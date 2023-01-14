Google Chrome Ana Sayfa Değiştirme Sorunu ve Çözümü

Bilgisayarlarımıza internet üzerinden bulaşan çeşitli zararlı anasayfa uygulamaları maalesef Google Chrome kullanıcılarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor ve bu anasayfa eklentilerini kaldırmak bazen çok zor olabiliyor. Peki, Google Chrome ana sayfa değiştirme sorunu nasıl çözülür?

Pek çok kullanıcımızdan anasayfa ya da arama motoru uygulamalarını kaldıramadıklarına dair geri dönümler aldığımız için sizlere tüm bu zararlı yazılımlardan nasıl kurtulabileceğinizi gösteren bir rehber yazı hazırladık.

Rehberimizdeki adımları uygulamanız durumunda sisteminize bulaşmış olan Google Chrome anasayfalarından sonsuza dek kurtulabilirsiniz. Dilerseniz lafı çok uzatmadan hemen operasyonumuza başlayalım.

Google Chrome Ana Sayfa Değiştirme Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Ana sayfa programları kaldırın.

AdwCleaner ile sistemi temizleyin.

Bazı Chrome ayarlarını değiştirin.

Google Chrome kısayolunu temizleyin.

Yukarıda dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan web tarayıcısında ana sayfa değiştirme probleminin düzelmesini sağlayabilecek çözüm yöntemleri bulunuyor. Listede yer alan ipuçlarına dair detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ana Sayfa Programlarını Kaldırın

Denetim Masası üzerinden "Program Kaldır" menüsüne girdiğinizde karşınıza bilgisayarınızda kurulu olan bütün programlar çıkacaktır. Bu listeden Portalsepeti ve diğer ana sayfa uygulamalarının programı mevcutsa üzerlerine bir defa tıklıyor ve yukarıda çıkan kaldır butonuna basarak kaldırıyoruz.

Muhtemelen bulaşan anasayfa uygulamaları sadece bu adımla ortadan kalkmayacaklardır ancak ilk adımı attığımıza göre hemen diğer adımlarımızla devam edelim.

AdwCleaner ile Sistemi Temizleyin

AdwCleaner uygulaması tarayıcılara bulaşan bu tip virüsleri temizlemek için ideal uygulamalardan bir tanesi ilk olarak aşağıdaki bağlantıyı kullanarak programı bilgisayarımıza indiriyoruz.

Program indikten sonra hemen çalıştırıyoruz. Kurulum gerektirmediği için bu işlem oldukça kısa sürecektir. AdwCleaner'ın ana sayfası karşımıza çıktığında tüm web tarayıcılarımızı kapatıyoruz ve programın ana ekranındaki "Tara" butonuna basıyoruz.

Tarama işlemi sisteminizin durumuna göre değişen sürelerde tamamlanacaktır. Tüm tarama tamamlandığında bu defa "Temizle" butonuna tıklıyor ve sistemimizin temizlenmesini bekliyoruz. İşlemin ardından program bilgisayarınızı yeniden başlatmak isteyecektir, buna da tabii ki izin veriyoruz.

Her ihtimale karşılık bilgisayarınız yeniden başladığında Google Chrome nasıl sıfırlanır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilir ve tarayıcıyı da sıfırlayabilirsiniz. Eğer sorununuz çözüldüyse bu işlemi atlayabilir veya Chrome'u sıfırlayarak tertemiz bir tarayıcıya ulaşabilirsiniz.

Eğer tarayıcınızı sıfırlamak istemezseniz tarayıcıda bulunan virüs temizleme aracını tercih edebilirsiniz. Bu aracın nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız Chrome'da kötü amaçlı yazılım nasıl temizlenir sorusunu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Bazı Chrome Ayarlarını Değiştirin

Bazen yapılan herşeye rağmen arama motoru değiştiren veya anasayfa değiştiren uygulamalardan kurtulmak bu kadar kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla manuel olarak tüm işlemleri bir daha tekrarlamak gerekli olabiliyor. Bunun için Google Chrome'un sağ üst kısmında yer alan üç çizgi işaretine tıklıyor ve daha sonra "Ayarlar" bölümüne giriyoruz.

Ayarlar bölümünü açtığımızda yine sol menüden "Ayarlar" kısmına tıklıyoruz ve karşımıza gelen ekranda "Görünüm" bölmesinde "Ana Sayfa düğmesini göster" seçeneğini aktif ediyoruz. Ardından burada karşımıza çıkan "Değiştir" butonuna tıklıyoruz.

Eğer sisteminize bir anasayfa uygulaması bulaştıysa bu bölümde karşınıza çıkacaktır. Yer alan Portalsepeti veya diğer anasayfa adreslerini buradan sildikten sonra "Tamam"a basarak devam ediyoruz.

Sol menüden bu defa "Uzantılar" kısmını seçiyoruz ve uzantılar ekranına geçiyoruz. Uzantılar kısmında ne olduğunu bilmediğiniz, kullanmadığınız ve gözünüze riskli görünen hangi uzantılar varsa onları yanlarında yer alan çöp kutusu ikonlarına tıklayarak kaldırmanız gerekiyor.

Uzantıları kaldırdıktan sonra yine soldan "Ayarlar" bölmesine geliyoruz ve burada yer alan "Arama" kısmının altındaki "Arama motorlarını yönet..." butonuna basıyoruz.

Arama motorları ekranında yer alan tüm arama motoru adreslerini yanlarında çıkacak olan "X" butonuna basarak ortadan kaldırıyoruz. Tabii ki Google'ın kalması gerekiyor. Şimdi sırada yapmamız gereken sadece bir adım kaldı.

Google Chrome Kısayolunu Temizleyin

Bazen anasayfa değişikliklerinin sebebi Google Chrome kısayollarında yapılan değişiklikler olabiliyor. Bunun için masaüstünde yer alan Google Chrome kısayoluna hemen sağ tıklıyor ve "Özellikler"e giriyoruz.

Özellikler menüsünde "Hedef" bölmesinin karşısında yer alan hedefin sonunda herhangi bir internet adresi varsa bu adresi buradan temizliyor ve daha sonra "Tamam" butonuna basıyoruz.

Tüm temizlik işlemlerinin artık bitmiş olması gerekiyor. Eğer tüm bilgisayarınızı genel bir virüs, malware ve spyware taramasından geçirerek tüm zararlı yazılımlardan kurtulmak isterseniz bilgisayara bulaşan virüs nasıl temizlenir sorusunu yanıtladığımız rehber yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Bu yazıda Google Chrome ana sayfa değiştirme sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Hazırladığımız rehberde yer alan yöntemler, karşılaştığınız problemin düzelmesine yardım edebilir. Eğer farklı bir tarayıcı kullanmak isterseniz tamamen gizlilik odaklı çalışan tarayıcılar listesine göz atabilirsiniz.