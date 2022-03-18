Fotoğraflarınıza Yazı Yazmak İçin En İyi 6 Uygulama

Mobil cihazlarımız artık günlük hayatta PC'lerimizin büyük oranda yerini aldılar ve bu nedenle fotoğraf düzenleme işlemleri de mobil uygulamalar vasıtasıyla yapılır hale geldiler. Her ne kadar pek çok filtreleme, efekt ve fotoğraf düzenleme uygulaması mobil mağazalarda yer alsa da fotoğraflara yazı yazmak için bu uygulamaların yeterince etkili olamadıkları ortada. Sizler için en güzel yazılı fotoğrafları oluşturmakta kullanabileceğiniz ücretsiz ve popüler uygulamaları bir araya getirmeye çalıştık. Dilerseniz lafı çok uzatmadan hemen başlayalım. İşte fotoğraflarınıza yazı yazmak için en iyi 6 uygulama!

Fotoğraflara Yazı Yazmak için Kullanabileceğiniz Programlar Neler?

Fontspiration

Phonto

Notegraphy

Quick

Font Candy

PicLab

Typorama

Fontspiration

Fontspiration sayesinde fotoğraflarınıza yazılar ekleyebilir ve onları daha ilgi çekici bir hale getirebilirsiniz. Bildiğiniz gibi uygulama marketlerde çok sayıda fotoğraf düzenleme uygulaması yer alıyor fakat bunların birçoğu sadece filtreler ve görsel efektler üzerine yoğunlaşıyor. Kaliteli bir yazı ekleme uygulaması bulmak çok da kolay değil. Bu uygulama ise bu kategoriye yepyeni bir boyut getiriyor ve sunduğu özelliklerle dikkatimizi daha ilk saniyeden çekmeyi başarıyor. Fontspiration da onlarca farklı font seçeneği bulunuyor.

Bunlardan istediğinizi seçerek fotoğraflarınıza metin ekleyebilirsiniz. İstediğiniz fontu seçtikten sonra boyutunu, konumunu, rengini ve hatta animasyonunu bile ayarlayabilirsiniz. Bu tarz uygulamalarda gördüğümüz gibi Fontspiration’da da sosyal medya paylaşım seçenekleri yer alıyor. Yaptığınız çalışmaları sosyal hesaplarınız üzerinden paylaşabilir ve arkadaşlarınızdan yorum alabilirsiniz. Genel olarak Fontspiration başarılı bir fotoğraf düzenleme uygulaması ve kolay kullanılan özellikleri ile herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Phonto

Phonto uygulaması hem iOS hem de Android işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabiliyor ve fotoğraflara yazılar eklemek için en iyi uygulamalar arasında yer alıyor. Yüzlerce farklı fonta sahip olmasının yanında yeni fontlar eklemenize de imkan tanıması sayesinde kesinlikle mobil cihazlarınızda yüklü olması gereken bir yazılım. Uygulama fotoğraflara eklenen yazılar üzerinde boyuttan tutun da aralık ve renklere kadar pek çok farklı öğeyi düzenlemenize de izin veriyor ve daha sonra hazırladığınız fotoğrafları sosyal medya hesaplarınızdan da hızlı bir şekilde paylaşabiliyorsunuz.

Notegraphy

Notegraphy uygulaması ise biraz daha farklı bir konseptle karşımıza çıkıyor. Direkt olarak fotoğraflara yazı eklemekten ziyade hazır vektörel şablonlar üzerine yazılar yazmanızı ve paylaşmanızı sağlayabilen uygulama, bu şablonların farklı varyasyonlarını da işin içine dahil ettiği için yine yüzlerce farklı tasarıma ulaşmak mümkün hale geliyor. Bilhassa başkalarına iletmek istediğiniz mesajlar varsa bunları süsleyebilmek için iyi tercihlerden birisi.

Quick

Android marketlerde kullanabileceğiniz pek çok fotoğraf düzenleme uygulaması bulunmakta. Fakat Quick çok basit ve temel bir amaca yönelik tasarlanmış. Bazen yalnızca tek bir işi yapan uygulamalar işimizi görebilmekte. Quick de bunlardan bir tanesi. Tek bir amacı olan fakat bunu çok iyi başaran bir uygulama.

Quick, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve fotoğraflarınıza hızlı ve kolay bir şekilde etkileyici fontlarda ve şekillerde yazılar eklemenize olanak tanıyan başarılı bir uygulama. Kolay kullanılan tasarımı ve içerisindeki farklı pek çok seçenek ile fotoğraflarınıza çok hoş tasarımlar yapabilirsiniz. Diyelim ki bir ev ilanı vermek istiyorsunuz. Veya Instagram'da bir çekiliş yapmak istiyorsunuz. Ya da bir arkadaşınıza mesaj iletmek istiyorsunuz.

Bu uygulama ile bunu çok daha eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz.

Font Candy

Font Candy uygulaması, temel olarak en güzel font seçeneklerini bulmak ve kullanıcılara sunmak üzerine hazırlanmış. Dolayısıyla yazı yazma ve tipografi seçeneklerini kullanma anlamında diğerlerinin aksine göze daha hoş gelen sonuçlar elde etmenizi sağlayabiliyor. Ayrıca içerisindeki pek çok farklı şablon sayesinde bu güzelleştirmelerin biraz daha artistik hale getirilmesi de mümkün. Hatta kendi içerisindeki resim arama özelliği sayesinde internetteki en güzel görselleri bulmanız ve onlara yazı yazmanız da mümkün.

PicLab

PicLab uygulaması, az önce bahsettiğimiz uygulamalara nazaran biraz daha dengeli seçenekler sunuyor. Zira içerisinde hem yazı ekleme ve düzenleme seçenekleri, hem de fotoğraflarınızı düzenlemenize imkan veren filtre, efektler, çerçeveler gibi opsiyonlar da yer alıyor. Tabii ki hazır olarak seçilebilen fontların en güzel görünenler arasında olduğunu da söyleyebilirim. Fakat ücretsiz olmasına rağmen 1 dolar vermedikçe fotoğraflar üzerinde küçük bir filigranın yer alacağını da belirtelim.

Typorama

Typorama, Photoshop ve benzer fotoğraf düzenleme yazılımlarında saatler alan tipografi yapma işlemini birkaç saniye içerisinde iPhone ve iPad’inizden yapma kolaylığı sunan bir uygulama. İki Türk yazılım geliştirici tarafından sunulan tipografi yazı yazma uygulamasının Amerika’da oldukça fazla sayıda kullanıcısı var ve geçen her gün kullanım sayısı artıyor.

Daha çekici tipografi yazılar elde edilmesini mümkün kılan farklı düzen seçenekleri sunan Tipografi uygulamasında tasarımcıların kullandığı yazı tiplerini rastlıyoruz. Dünyanın en popüler tasarımcılarının farklı türde çalışmalarında kullandıkları yüze yakın fontun yanı sıra tasarımlarınızı daha ilginç yapan birçok süsleme yer alıyor. Bunların kullanımı ise oldukça basit.

Peki siz söz konusu uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.