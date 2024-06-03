Fallout dizisinden sonra eski/yeni fark etmeksizin tüm Fallout oyunlarına ilgi inanılmaz bir ölçüde arttı. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen pek çok kişi Fallout 3’ü ya bir kez daha oynamak istedi ya da dizinin etkisiyle ilk kez bu oyuna şans verdi. Peki sisteminiz Fallout 3’ü çalıştırmaya yetiyor mu? Gelin Fallout 3 sistem gereksinimleri neymiş öğrenelim.

Fallout 3 ilk kez 2008 yılında çıktı. Bu da demek oluyor ki elinizde çalışan bir PC varsa bu oyunu çok büyük olasılıkla açacaktır. Günümüzdeki cep telefonlarının bile rahatlıkla açabileceği Fallout 3 için endişelenmeye gerek yok. Nispeten eski bir oyun olduğu için Fallout 3 sistem gereksinimleri bakımından bizi üzecek bir yapım değil. Aşağıda detaylı bir şekilde Fallout 3 sistem gereksinimlerini kontrol edebilirsiniz.

Fallout 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP/Vista

: Windows XP/Vista İşlemci : 2,4 Ghz Intel Pentium 4 veya eş değer işlemci

: 2,4 Ghz Intel Pentium 4 veya eş değer işlemci Bellek : 1 GB (XP)/ 2 GB (Vista)

: 1 GB (XP)/ 2 GB (Vista) Depolama : 7 GB

: 7 GB Ekran Kartı : 256 MB RAM'e sahip Direct X 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA 6800 veya daha iyisi/ATI X850 veya daha iyisi)

: 256 MB RAM'e sahip Direct X 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA 6800 veya daha iyisi/ATI X850 veya daha iyisi) Ses: DirectX: 9.0c

Fallout 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP/Vista

: Windows XP/Vista İşlemci : Intel Core 2 Duo işlemci

: Intel Core 2 Duo işlemci Bellek : 2 GB Sistem RAM'i

: 2 GB Sistem RAM'i Depolama : 7 GB

: 7 GB Ekran Kartı : 512MB RAM'e sahip Direct X 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA 8800 serisi, ATI 3800 serisi)

: 512MB RAM'e sahip Direct X 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA 8800 serisi, ATI 3800 serisi) Ses: DirectX: 9.0c

Fallout 3 Kaç GB?

Fallout 3 sistem gereksinimlerine baktığımızda 7 GB’lık bir alan bu oyunu oynamak için yeterli. Günümüz standartlarında bir oyun için 7 GB’lık depolama alanı son derece makul.

Fallout 3 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz tekrar Fallout 3 oynamayı düşünüyor musunuz? Bilgisayarınız Fallout 3 sistem gereksinimleri karşılıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.