Geçtiğimiz Yılın Hala Alınabilecek Olan En İyi 5 Akıllı Telefonu

Teknoloji birçok alanda olduğu gibi akıllı telefon sektöründe de son hızla ilerlemeye devam ediyor. Fakat teknolojiyi yakından takip etmek bütçeleri oldukça zorlayabilecek bir durum. Bu sebeple birçok kullanıcı en son çıkmış olan cihazları değil de birkaç model öncesini satın alarak kullanmaya başlıyor. Biz de 2016’da piyasaya çıkmış olan fakat hala güncelliğini koruyan en iyi 5 akıllı telefonu sizler için sıraladık.

Not: Eski akıllı telefonları satın almak güncellemeler yönünden sıkıntı olabilir. Çünkü üreticiler artık eskiyen akıllı telefonlara güncelleme sunmayabiliyorlar. Fakat bu listemizdeki akıllı telefonlar üst seviye cihazlar oldukları için en az 2 yıl güncelleme garantisi veriyorlar. Bu da 2018’in sonlarına kadar bile güncelleme alacakları anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S7 Edge (2300 TL ve üzeri)

2016’nın tasarım ve teknik özellikler anlamında bir arada bakıldığında en etkileyici akıllı telefonu diyebileceğimiz Samsung Galaxy S7 Edge’de 5.5 inç’lik Super AMOLED çok iyi bir parlaklık değerine sahip bir ekran bulunuyor. Ayrıca cihazın arka kamerası da düşük ışık durumlarında bile çok iyi görüntüler elde edebiliyor. Diğer donanım özellikleri sonucunda performansı da oldukça iyi olan akıllı telefon su geçirmez özelliğe de sahip. Bu gibi etkileyici özellikleri ve iPhone 7 gibi önemli bir rakibine karşı daha uygun fiyatlı olması sonucunda S7 Edge, 2016’da piyasaya çıkmış ve hala en alınabilir akıllı telefon olarak listemizin birinci sırasına yerleşiyor.

Apple iPhone 7 (3000 TL ve üzeri)

iPhone serisini güncel şekilde takip edip kullanmaya devam eden çoğu kişi iPhone X’in piyasaya çıkmasıyla birlikte bu takipten yani mevcut iPhone’unu güncellemekten vazgeçti. Çünkü iPhone X beklenenden daha da yüksek bir fiyatla piyasaya giriş yaptı ve birçok kişinin bütçesini de aştı. Biz de bu durumda ekonomik davranmak isteyen kullanıcılar için 2016’da piyasaya çıkmış olan iPhone 7’yi tavsiye ediyoruz. iPhone X’in yarı fiyatına alınabilen bu cihazda kulaklık girişi ve çift arka kamera bulunmaması dışında pek bir eksiklik görünmüyor. Çift arka kamera düzenini isteyenler iPhone 7 Plus’ı rahatlıkla tercih edebilirler. Ayrıca Apple cihazlarını diğer markalara göre daha uzun süre güncellemelerle desteklediği için iPhone 7 listemizin ikinci sırasına yerleşiyor.

HTC 10 (1800 TL ve üzeri)

HTC 10 hakettiği ilgiyi göremeyen bir akıllı telefon oldu diyebiliriz. Sade ve şık tasarımının altında oldukça güçlü donanımlar bulunduran bu akıllı telefon, 5.2 inç’lik bir ekrana, alüminyum gövdeye, güçlü hoparlörlere ve yetenekli bir de kameraya sahip. Su geçirmez özelliği olmaması ve çok verimli olmayan batarya süresi gibi ufak eksikleri bulunan akıllı telefonun fiyatı da rakiplerinin hemen hemen ortasında yer alıyor. Hala alınması mantıklı olan bu akıllı telefon listemizin tam ortasına yerleşiyor.

ZTE Axon 7 (2000 TL ve üzeri)

Ülkemizde de çeşitli teknoloji marketleri tarafından satışta olan ZTE Axon 7 yine de pek bilinen bir akıllı telefon sayılmaz. Fakat pek bilinmemesinin aksine oldukça şık bir tasarıma ve etkileyici özelliklere sahip. Hatta 2016’daki en alınabilir akıllı telefonlardan birisiydi. Yine su geçirmez özelliğin eksik olması ve ZTE’nin pek kullanışlı olmayan kullanıcı arayüzü gibi eksikleri gösterebileceğimiz akıllı telefon, aynı özelliklere sahip rakiplerine göre daha ucuz olduğu için bu eksiklikleri telafi ediyor diyebiliriz. Fakat bu cihazın Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesini alıp almayacağı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.

Google Pixel (Ülkemizde şu an satılmıyor)

Android meraklıları için oldukça ideal bir akıllı telefon olan Google Pixel, gayet sade ve şık bir tasarıma sahip. Performans anlamında da beklentileri rahatlıkla karşılayabilen akıllı telefonun oldukça parlak AMOLED ekranı ve başarılı kamerası da dikkatleri çekiyor. Cihaz aynı zamanda Google Photos uygulaması ile snap ve videolarınız için ücretsiz ve sınırsız bulut depolama imkanı sunuyor. Aynı zamanda Android işletim sisteminin son versiyonu olan 8.0 Oreo’ya sahip olan cihazın ufak eksikleri arasında su geçirmez özelliğe sahip olmaması ve bataryasının çok verimli olmaması gösterilebilir. Ama Google Pixel artı yönlerine bakıldığı zaman 2016’nın en alınabilir 5 akıllı telefonundan birisi olarak listemizin son sırasına yerleşiyor.