Fall Guys PC Steam'de! Fall Guys Mobile çıkış yapmaya hazırlanırken Fall Guys Ultimate Knockout ile eğlenceli zaman geçirin.

Erkan Calp - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fall Guys İndir PC

Fall Guys: Ultimate Knockout veya kısa adıyla Fall Guys PC'de oldukça popüler bir devasa çok oyunculu oyun. Mobil sürümü (Fall Guys Mobile) merakla beklenen platform battle royale oyunu Fall Guys PC Steam’de! Fall Guys Bedava İndir, Fall Guys Ücretsiz Oyna gibi Fall Guys ücretsiz indirmeye ilişkin birçok arama yapılsa da Fall Guys oyununu bedava oynama keyfi sadece PlayStation oyun konsollarında mümkündür. Yukarıdaki Fall Guys İndir butonuna tıklayarak oyunu Steam üzerinden ucuza satın alıp bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Fall Guys, Mediatonic tarafından geliştirilen, Devolver Digital tarafından yayınlanan bir online oyundur. Windows PC ve PlayStation 4 için Ağustos 2020’de çıkış yapan oyun, Takeshi’s Castle, It’s a Knockout ve Wipeout gibi oyun şovlarından ve British Bulldog gibi çocuk oyun alanı oyunlarından ilham alıyor. Kaotik oynanışı ve görsel görünümünü öven eleştirmenlerden olumlu eleştirileler alan oyun, geliştiricisi tarafından “Biri kazanana dek 60 oyuncuya kadar herkesin online olarak mücadele ettiği devasa çok oyunculu bir parti oyunu” olarak tanımlanıyor. Satışa çıktığı 24 saat içerisinde 1.5 milyondan fazla oyuncu toplamayı başaran Fall Guys, Steam’de kısa sürede 2 milyon satarak büyük bir başarı elde etti.

Hayatta kalma oyunları arasında yer alan yapım, çok oyunculu yapısı ile birikte oyunculara rengarenk bir dünya sunuyor. Oldukça hareketli ve tempolu bir oynanış atmosferine sahip olan oyun, cazip fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor.

Fall Guys Oyna

Fall Guys’da battle royale oynanışına sahip mücadelerde 60’a kadar oyuncu rekabet eder. Jellybean benzeri figürlerin yerine geçen oyuncular, atlama, kapma, tırmanma, dalma gibi hareketlerle üç boyutlu bir oyun alanında hareket eder. Amaç rastgele seçilen mini oyunların her birini başarıyla tamamlayarak sonraki turlara hak kazanmaktır. Bazı mini oyunlar haritanın sonundaki bitiş çizgisine doğru koşmayı gerektirirken, bazıları da takım çalışması gerektirir. Her mini oyunda oyunu zorlaştırmak için haritanın etrafında engeller belirir. Çok yavaş olan veya bir mini oyun için gereksinimleri karşılamayan oyuncular elenir. Son turda, kalan birkaç oyuncu daha küçük oyuncu boyutu için tasarlanmış rastgele biri mini oyunda final maçı yapar. Maçın kazananı hayatta kalan son oyuncudur.

Oyuncular oyun içi para birimini (kudos) kullanarak karakterlerinin dikkat çekmesi sağlayacak kozmetikler ve ifadeler satın alabilir. Oyuncular maçları tamamlayarak kudos, kazanarak crown (premium para birimi) alır. Kostümlerden bazıları Half Life serisinden Gordon Freeman, Portal 2’den P-Body, Team Fortness 2’den Scout, Hotline Miami’den Jacket gibi farklı oyunlardan karakterlere aittir.

Devasa online kargaşa: Aradan sıyrılıp sıradaki kaos turuna ulaşmayı ümit eden çevrimiçi yarışmacı akınıyla birlikte bir dizi komik mücadelede ve çılgın engellerle dolu parkurlarda boy gösterin.

Rekabet ve iş birliği modu: Herkesin tek başına mücadele ettiği rekabet modu veya kaybeden takımın tamamen eleneceği iş birliği modu arasında geçiş yapın!

Eğlenceli fizik kanunları: Rakiplerinizin fizik tabanlı başarısızlıklarla dolu komik mücadelelerle eğilip doğrulup yola koyulmasını keyifle izleyin!

Keyifle özelleştirilebilir: Fall Guys'da görünümünüzü özelleştirebileceğiniz şık ananas giysisinden en yeni tavşan şapkalarına kadar her şeyle başarısızlığa giden yolda tarzınızı yansıtın.

Fall Guys Sistem Gereksinimleri

Fall Guys bilgisayarım kaldırır mı? Fall Guys bilgisayar gereksinimleri nedir? Fall Guys, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektiriyor. Fall Guys PC’de oynamak için gerekli sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir: