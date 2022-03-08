Windows 7 ISO dosyası (disk görüntüleri dosyaları) ile Windows 7 yükleme medyası oluşturabilir, temiz Windows 7 yüklemesi yapabilirsiniz.

Erkan Calp - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows 7 İndir

Windows 7, Microsoft’un XP’den sonra en çok tutulan masaüstü işletim sistemidir. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Sade ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde en çok sevilen ve en çok tutulan işletim sistemi olarak adından söz ettiren Windows 7 günümüzde yerini Windows 11'd devrediyor. Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında kullanılan Windows 7 yıllar önce güncelleme almayı bıraktı. Günümüzde hala geniş kitleler tarafından kullanılmaya devam edilen işletim sistemi, hızlı yapısı ile kullanıcılarını yolda bırakmadı.

Windows 7'yi yüklemeniz veya yeniden yüklemeniz mi gerekiyor? Yukarıdaki linke tıklayarak Windows 7 ISO dosyası indireceğiniz sayfaya gidebilir, USB flash bellek veya DVD kullanarak Windows 7 yükleme medyası oluşturabilirsiniz.

Microsoft Windows 7, hem 32-bit hem de 64-bit sürümüyle her seviye bilgisayarda sorunsuz kullanıcı deneyimi sunuyor. Gerek oyunlarda gerekse de günlük işlerde son derece akıcı, hatalarla karşılaşmayacağınız bir işletim sistemi olsa da zamanla yavaşlayabilir. Bu noktada Windows 7 ISO dosyasını indirip kolaylıkla kurulumu tek başınıza yapabilirsiniz.

Windows 7 işletim sistemi ile gelen bilgisayarınızda herhangi bir sorun oluşması durumunda kurulum yapabilmeniz için USB flash sürücü veya DVD’ye atabileceğiniz ISO formatında bir dosyanın elinizde olması gerekiyor. 32 Bit ve 64 Bit sisteminiz için ISO dosyaları Microsoft’un Windows 7 Disk Görüntülerini (ISO dosyaları) indirme sayfasından kolaylıkla indirmeniz mümkün. Tek ihtiyacınız olan orijinal ürün anahtarı. Ürün anahtarınızı ilgili kutucuğa girerek sisteminize uygun Windows 7 ISO dosyasını hızlıca elde edebilirsiniz.

Windows 7 ISO Dosyası İndir

Windows 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate kısacası dilediğiniz sürüm için ISO dosyasını indirmeye başlamadan geçerli ürün anahtarı kadar kurulum için kullanacağınız USB flaş sürücüdeki boş alan da önemli. En az 4GB boş alan bulunması gerekiyor. Windows 7 indirmek için şu adımları izleyin:

Bu ürünü indirebilmeniz için geçerli bir ürün etkinleştirme anahtarınızın olması gerekir. Sayfada "Ürün Anahtarını Girin" alanına satın aldığınız ürünle birlikte gelen 25 karakterlik ürün anahtarını girin. Ürün anahtarınız Windows DVD'nin kutusunda veya DVD'nin üzerinde ya da Windows'u satın aldığınızı gösteren onay e-postasında yer alır.

Ürün anahtarı doğrulandıktan sonra menüden bir ürün dili seçin.

İndirmek için 32 bit veya 64 bit sürümü seçin. Her ikisi de varsa ikisinin de indirme bağlantılarını alırsınız.

Bilgisayarınızda Windows 7 çalıştırmak için gerekenler;

1 GHz veya daha hızlı 32-bit (x86) veya 64-bit (x64) işlemci

1 GB RAM (32-bit) veya 2 GB RAM (64-bit)

16 GB (32-bit) veya 20 GB (64-bit) kullanılabilir sabit disk alanı

WDDM 1.0 veya üzeri sürücüye sahip DirectX 9 grafik cihazı

Not: Windows 7 desteği 14 Ocak 2020'de sona ermiştir. Bu, sorunlarla ilgili teknik destek, yazılım güncelleştirmeleri, güvenlik güncelleştirmeleri veya düzeltmelerini alamayacağınız anlamına gelir. Microsoft'tan güvenlik güncelleştirmelerini almaya devam etmek için Windows 10'a geçmeniz tavsiye edilir.