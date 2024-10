Özellikle bilim kurgu olmak üzere birçok film türünde geleceğe dair öngörüler yer alır. Bu öngörülerin çoğunluğu geleceğe yöneliktir. Severek izlenen filmlerde geçen teknolojilerin zaman içinde hayatımıza dahil olduğunu görürüz. Biz de bu rehberde filmlerden günümüze ulaşan mükemmel teknolojiler hakkında bilgi vereceğiz.

Filmlerden Günümüze Ulaşan 4 Mükemmel Teknoloji

Filmlerden günümüze ulaşan mükemmel teknolojiler şöyle sıralanabilir:

1. Total Recall (1990)- Otonom Araçlar

Total Recall, 1990 yapımlı bir filmdir. Filmdeki Arnold Schwarzenegger isimli karakterin bir otonom taksiyle yolculuk yapması aslında durumu net şekilde ortaya koyuyor. Günümüzde hepimizin bildiği üzere teknolojinin gelişmesiyle insan müdahalesine çok az düzeyde ihtiyaç duyan ya da hiç duymayan otonom araçlar geliştirilmeye başladı

Özellikle Total Recall’de geçen sahneler yıllar sonra Tesla gibi şirketler tarafından geliştirilen otonom araçların habercisi niteliğindedir.

2. 2001: A Space Odyssey (1968)- Tablet ve Dokunmatik Ekranlar

Filmlerden günümüze ulaşan mükemmel teknolojiler içerisinde Stanley Kubrick’e ait klasikleşen bilim kurgu filmi, 2001: A Space Odyssey (1968)’de yer alıyor. 2001: A Space Odyssey filminde izleyiciler birçok yenilikçi teknolojiyle karşılaştı. Bu teknolojiler arasında şu an çoğumuzun yaşamının parçası olan tabletler ve dokunmatik ekranlar var.

2001: A Space Odyssey isimli filmde tablet ve dokunmatik ekranlar hem bilgiye erişim hem de iletişim amaçlı kullanılıyor. Filmdeki tabletlerin Apple’ın iPad ve diğer markaların tabletlerine benzemesi de çok dikkat çekicidir.

3. The Matrix (1999)- Sanal Gerçeklik

The Matrix filmindeyse günümüzün popüler teknolojilerinden sanal gerçeklik yer alıyor. Sanal gerçeklik aslında filmin yayınlandığı 1999 yıllarında hayal gibi görünüyordu. Ancak günümüzde birçok noktada sanal gerçeklikten yararlanılıyor. Otomobil imalatından tutunda sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda sanal gerçeklikle karşılaşıyoruz.

4. Back to the Future Part II (1989)- Video Görüşmeleri

Filmlerden günümüze ulaşan mükemmel teknolojiler listemizin son sırasında 1989 yapımlı Back to the Future Part II filmi yer alıyor. Back to the Future Part II’de de yukarıdaki filmlerdeki gibi hayatımızın parçası haline gelen teknolojiye yer verilmiş. Back to the Future Part II’de Marty McFly’in gelecekteki evinde gerçekleştirdiği video görüşmeler anlatılıyor.

Filmde şu an kullanılan FaceTime, Zoom vb. video konferans teknolojilerine dair bir öngörü yapıldı. Filmin yayınlandığı tarihte aslında video görüşmelerine bilim kurgu olarak bakılıyordu. Yalnız 2020 yılında Covid-19 salgınıyla birlikte evden çalışma sisteminin yaygınlaşması video görüşmelerini doğal hale getirdi.