Windows İçin En İyi Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme Programları

Windows PC için ücretsiz en iyi fotoğraf düzenleme programları ile görüntü kırpma, yeniden boyutlandırma gibi işlemleri saniyeler içinde yapmak ister misiniz?

Bilgisayarınız üzerinde fotoğraf/resim düzenleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek pek çok fotoğraf düzenleme programı bulunuyor. Şık görünen fotoğraflar elde etmenizi sağlayacak programların çok çeşitli olması ne yazık ki kullanıcılarda kararsızlık yaratıyor.

Birçok kullanıcı, Windows işletim sistemli bilgisayar için profesyonel fotoğraf düzenleme programı kullanmak istese de bunların büyük bir kısmı ücretlidir. Ücretsiz fotoğraf düzenleme programlarının çoğuysa kullanıcılara istediğini veremeyebiliyor.

Biz de bu nedenle hem ücretsiz hem de özellik bakımından büyük bir fırsat olarak değerlendirilebilecek programları bir arada topladık. Windows PC için fotoğraf düzenleme yazılımlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf Düzenleme Programları (PC) Listesi

PhotoScape

Paint.NET

Pixlr

Picasa

GIMP

Inkscape

Fotor

Artweaver Free

IrfanView

Fhotoroom

Polarr Photo Editor

Yukarıdaki programları Windows PC için ücretsiz en iyi fotoğraf düzenleme programları oluşturuyor. Bedava olarak indirebileceğiniz programların özelliklerini inceleyebilir, hangisini seçeceğinize daha iyi karar verebilirsiniz.

1. PhotoScape Özellikleri

Fotoğrafın renklerinizi düzenleyebilirsiniz.

Görüntüyü kırpabilir, yeniden boyutlandırabilir ve daha birçok temel işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Renk seçici ile pikselden renk yakalayabilirsiniz.

RAW formatındaki görüntüyü JPEG formatına çevirebilirsiniz.

GIF oluşturabilirsiniz.

Birden fazla dosyayı aynı anda düzenleyebilirsiniz.

2. Paint.NET Özellikleri

Renk seçicisi mevcuttur.

Klon aracı vardır.

Fotoğrafları kesebilir, kırpabilir, yeniden boyutlandırabilir, parlaklığını ve renk dengesini ayarlayabilirsiniz.

Onlarca farklı efektten birini kullanarak fotoğrafa ayrı bir hava katabilirsiniz.

.NET Framework 4.5 şartı koşar.

3. Pixlr Özellikleri

Fotoğraf kesme, kırpma, yeniden boyutlandırma gibi temel özelliklere sahiptir.

Kırmızı göz düzeltme aracı mevcuttur.

Fotoğraflara efekt verebilir, yazı yazabilirsiniz.

Hazır efektleri kullanarak fotoğrafın şık, nostaljik, ilgi çekici görünmesini sağlayabilirsiniz.

Odak bulanıklaştırma aracı vardır.

4. Picasa Özellikleri

Fotoğraflara göz alıcı efektler eklenebilir.

Fotoğrafları kalitesini bozmadan büyütür ve poster hâline getirir.

Fotoğrafları kesme, kırpma, yeniden boyutlandırma, renklendirme gibi temel ayarlar sunar.

Çevrim dışı çalışır.

Basit bir arayüzü vardır.

Yeni başlayanlara yöneliktir.

Windows PC için en iyi fotoğraf düzenleme programları listemizin dördüncü sırasında yer alan Picasa, güncelleme desteği kesilmiş bir programdır. Aşağıdan programın eski sürümünü indirebilirsiniz ancak güncelleme yayımlanmadığı için programda güvenlik açıkları mevcut olabilir.

5. GIMP Özellikleri

Klonlama, kalem, fırça da dahil olmak üzere birçok Photoshop aracını sağlar.

Özel fırçalar yüklenebilir.

Dikdörtgen, elips, serbest kesim araçları mevcuttur.

Hızlı maskeleme desteği sunar.

Eklentilerle desteklenebilir.

GIF, JPEG, PDF, PNG, PSD, SVG, TGA, BMP gibi formatlarla uyumlu çalışır.

Animasyon oluşturulabilir.

Son eylemleri geri alma imkânı tanır.

Windows PC kullanıcıları için en iyi fotoğraf düzenleme programları listesindeki diğer programların sunduğu özelliklere kıyasla özellik yelpazesi daha geniştir.

Ücretsiz Photoshop benzeri programdır.

Açık kaynaklıdır.

6. Inkscape Özellikleri

Açık kaynaklı ve ücretsizdir.

Çapraz platform desteği mevcuttur.

Çok yönlüdür.

Araçlar için ipuçları sağlar.

SVG desteğine sahiptir.

Kullanımı kolaydır.

Fotoğraflara yazı yazılabilir.

Katmanlar gruplandırılabilir.

Göz yormayan teması vardır.

7. Fotor Özellikleri

Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram için hazır şablonlar sunar.

Fotoğraflara yazı yazılabilir.

Fotoğraflar için çeşitli arka planlar sağlar.

Fotoğrafa eklenebilecek hazır fotoğraflar sunar.

Fotoğrafa eklenebilecek hazır çıkartmalara sahiptir.

Fotoğrafların parlaklığı, rengi vb. düzenlenebilir.

Logo, afiş, broşür vb. için çok çeşitli şablon yelpazesi vardır.

8. Artweaver Free Özellikleri

Fotoğraflar üzerinde kırpma, doldurma vb. temel işlemler gerçekleştirmeye olanak tanır.

Hazır efektler sunar.

Birden çok dil desteği ile gelir.

BMP, TIFF, JPEG, PNG, PSD, GIF gibi formatları destekler.

Yeni fırça oluşturmaya ya da var olan bir fırçayı değiştirmeye imkân tanır.

9. IrfanView Özellikleri

Bir fotoğraf görüntüleyicisi ve aynı zamanda düzenleyicisidir.

JPG, PNG, TIF, BMP, GIF, WAV, MID, RMI, WMA, MP3, ANI, WMF, EMF, PGM, PBM formatlarını destekler.

Unicode desteğine sahiptir.

Fotoğraflar kırpılıp düzenlenebilir.

Eklenti desteğine sahiptir.

Hazır efektler mevcuttur.

10. Fhotoroom Özellikleri

Çok sayıda efekt sunar.

Fotoğrafları yeniden boyutlandırabilir, kırpabilir, döndürebilir ve fotoğrafların rengini ayarlayabilirsiniz.

Birbirinden çeşitli ışık efektleri sunar.

Fotoğrafların keskinliğini arttırıp azaltabilirsiniz.

Fotoğraflara eklenebilecek çeşitli çerçeveler sağlar.

Son düzenlemeleri birkaç tıklamayla geri alabilirsiniz.

Geri aldığınız bir düzenlemeyi yeniden geçerli hâle getirebilirsiniz.

Fotoğrafları yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

11. Polarr Photo Editor Özellikleri

Web, mobil, masaüstü desteği sunar.

Birbirinden çeşitli hazır filtreler sağlar.

Efektler sadece belirli bir bölge için geçerli kılınabilir.

Kendi filtrenizi oluşturup kaydedebilirsiniz.

Düzenleme geçmişinden son yaptığınız işlemleri geri alabilirsiniz.

Fotoğrafların parlaklığını ayarlama gibi olanaklar sunar.

En iyi fotoğraf düzenleme programları listemizin sonuna geldik. Denemek istediğiniz programa aşağıdan ulaşabilirsiniz.