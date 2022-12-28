Gmail Bildirim Gelmiyor, Çözüm Yolları Neler?

Gmail bildirim gelmiyor, çözümü nedir sorusunun yanıtı, popüler e-posta hizmetini kullanan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, kullanım deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkileyen problemin düzelmesi için hangi yöntemlerin uygulanması gerekiyor?

Yazılım devi Google tarafından geliştirilen ve yayımlanan Gmail, ilk olarak 2004 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan e-posta hizmeti, çok fazla sayıda kişi tarafından tercih ediliyor.

Hizmetin web sürümünün yanı sıra mobil uygulaması da bulunuyor. Dolayısıyla akıllı telefon ve tabletler üzerinden de kullanılabilen Gmail'de bazen bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Bunlardan biri de bildirim gelmeme sorunudur.

Gmail Bildirim Gelmiyor Sorunu İçin Çözüm Yöntemleri

Uygulamanın bildirimlerini etkinleştirin.

Gerekli izinleri etkinleştirin.

Cihazı kapatıp açın.

Gmail hesabınızdan çıkış yapıp yeniden girin.

Gmail'in önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı silip tekrar yükleyin.

Cihazı sıfırlayın.

Yukarıda Gmail bildirim gelmeme sorununun düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Eğer farklı bir e-mail hizmeti kullanmak isterseniz en iyi e-posta uygulamaları listesine de göz atabilirsiniz.

Uygulamanın Bildirimlerini Etkinleştirin

Ayarlar sayfasını açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Gmail'in üzerine dokunun.

Bildirimler bölümünü görüntüleyin.

"Bildirimlere izin ver" seçeneğini aktif edin.

Popüler e-posta uygulamasında meydana gelen problemi düzeltebilmek için uygulayabileceğiniz ilk yöntem Gmail'in bildirimlerini etkinleştirmektir. Eğer bildirimler seçeneği kapalı durumdaysa bildirim gelmez. Bu özelliği aktif hâle getirmek için ilk olarak ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasında yer alan Uygulamalar kategorisine girin. Açılan listede mobil cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaları göreceksiniz. Bunlar arasından Gmail'i bulun ve üzerine dokunun. Daha sonra Bildirimler bölümünü görüntüleyin. Son olarak "Bildirimlere izin ver" seçeneğini etkinleştirin.

Gerekli İzinleri Etkinleştirin

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Gmail uygulamasının üzerine dokunun.

İzinler bölümüne girin.

Gerekli izinleri aktif hâle getirin.

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih edilen e-posta uygulaması yüklendikten sonra gerekli izinler verilmediyse bildirim gelmeme problemi meydana gelebilir. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için gerekli izinlerin verilip verilmediğini kontrol edin.

İlk olarak ayarlar sayfasını açın. Açılan sayfa üzerinden Uygulamalar kategorisine girin. Daha sonra Gmail uygulamasını bulun ve üzerine dokunun. İzinler bölümünü görüntüleyin. Gerekli izinleri etkinleştirin.

Cihazı Kapatıp Açın

İzinler ve bildirimler etkinleştirildiği hâlde sorun devam ediyorsa akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi kapatıp açın. Yeniden başlatma işlemini gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer düzelmediyse bir sonraki yönteme göz atın.

Gmail Hesabınızdan Çıkış Yapıp Yeniden Girin

Mobil cihazı kapatıp açmak da işe yaramadıysa Gmail hesabınızdan çıkış yapıp yeniden girmeyi deneyebilirsiniz. Bu işlem için öncelikle e-posta uygulamasını açmanız ve ardından profil simgesine dokunmanız gerekiyor. Açılan pencere üzerinden hesabınızdan çıkış yapabilirsiniz.

Çıkış yapma işlemini gerçekleştirdikten sonra üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza tekrar giriş yapın. Bu adımı uyguladıktan hemen sonra can sıkıcı problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Gmail'in Önbelleğini Temizleyin

Ayarlara girin.

Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Listeden Gmail'i seçin.

Depolama bölümünü açın.

"Önbelleği sil" butonuna basın.

Uygulamanın önbelleğinde yer alan bazı dosyalar hasar almışsa bazı problemlere yol açabilir. Bu nedenden dolayı uygulamanın önbelleğini temizlemeyi deneyebilirsiniz. İşlemi gerçekleştirmek için öncelikle ayarlar sayfasını açın ve hemen ardından Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Uygulamalar kategorisinde listelenen hizmetler arasından Gmail'i bulup üzerine dokunun. Açılan sayfa üzerinden Depolama bölümünü açın ve son olarak "Önbelleği sil" butonuna basın.

Uygulamayı Silip Tekrar Yükleyin

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Gmail'i seçin.

"Sil" butonuna basın.

Gmail'i tekrar yükleyin.

Önbelleği temizleme yöntemi de işe yaramadıysa uygulamayı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak ayarlar sayfasında yer alan Uygulamalar kategorisine girin. Açılan liste üzerinden Gmail'e dokunun. Daha sonra "Sil" butonuna tıklayarak silme işlemini gerçekleştirin.

Silme işlemi tamamlandıktan sonra popüler e-posta uygulamasını indirin. İndirme ve yükleme işlemi gerçekleştikten hemen sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Cihazı Sıfırlayın

Ayarlar sayfasını açın.

Sistem kategorisine girin.

"Sıfırlama" bölümünü görüntüleyin.

"Telefon sıfırlama" seçeneğini seçin.

Talimatları uygulayın.

Listede yer alan yöntemlerin hiçbiri sorunun düzelmesini sağlamadıysa son çare olarak cihazınızı sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Veri kaybı yaşamamak için sıfırlamadan önce veri yedekleme işlemini yapmayı unutmayın.

Verileri yedekledikten sonra ayarlar sayfasında yer alan Sistem kategorisine girin. Daha sonra "Sıfırlama" bölümünü görüntüleyin. "Telefon sıfırlama" seçeneğini seçin ve ardından talimatları uygulayın.

Bu yazıda Gmail bildirim gelmiyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Ayrıca popüler e-posta hizmeti üzerinden büyük boyutlu dosyaların nasıl gönderildiğini merak ediyorsanız Gmail'de büyük boyutlu dosya nasıl gönderilir sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.