Windows 8.1 Download! Windows 8.1 İndirme linki Windows 8.1 ve Windows 8.1 Professional ISO dosyası arayanlar içindir.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft’un yeni nesil işletim sistemi Windows 8’in ilk güncellemesi olan Windows 8.1’in final sürümü bugün yayınlandı. Windows 8 kullanıcılarının ücretsiz indirebildiği Windows 8.1, daha fazla kişiselleştirme seçeneği, gelişmiş arama seçeneği, başlat menüsü, SkyDrive entegrasyonu, daha fazla önyüklü uygulama ile geliyor. Kararlı yapısı ile kullanıcılara daha hızlı bir deneyim sunan başarılı işletim sistemi, aldığı güncellemeler ile de daha iyi bir hale gelmeye devam ediyor. Günümüzde az bir kullanıcıya sahip olan işletim sistemi, Windows 7'nin devam niteliğinde yayınlanmıştı.

Yüklemeden önce:

• Bilgisayar veya tabletinizi Windows 8.1 veya Windows RT 8.1 sürümüne güncellediğinizde dosya ve uygulamalarınızı da taşırsınız. Ancak güncelleme esnasında çıkabilecek birtakım sorunları düşünürek dosyalarınızın yedeğini almayı unutmayın.

• Güncelleştirmeyi dizüstü bilgisayar veya tabletinizi prize takılı şekilde gerçekleştirin.

• Güncelleştirme tamamlana kadar internet bağlantınızı kesmeyin.

• Windows Update aracılığıyla Windows 8.1’i yükleyebilmek için gerekli güncellemeleri alıp almadığınızı kontrol edin.

Sistem Gereksinimleri:

• 1GHz işlemci

• 2GB RAM ve 20GB kullanılabilir sabit disk alanı

• 1024x768 ekran çözünürlüğü

• WDDM sürücüsüne sahip DirectX 9 grafik işlemci

• Dokunmatik özelliğini kullanabilmek için çok noktalı dokunmayı destekleyen bir bilgisayar