iPhone, iPad ve Mac'te Kullanabileceğiniz Gizli Safari Kısayolları

iPhone, iPad ve Mac gibi Apple ürünlerinin vazgeçilmez tarayıcısı Safari, sadece hızıyla değil aynı zamanda inanılmaz derecede pratik olan özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Üstelik bu özelliklerden bazıları pek çok kişi tarafından bilinmiyor.

iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları için geliştirilen söz konusu gizli kısayollar sayesinde hem zaman kazanabilir hem de tarayıcıyı çok daha verimli kullanabilirsiniz. Eğer siz de Safari’yi her gün kullanan biriyseniz bu küçük ama etkili ipuçlarıyla internet deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsiniz.

İşinize Yarayacak Az Bilinen Safari Kısayolları

Sayfanın Başına Dönme

Eğer bir sayfada çok fazla aşağı kaydırdıysanız aynı süreci tekrarlayarak sayfanın başına dönmenize gerek yok. Bunun yerine ekranın sol üst kısmına (saatin yanına) iki kez dokunursanız sayfa otomatik olarak en başa dönecektir. Bu küçük hareket özellikle Tamindir gibi haber sitelerinde ve forumlarda gezinirken size büyük kolaylık sağlayacak.

Sayfada Kelime Arama

Eğer bir sayfada spesifik bir konu hakkında bilgi arıyorsanız kelime arama özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için iPhone ve iPad'de Paylaş → Sayfada Bul seçeneğini kullanabilirsiniz. Mac’te ise klasik ⌘ + F kısayolunu kullanabilirsiniz.

Okuma Modu ile Reklamlardan Kurtulun

Reklamlar her ne kadar içerik üreten platformların ayakta kalmaları için elzem olsa da zaman zaman kullanıcılar için sinir bozucu olabilir. Neyse ki bunun için reklam engelleyici kullanmanıza gerek yok. İlgili sayfada URL'nin başında bulunan sembole basılı tutarsanız okuma modunu açarak reklamsız şekilde okuyabilirsiniz. Mac'te ise "shift + command + r" (⇧⌘R) tuşuna basabilirsiniz.

Makaleleri Özetleyebilirsiniz

Eğer okuma modunu açmanıza rağmen içeriği okuyacak vaktiniz ya da enerjiniz yoksa Safari'ye Apple Intelligence kapsmaında eklenen yapay zeka özetleme özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken okuma modunu açtıktan sonra sayfanın en başında yer alan "Özetle" butonuna dokunmak.

Sekmeleri Kolayca Kapatın

Eğer Mac'te bir sekmeyi kapatmak istiyorsanız ve Trackpad çalışmıyorsa tek yapmanız gereken "command + w" (⌘w)tuşlarına basmak. Bu sayede bulunduğunuz sekmeyi kolayca kapatabilisiniz.

Sekmeler Arasında Kolayca Geçiş Yapın

Eğer Mac'te sekmeler arası hızlıca geçiş yapmak istiyorsanız "command +1-9" tuşuna basabilirsiniz. Bunu yaptığınızda 1-9 arası seçtiğiniz sayıya göre 1. sekmeden 9. sekmeye kadar sekmeler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Ne yazık ki sekme sayısı 10'u geçtiğinde diğer sekmelere geçiş için kullanamazsınız.

Yanlışlıkla Kapattığınız Sekmeyi Geri Açın

Eğer bir sekmeyi yanlışlıkla kapattıysanız geri almak için tek yapmanız gereken "shift + command + T" (⇧⌘T) tuşuna basmak. Bu sayede küçük kazalar ile çalışmalarınızın kaybolmasının önüne geçebilirsiniz. Ancak sayfaların cache yapılarına bağlı olarak sekmeyi kurtarsanız da ilerlemenizi her seferinde kurtaramayabilirsiniz.

Yaptığınız Hataları Geri Alın

Eğer çalıştığınız bir sayfada bir hata yaptıysanız ve görünüzde bir geri al tuşu yoksa "command + z" (⌘ + Z) kombinasyonu çalışmanızı kurtarabilir. Ancak kaç kez bastığınıza dikkat edin aksi durumda kalmasını istediğiniz ilerlemeler de silinebilir.

Otomatik Kapanan Sekmeler Ayarlayın

Safari’de açık sekmeler birikiyorsa onları otomatik kapattırabilirsiniz. Ayarlar → Safari → Sekmeleri Kapat menüsünden 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra otomatik kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özellik, iPhone’unuzun sekme çubuğunu temiz ve düzenli tutar.

Bir Sayfayı Masaüstü Modunda Görüntüleyin

Mobil siteler bazen tüm özellikleri göstermeyebilir. iPhone / iPad’de: Adres çubuğundaki “aA” simgesine dokunup “Masaüstü Web Sitesi İste” seçeneğini seçin. Safari o siteyi masaüstü görünümünde yeniden yükleyecektir. Bu, forumlar veya tam özellikli web uygulamaları kullanırken çok işinize yarar.

iPhone: Dokunmatik Hareketler ve Hız İpuçları

iPhone'da hız, parmak hareketlerine (jestlere) dayanır.

Sekmeler Arası Hızlı Geçiş: Adres çubuğunu (ekranın altındaysa) sola veya sağa kaydırın. Bu, açık sekmeleriniz arasında anında geçiş yapmanızı sağlar. Tüm Sekmeleri Görme (Kuş Bakışı): Adres çubuğuna iki parmağınızla çimdikleme (pinch-in) hareketi yapın. Tüm sekmeleriniz görünecektir. Kapatılan Sekmeyi Geri Getirme: Sekme görünümündeyken (sağ alttaki kare simge), ortadaki "+" simgesine uzun basın. En son kapattığınız sekmelerin listesi açılacaktır. Tümünü Hızlı Kapatma: Sekme görünümündeyken "Bitti" düğmesine uzun basın ve "Tüm X Sekmeyi Kapat" seçeneğini belirleyin.

iPad: Çoklu Görev (Split View) ve Klavye Desteği

iPad, dokunmatik hareketler ile klavye kısayollarını birleştirir.

Split View (Bölünmüş Ekran): Bir bağlantıya (link) uzun basın ve onu ekranın sağına veya soluna sürükleyin . İki Safari penceresini yan yana açabilirsiniz.

Klavye (Magic Keyboard vb.) Kullanımı: Mac'tekine benzer şekilde iPad'de de klavye kısayollarını kullanın: Cmd + T: Yeni Sekme Cmd + W: Mevcut Sekmeyi Kapat Cmd + L: Adres Çubuğuna Git Cmd + F: Sayfada Bul



Mac: Klavye Odaklı Verimlilik

Mac'te Safari verimliliği tamamen klavyeye odaklıdır.

Sekme Yönetimi: Cmd + T: Yeni sekme açın.

Cmd + W: Mevcut sekmeyi kapatın.

Cmd + Shift + T: Az önce kapattığınız sekmeyi geri açın . (En çok kullanılanlardan biridir!)

Cmd + Z: Yanlışlıkla kapattığınız sekmeyi geri açar (Cmd + Shift + T ile benzerdir). Gezinme: Cmd + L: Sizi anında adres çubuğuna götürür. URL yazmaya başlayın.

Cmd + R: Sayfayı yenileyin.

Cmd + [ ve Cmd + ]: Geri ve ileri gidin. Okuma ve Kaydetme: Cmd + Shift + R: Okuyucu Modu'nu açın (sayfayı sadeleştirir).

Özet ve Sonuç

Gördüğünüz gibi Safari; iPhone, iPad ve Mac'te basit bir tarayıcıdan çok daha fazlasını sunuyor. Her platformun kendine özgü kısayolları olsa da (dokunma, klavye), asıl güç bu cihazların birlikte çalışmasından geliyor. Bu rehberdeki klavye komutlarını ve dokunmatik hareketleri öğrenmek, 2025'te dijital dünyada gezinirken size değerli dakikalar kazandıracaktır. Sizin bu üç cihazda en çok kullandığınız favori Safari kısayolunuz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın!