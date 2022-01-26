Windows İçin En İyi Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme Programları
Windows PC için ücretsiz en iyi fotoğraf düzenleme programları ile görüntü kırpma, yeniden boyutlandırma gibi işlemleri saniyeler içinde yapmak ister misiniz? Bilgisayarınız üzerinde fotoğraf/resim düzenleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek pek çok fotoğraf düzenleme programı bulunuyor.
Windows PC için ücretsiz en iyi fotoğraf düzenleme programları ile görüntü kırpma, yeniden boyutlandırma gibi işlemleri saniyeler içinde yapmak ister misiniz?
Bilgisayarınız üzerinde fotoğraf/resim düzenleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek pek çok fotoğraf düzenleme programı bulunuyor. Şık görünen fotoğraflar elde etmenizi sağlayacak programların çok çeşitli olması ne yazık ki kullanıcılarda kararsızlık yaratıyor.
Birçok kullanıcı, Windows işletim sistemli bilgisayar için profesyonel fotoğraf düzenleme programı kullanmak istese de bunların büyük bir kısmı ücretlidir. Ücretsiz fotoğraf düzenleme programlarının çoğuysa kullanıcılara istediğini veremeyebiliyor.
Biz de bu nedenle hem ücretsiz hem de özellik bakımından büyük bir fırsat olarak değerlendirilebilecek programları bir arada topladık. Windows PC için fotoğraf düzenleme yazılımlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Fotoğraf Düzenleme Programları (PC) Listesi
- PhotoScape
- Paint.NET
- Pixlr
- Picasa
- GIMP
- Inkscape
- Fotor
- Artweaver Free
- IrfanView
- Fhotoroom
- Polarr Photo Editor
Yukarıdaki programları Windows PC için ücretsiz en iyi fotoğraf düzenleme programları oluşturuyor. Bedava olarak indirebileceğiniz programların özelliklerini inceleyebilir, hangisini seçeceğinize daha iyi karar verebilirsiniz.
1. PhotoScape Özellikleri
- Fotoğrafın renklerinizi düzenleyebilirsiniz.
- Görüntüyü kırpabilir, yeniden boyutlandırabilir ve daha birçok temel işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- Renk seçici ile pikselden renk yakalayabilirsiniz.
- RAW formatındaki görüntüyü JPEG formatına çevirebilirsiniz.
- GIF oluşturabilirsiniz.
- Birden fazla dosyayı aynı anda düzenleyebilirsiniz.
2. Paint.NET Özellikleri
- Renk seçicisi mevcuttur.
- Klon aracı vardır.
- Fotoğrafları kesebilir, kırpabilir, yeniden boyutlandırabilir, parlaklığını ve renk dengesini ayarlayabilirsiniz.
- Onlarca farklı efektten birini kullanarak fotoğrafa ayrı bir hava katabilirsiniz.
- .NET Framework 4.5 şartı koşar.
3. Pixlr Özellikleri
- Fotoğraf kesme, kırpma, yeniden boyutlandırma gibi temel özelliklere sahiptir.
- Kırmızı göz düzeltme aracı mevcuttur.
- Fotoğraflara efekt verebilir, yazı yazabilirsiniz.
- Hazır efektleri kullanarak fotoğrafın şık, nostaljik, ilgi çekici görünmesini sağlayabilirsiniz.
- Odak bulanıklaştırma aracı vardır.
4. Picasa Özellikleri
- Fotoğraflara göz alıcı efektler eklenebilir.
- Fotoğrafları kalitesini bozmadan büyütür ve poster hâline getirir.
- Fotoğrafları kesme, kırpma, yeniden boyutlandırma, renklendirme gibi temel ayarlar sunar.
- Çevrim dışı çalışır.
- Basit bir arayüzü vardır.
- Yeni başlayanlara yöneliktir.
Windows PC için en iyi fotoğraf düzenleme programları listemizin dördüncü sırasında yer alan Picasa, güncelleme desteği kesilmiş bir programdır. Aşağıdan programın eski sürümünü indirebilirsiniz ancak güncelleme yayımlanmadığı için programda güvenlik açıkları mevcut olabilir.
5. GIMP Özellikleri
- Klonlama, kalem, fırça da dahil olmak üzere birçok Photoshop aracını sağlar.
- Özel fırçalar yüklenebilir.
- Dikdörtgen, elips, serbest kesim araçları mevcuttur.
- Hızlı maskeleme desteği sunar.
- Eklentilerle desteklenebilir.
- GIF, JPEG, PDF, PNG, PSD, SVG, TGA, BMP gibi formatlarla uyumlu çalışır.
- Animasyon oluşturulabilir.
- Son eylemleri geri alma imkânı tanır.
- Windows PC kullanıcıları için en iyi fotoğraf düzenleme programları listesindeki diğer programların sunduğu özelliklere kıyasla özellik yelpazesi daha geniştir.
- Ücretsiz Photoshop benzeri programdır.
- Açık kaynaklıdır.
6. Inkscape Özellikleri
- Açık kaynaklı ve ücretsizdir.
- Çapraz platform desteği mevcuttur.
- Çok yönlüdür.
- Araçlar için ipuçları sağlar.
- SVG desteğine sahiptir.
- Kullanımı kolaydır.
- Fotoğraflara yazı yazılabilir.
- Katmanlar gruplandırılabilir.
- Göz yormayan teması vardır.
7. Fotor Özellikleri
- Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram için hazır şablonlar sunar.
- Fotoğraflara yazı yazılabilir.
- Fotoğraflar için çeşitli arka planlar sağlar.
- Fotoğrafa eklenebilecek hazır fotoğraflar sunar.
- Fotoğrafa eklenebilecek hazır çıkartmalara sahiptir.
- Fotoğrafların parlaklığı, rengi vb. düzenlenebilir.
- Logo, afiş, broşür vb. için çok çeşitli şablon yelpazesi vardır.
8. Artweaver Free Özellikleri
- Fotoğraflar üzerinde kırpma, doldurma vb. temel işlemler gerçekleştirmeye olanak tanır.
- Hazır efektler sunar.
- Birden çok dil desteği ile gelir.
- BMP, TIFF, JPEG, PNG, PSD, GIF gibi formatları destekler.
- Yeni fırça oluşturmaya ya da var olan bir fırçayı değiştirmeye imkân tanır.
9. IrfanView Özellikleri
- Bir fotoğraf görüntüleyicisi ve aynı zamanda düzenleyicisidir.
- JPG, PNG, TIF, BMP, GIF, WAV, MID, RMI, WMA, MP3, ANI, WMF, EMF, PGM, PBM formatlarını destekler.
- Unicode desteğine sahiptir.
- Fotoğraflar kırpılıp düzenlenebilir.
- Eklenti desteğine sahiptir.
- Hazır efektler mevcuttur.
10. Fhotoroom Özellikleri
- Çok sayıda efekt sunar.
- Fotoğrafları yeniden boyutlandırabilir, kırpabilir, döndürebilir ve fotoğrafların rengini ayarlayabilirsiniz.
- Birbirinden çeşitli ışık efektleri sunar.
- Fotoğrafların keskinliğini arttırıp azaltabilirsiniz.
- Fotoğraflara eklenebilecek çeşitli çerçeveler sağlar.
- Son düzenlemeleri birkaç tıklamayla geri alabilirsiniz.
- Geri aldığınız bir düzenlemeyi yeniden geçerli hâle getirebilirsiniz.
- Fotoğrafları yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.
11. Polarr Photo Editor Özellikleri
- Web, mobil, masaüstü desteği sunar.
- Birbirinden çeşitli hazır filtreler sağlar.
- Efektler sadece belirli bir bölge için geçerli kılınabilir.
- Kendi filtrenizi oluşturup kaydedebilirsiniz.
- Düzenleme geçmişinden son yaptığınız işlemleri geri alabilirsiniz.
- Fotoğrafların parlaklığını ayarlama gibi olanaklar sunar.
En iyi fotoğraf düzenleme programları listemizin sonuna geldik. Denemek istediğiniz programa aşağıdan ulaşabilirsiniz.
PhotoScape
PhotoScape, ücretsiz fotoğraf düzenleme programları arasında en iyisi. PhotoScape ile bilgisayarınızda resimleri kolayca düzenleyin.
Paint.NET
Paint.NET bilgisayarınızda ücretsiz ve hızlı yoldan fotoğraf ve resim düzenleme işlemlerini yapabilmek için kullanabileceğiniz kaliteli bir araç.
Picasa
Picasa ücretsiz olarak sunulan, kullanıcılara fotoğraflarını diledikleri gibi yönetme ve düzenleme imkanı tanıyan kapsamlı bir fotoğraf düzenleme aracı.
GIMP
GIMP hem zengin özellikleri hem de kullanışlılığıyla Photoshop'a rakip olan ücretsiz bir resim editörüdür
Inkscape
Ücretsiz bir vektörel grafik düzenleme ve çizim programı olan Inkscape ile clipart, poster ve grafik oluşturmak çok zevkli hale gelecek.
Artweaver Free
Artweaver, yaratıcı kullanıcılar için kullanımı kolay ve güçlü bir çizim ve boyama aracıdır.
IrfanView
Ücretsiz bir resim göstericinin yanında zorlu grafik işlemlerini basit bir şekilde halletmek istiyorsanız IrfanView milyonlarca kullanıcıya sahip güçlü bir araç.
Fhotoroom
Fhotoroom, tablet ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilen profesyonel fotoğraf düzenleme uygulamasıdır.
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