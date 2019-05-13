Google Chrome'da Sadece Bir Sitenin Önbelleği Nasıl Temizlenir?

Google Chrome tarayıcısı kullanılarak ziyaret edilen sitelerde girilen veriler (Kayıtlı form verileri, kayıtlı parolalar vb.) dolayısıyla bazen önbellek temizliğine ihtiyaç duyulabilir. Önbellek temizliği, sitenin yükleme hızını veya sitede yer alan hataları düzeltmede çok büyük bir öneme sahiptir.

Ne yazık ki Chrome kullanıcılarının çoğunluğu herhangi bir sitenin verilerini temizlemek için tüm sitelerin verilerinden vazgeçiyor. Sadece bir sitenin verilerini sıfırlamak için tüm önbelleği temizlememeli, bunun yerine yazımızda yer alan yöntemi kullanmalısınız.

Google Chrome’da Sadece Bir Sayfanın Önbelleği Nasıl Temizlenir?

Önbelleğini temizlemek istediğiniz sayfaya geldikten hemen sonra F12 tuşuna basarak geliştirici araçlarını açınız. Karşınıza gelen bölümde “Application” bölümüne geliniz. F12 tuşuna bastığınızda açılan pencere küçük ise “»” butonuna basarak menünün devamını görebilirsiniz.

“Application” bölümüne geldikten hemen sonra “Clear Storage” seçeneğine tıklayınız. Burada silinmesini istediğiniz verileri işaretledikten sonra “Clear Site Data” butonuna basınız.

Önbellek Temizlendiğinde Ne Olur?

Önbellek ve çerezler temizlendiğinde sitede kayıtlı olan verileriniz kaybolabilir, sitede yer alan verilerin tekrar yüklenmesi gerekeceği için site her zamanki hızından biraz daha yavaş açılabilir, hesabınıza giriş yaptığınız sitede çerez ve önbellek temizliği yaptıktan sonra bir daha hesabınıza giriş yapmak zorunda kalabilirsiniz.