım? - Hala en büyük sosyal medya platformu olma unvanını koruyan Facebook, bazı durumlarda istemediğiniz kişilerle karşılaşmanıza yol açabiliyor ve bu gibi durumlarda hem siz başkalarını, hem de başkaları sizi engelleyebiliyor. Peki sizi engellediğinden şüphelendiğiniz birinin sizi engelleyip engellemediğini nasıl anlarsınız?

Arkadaş listenizden aniden yok olan ve garip bir şekilde kaybolan kişiler, bir ihtimal sizi engellemiş olabilir. Ancak bunun nedenlerini düşünmeye başlamadan önce bunun doğru olup olmadığını anlamak lazım. Peki Facebook'ta Sizi Kimlerin Engellediğini Nasıl Bulursunuz? Hemen aşağıdaki yöntemlere göz atın.

Facebook'ta Kimin Engellediğini Nasıl Anlarsınız?

1- Alternatifleri Düşünün

Tahmin ettiğiniz ya da şüphelendiğiniz kişilerin sizi engelleme ihtimalleri olmasına rağmen, engellememiş olma ihtimalleri de söz konusu. Aşağıda göreceğiniz diğer yöntemler farklı durum ve senaryolar içermektedir. İlk olarak sizi engellediğini düşündüğünüz kişinin Facebook kullanım koşullarını ihlal ederek Facebook tarafından hesabının geçici süre engellenme ihitmali söz konusu.

Bu durumda Facebook'un geçici süre ile kullanıma kapattığı bir hesabı Facebook üzerinde bulamayabilirsiniz. Aynı şekilde sizi Facebook üzerinde engellediğini düşündüğünüz kullanıcı Facebook hesabını dondurmuş ya da silmiş de olabilir. Bu gibi durumlarda engellenmemiş olabilirsiniz, fakat kesin bir sonuca varmak zor.

2- Mesaj Atın

Kendisi tarafından engellendiğinizi düşündüğünüz kişilerin son zamanlarda size mesaj gönderip göndermediğini kontrol ederek, onlara geri mesaj gönderin.

Mesaj gönderdiğinizde ortaya 2 ihtimal çıkıyor. Eğer mesaj gönderdiğiniz kişi sizi Facebook üzerinde engellediyse mesajınızı kesinlikle göremeyecek. Diğer yandan engellemediyse bile mesajınıza yanıt vermeyerek sizi görmezden gelebilme ihtimali de bulunuyor. Ayrılan çiftler arasında sık yaşanan bu durumla karşı karşıyaysanız, aşağıdaki diğer yöntemler ile araştırmaya devam edin.

3- Facebook'ta Arayın

Fcebook hesabınıza kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarak giriş yaptıktan sonra sizi engellediğiniz düşündüğünüz kişi için sayfanın üstündeki arama çubuğunu kullanarak arama yapın. Eğer arama sonucunda ilgili kişinin profilini görebiliyorsanız rahatlayabilirsiniz çünkü engellenmemişsiniz.

Facebook üzerinde sizi engelleyen kişilerin profillerini arama sonucunda kesinlikle bulamazsınız. Fakat bulamıyorsanız ortaya yine 2 farklı ihtimal çıkıyor. Bunlarda ilki engellenmiş olduğunuz. Diğeri ise engellediğini düşündüğünüz kullanıcının kişisel gizlilik ayarlarını göremeyeceğiniz şekilde ayarlamış olmasıdır.

Bu durumda aklınıza hemen farklı bir arkadaşınızın hesabı üzerinden arama yapmak gelebilir fakat buna da yeltenerek boşuna vakit kaybetmeyin. Nedeni ise aradığınız kullanıcının kişisel gizlilik ayarlarına göre arkadaşları ya da arkadaşlarının arkadaşları tarafından görülebiliyor olması mümkün. Bu durumda yine iki ihtimal söz konusu olduğundan net bir şekilde engellediğinizi düşünmenize gerek yok.

4- Çıkış Yaparak Arayın

Facebook üzerinde giriş yaptığınız hesabınızdan çıkış yaparak, hiç bir kullanıcı hesabı online değilken sizi engellediğini düşündüğünüz kişi için yine sayfanın üstünde yer alan arama kısmından bir arama yapın. Eğer hesabınızla giriş yaparak arattığınızda şüphelendiğiniz kişinin profilini göremiyor ama çıkış yaparak kişinin profiline erişebiliyorsanız müjdemi isterim: Engellenmişsiniz!

5- Google'da Arayın

Kendisini ya da Facebook'u bile Google'da aratarak kullandığımız Google'da Facebook engellenme konusunda bize yardım edebilecek olan servislerden bir tanesi.

Dünyanın en büyük arama motoru Google üzerinde sizi Facebook'ta engellemiş olduğunu düşündüğünüz kullanıcının profil adını yazarak arama gerçekleştirin. Fakat bu aramayı yapmadan önce eğer Facebook hesabınıza giriş yaptıysanız çıkış yapın.

Karşınıza gelen arama sonuçlarında istediğiniz profili görebiliyorsanız tıklayarak kontrol edin. Hemen sonrasında ise Facebook hesabınıza yeniden giriş yaparak aynı Google üzerindeki arama sonucuna yeniden tıklayın. Eğer bu tıklamadan sonra karşılaştığınız sayfa az önce tıklayarak gitmiş olduğunuz sayfa ile aynı değilse ve böyle br profilin var olmadığı size söyleniyorsa malesef ENGELLENMİŞSİNİZ demek oluyor.

Fakat arama sonuçlarında istediğiniz kişinin Facebook profiline ulaşamıyorsanız bunun nedeni kullanıcının hesap ayarlarını bu şekilde değiştirmesi ya da Google tarafından profili sayfasının henüz indexlenmemiş olmasından kaynaklanır. Yani engellendiğinizi göstermez. Google'da prfil araması yaparken direkt olarak "Barış Yanık" ya da "Mirina Kettle" gibi Facebook profil isimlerini kullanmanız en kesin sonuçları verecektir.

6- Ortak Arkadaşlarınıza Sorun

Eğer sizi engellendiğini düşündüğünüz kişinin engelleyip engelleyemediğini kesinlikle netleştirmek istiyorsanız ve duyacağınız şeylere hazırlıklıysanız sahip olduğunuz ortak arkadaşlara mesaj atarak sorabilirsiniz.

Bu yöntem diğer kişilere rahat rahat sorabilecek olup olmamanıza göre değişebilir o nedenle kendinizi rahat hissetmeyecekseniz yukarıdaki yöntemleri deneyerek engellendiğinizi öğrenmeniz daha yararlı olacaktır. Çünkü bu yöntemi kullanırken mesaj atacağınız kişiler, sizi engellemiş olduğunu düşündüğünüz kişiye de haber edebilir.

Bu yöntemi kullanırken dikkat etmeniz gereken şeyler ise mesajı atarken kelimeleri doğru seçmeniz. Örneğin Necibe isimli arkadaşımın beni engellediğini düşünüyorum ve bu durumdan ortak arkadaşlarımızın haberi yok. Hemen ister Facebook üzerinden isterseniz de yüz yüze görüşebilme imkanınız varsa, ortak arkadaşlarınıza "Ya son zamanlarda Necibe'yi Facebook'ta görüyor musun ya da konuşuyor musunuz?" tarzında bir soru sorarak bilgi alabilirsiniz. Fakat alacağınız yanıt benim gibi "Evet kanka dün gece konuştuk daha Necibe'yle" şeklinde olursa üzülebilir, kızabilir ya da sevinebilirsiniz. Duyabileceğiniz cevaplara kendinizi önceden hazırlayın.