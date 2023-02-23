Gamepad Önerisi Arayanlar Buraya: En İyi Gamepadler

Günümüzde artık hem mobilde hem de PC’de oyun oynamak için pek çok kişi gamepad tercih ediyor. Bazı oyunları gamepad ile oynamak çok daha rahat ve zevkli. Hal böyle olduğundan pek çok oyuncu PC’de ve mobilde kullanmak amacıyla gamepad satın almak istiyor. Peki en iyi gamepad hangisi? Aşağıdaki en iyi gamepadleri sizler için sıraladık. Listemizi detaylı bir şekilde inceleyin ve size uygun olanı seçin.

En İyi Gamepadler

Logitech F310

Logitech F710

Gamesir T4 Pr

Razer Wolverine V2

SteelSeries Stratus+

DualSense Controller

MSI GG Force GC30 V2

Xbox Series Wireless 9.Nesil GamePad

Logitech F310

Fiyatı ve ulaşılabilirliği nedeni ile ülkemizde en çok kullanılan gamepadlerden biri olan Logitech F310 fiyat/performans kelimesinin en çok yakıştığı üründür diyebiliriz. Dayanıklı ve küçük yapısı sayesinde pek çok kişi için son derece uygun bir cihaz olduğunu söylesek yanılmayız herhalde. Tuş hassasiyeti biraz zayıftır. Tuşlara biraz sert basmaktan hoşlanan kişiler için son derece idealdir. Özellikle de küçük ellere sahipseniz ya da ufak bir ürün arıyorsanız Logitech F310 en iyi seçim olacaktır.

Logitech F710

Logitech F310’un gelişmiş ve rötuşlanmış modeli olan Logitech F710 kablosuz gamepad arayanlar için harika bir ürün. Logitech F310’un kablosuz hali gibi düşünebilirsiniz. Eğer bütçeniz varsa ve konforunuza düşkünseniz Logitech F710 satın almak çok mantıklı olacaktır. Renk olarak da oldukça hoş bir gri tonu seçilmiş. Logitech F310’a göre F710 çok daha şık ve karizmatik bir aygıt.

Gamesir T4 Pro

Gamesir T4 Pro hem PC’de hem de mobilde kullanmak için tercih edebileceğiniz en iyi ürünlerden bir tanesi. Yanında gelen dongle sayesinde PC’den rahatlıkla oynayabildiğiniz gibi Bluetooth bağlantısına sahip bir cihazla da hemen eşlemeniz mümkün. Pek çok farklı platformda oyun oynayan biriyseniz ve her biri için ayrı gamepad satın almak istemiyorsanız Gamesir T4 Pro tam size göre. Maalesef bu ürünü Türkiye’de bulmak biraz zor. Bu nedenle eğer bu ürünü satın alacaksanız AliExpress ya da Amazon gibi global e-ticaret sitelerini tercih etmelisiniz.

Razer Wolverine V2

Oyuncu ekipmanları ve kalite denilince akıllara gelen ilk markalardan biri olan Razer tabii ki gamepad konusunda da son derece iddialı. Xbox’ınızda kullanabileceğiniz en iyi gamepadlerden biri olan Razer Wolverine V2 fazladan tuşlara sahip olmasından ötürü son derece tercih edilesi bir ürün. Cihazı kavradığınız kısımlar son derece pürüzlü. Böylelikle ürün asla elinizden kaymıyor ve uzun süre boyunca konforlu bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz.

SteelSeries Stratus+

Özellikle mobil oyuncuların muhakkak edinmesi gereken bir gamepad olan SteelSeries Stratus+ Bluetooth ile bağlantı sağlayan bir cihaz. Telefon tutan parçası sayesinde mobil için en iyi gamepadlerden biri olan bu ürünü PC’de de kullanabilirsiniz. Diğer kablosuz gamepadlerle kıyaslandığı zaman nispeten uygun bir fiyata sahip olan SteelSeries Stratus+ muhakkak incelemeniz gereken bir ürün.

DualSense Controller

Pek çoğumuzun eline aldığı ilk gamepad bir PlayStation kontrolcüsüdür desek yanılmayız herhalde. Dualshock’lar son derece iyi cihazlardı. Çeşitli harici yazılımlar kullanarak Dualshock’umuzu PC’ye bağlayabiliyorduk. PlayStation 4’ün kontrolcüsü olan Dualshock 4 son derece iyi bir gamepaddi. Ta ki PlayStation 5 ile birlikte gelen DualSense’e kadar. Sertleşen tetikler, gelişmiş dokunmatik yüzey gibi pek çok yenilikçi özelliğe sahip olan bu cihaz belki de en iyi gamepaddir diyebiliriz. Henüz yeterince oyun DualSense’in nimetlerinden yararlanamıyor olsa da umuyoruz ki ilerleyen dönemde daha çok oyun DualSense’in eşsiz özelliklerini kullanabilir hale gelecek. PC’ye bağlaması çok daha kolay olan DualSense’ler artık PC için çok daha optimize halde.

MSI GG Force GC30 V2

Basit, sağlam ve karizmatik bir gamepad arıyorsanız MSI GG Force GC30 V2 iyi bir seçim olacaktır. Windows 10 ile Android 4.1 ve sonraki sürümlere sahip cihazları destekleyen MSI GG Force GC30 V2 simsiyah rengi ve ergonomik yapısıyla öne çıkıyor.

Xbox Series Wireless 9.Nesil GamePad

PC’de en çok tercih edilen gamepadlerden biri de hiç şüphesiz Xbox kontrolcüleridir. Hem Xbox’ınızda hem PC’nizde rahatça oyun oynayabileceğiniz Xbox gamepadleri son derece popüler. Xbox 360’dan beri PC de sıkça kullanılan bu gamepadlere pek çoğumuz aşinayız. 9.nesil Xbox gamepadleri ise şimdiye kadar piyasaya çıkarılmış en iyi ve en sıkıntısız kontrolcülerden bir tanesi. Bilgisayarınız için bir gamepad alacaksanız incelemeniz gereken ilk ürün Xbox Series Wireless 9.Nesil Gamepad olacaktır.

En iyi gamepadleri sıraladığımız içeriğimizin sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyun oynarken klavye/mouse mu tercih ediyorsunuz yoksa gamepad mi? Favori gamepadiniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.