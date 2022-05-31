Freedos Nedir? Freedos Ne Demek?

Freedos kelimesi ile ilk kez karşılaştığınızda, muhtemelen bilgisayar satın almak için araştırma yapıyorsunuzdur. Haliyle Freedos’un ne olduğunu merak etmişsinizdir. Biz de bu yazımızda sizlere Freedos nedir bundan bahsedeceğiz. Bu yazımızı okuduktan sonra Freedos’un ne demek olduğunu öğrenmiş olacaksınız.

Eğer bilgisayar satın almaya karar verdiyseniz ve internette çeşitli araştırmalar yaparak bütçenize uygun bir model aramaya başladıysanız, bazı bilgisayarların daha uygun fiyatlı olduğunu görmüş olabilirsiniz. Bu model başka sitelerde daha pahalıya satılıyorken neden bazı yerlerde daha ucuz olduğunu sorgulamış olabilirsiniz. Ürünün sistem özelliklerine dikkatli baktığınızda bu daha ucuz olan ürünün Freedos olduğunu görürsünüz. Normalde pek çok bilgisayar Windows yüklü bir şekilde size gelirken bu daha uygun fiyatlı olan modelde Windows yüklü değildir ve içerisinde Freedos ile gelir. İşte bu noktada Freedos ne demek diye düşünmeye başlarsınız.

Freedos Nedir?

Freedos, ücretsiz bir yazılımdır ve DOS tabanlıdır. Ücretsiz olduğu için Windows yüklenmemiş bilgisayarlara Freedos yüklenir. Bazı bilgisayarlar Freedos yüklenmiş bir şekilde çalıştırılır ve satılır. Freedos açık kaynaklıdır. Bu kadar rahat erişilebilmesi ve ücretsiz olmasından dolayı son derece popülerdir.

Freedos Bilgisayar Alınır mı?

Eğer Windows’u Freedos bilgisayara nasıl yükleyeceğinizi biliyorsanız.

Freedos bilgisayara Windows’u nasıl yükleyebileceğinizi öğrenebilecekseniz.

Windows yüklü bilgisayarlara daha fazla para ödemek istemiyorsanız.

İstediğiniz Windows sürümünü bilgisayarınıza yüklemek istiyorsanız.

Freedos bilgisayar satın alabilirsiniz.

Piyasada pek çok Freedos bilgisayarın satışa sunulmasının temel sebebi ise Freedos bilgisayarlara rağbet olmasıdır. Bilgisayarlarına Windows’u kendileri yüklemek isteyen kullanıcılar Freedos bilgisayarları tercih ediyorlar. Böylece hem daha fazla para vermemiş oluyorlar hem de istedikleri Windows sürümünü bilgisayarlarına yüklemiş oluyorlar.



Son zamanlarda Windows 11’in çıkması ve popülerleşmesi de pek çok kullanıcıyı Freedos bilgisayar satın almaya yönlendirdi. Windows’in 11 sistem gereksinimlerini karşılayabilecek bir bilgisayar satın almak istiyorsanız, Freedos bir bilgisayar satın almak isteyebilirsiniz.



Freedos Özellikleri Nelerdir?

%100 açık kaynaklı bir yazılımdır.

İşletim sistemi yazmak isteyenler için elverişlidir.

DOS tabanlıdır.

FAT32 desteği bulunmaktadır.

USB desteği bulunmaktadır.

32 bitlik sürümü bulunmaktadır.

En önemlisi, ücretsizdir.

Freedos Bilgisayara İşletim Sistemi Nasıl Kurulur?

Freedos bilgisayarınıza Windows kurmak için öncelikle Windows’u indirip USB’ye atmanız gerekmektedir. Yukarıda Freedos’un USB özelliğine sahip olduğunu belirtmiştik. Bu özellik, Freedos’un yerine yeni işletim sistemi kurmamız için elzem bir özellik. Örneğin Windows 7 yüklemek istiyorsanız bilgisayarınıza Windows 7 indirip, sonra onu USB'ye atmanız gerekmektedir.



USB’ye attığınız yeni işletim sistemini ilgili adımları takip ederek bilgisayarınızın “Boot” tuşuna basarak yüklemeye başlıyorsunuz. Bilgisayarınızın BIOS ekranından ilgili adımları gerçekleştirerek kolaylıkla Freedos bilgisayarınıza Windows yükleyebilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere Freedos’un ne olduğundan bahsettik. Umuyoruz ki sizler içinn bu yazımız faydalı olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir.com’u takipte kalmayı unutmayın.