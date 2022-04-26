İnternet tarayıcıları arasında en popüler olanlardan birisi olan Google Chrome, hızlı ve hafif olmasından dolayı milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Google'ın belirli aralıklarla güncelleştirdiği bu internet tarayıcısı her geçen gün daha kullanışlı bir hale geliyor. Peki, Google Chrome'un yeni çıkan sürümlerini nasıl güncelleyebilirsiniz? Google Chrome nasıl güncellenir? Bu yazımızda Google Chrome'u nasıl güncelleyeceğinizi adım adım anlatıyor olacağız.

Google'ın internet tarayıcısını daha güvenli ve hızlı bir hale getirebilmek için yaptığı bu güncelleştirme paketleri süresi dolunca otomatik olarak güncelleniyor. Yani güncelleme paketinin bir kısmı bu şekilde tarayıcınıza siz farkında olmadan yükleniyor. Yapılan güncellemeden sonra tarayıcınız daha hızlı ve daha güvenli bir hale geliyor. Ama bu güncelleştirmeleri sistem tarafından otomatik bir güncelleme beklemeden de yapabilirsiniz.

Aşağıda göstereceğimiz adımları uygulayarak Google Chrome'u tek başınıza ve hiç uğraşmadan güncelleyebilirsiniz. Hadi şimdi o yönteme bir bakalım.

Google Chrome Güncelleme Nasıl Yapılır?

Google Chrome'u açın.

Ardından sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın. Bunu tarayıcı pencerenizin üst kısmındaki adres çubuğunun hemen sağında göreceksiniz.

Ardından farenizi Yardım'ın üzerine getirin ve Google Chrome Hakkında'yı seçin.

Ardından, güncellemenin bitmesini bekleyin ve Yeniden Başlat'ı tıklayın. Mevcut bir güncelleme varsa, hemen indirilmelidir, ancak tarayıcıyı yeniden başlatana kadar yüklenmeyecektir.

Chrome'u güncellemek yalnızca web tarayıcınıza daha hızlı yeni özellikler eklemekle kalmaz, aynı zamanda sizi kimlik hırsızlığına, kimlik avı saldırılarına, virüslere ve daha fazlasına karşı korumak için güvenlik yamalarıyla birlikte gelir. Chrome otomatik olarak güncellenebilse de, bunu manuel olarak yapmanız gereken zamanlar vardır. Windows veya Mac bilgisayarınızda, iPhone ve Android cihazlarınızda Google Chrome'u nasıl güncelleyeceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şey burada. Hemen yukarıdan nasıl Chrome'u bilgisayarınız üzerinden güncelleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Bu adımlar, Windows veya Mac bilgisayar kullanıyor olsanız da aynı şekilde çalışacaktır. Chrome'u güncellemede sorun yaşıyorsanız, önemli verilerinizi kaybetmemek için Chrome yer işaretlerinizi dışarı aktarmayı unutmayın.

Google Chrome uygulamasını bir Android cihazda güncellemek için Play Store uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki profil simgenize dokunun. Ardından Uygulamaları ve cihazları yönet'i seçin ve Mevcut güncellemeler altında Ayrıntıları gör'e dokunun. Son olarak, aşağı kaydırın ve Google Chrome'un yanındaki Güncelle'ye dokunun. Aşağıda yer alan adımları uygulayarak daha kolay şekilde bunu çözüme kavuşturabilirsiniz.

Android telefonunuzda Google Play Store uygulamasını açın. Android cihazınızdaki tüm uygulamaların bir listesini görmek için ana ekranınızın ortasından yukarı kaydırabilirsiniz.

Ardından profil simgenize dokunun. Bunu ekranınızın sağ üst köşesinde görebilirsiniz.

Ardından, Uygulamaları ve cihazları yönet'i seçin.

Ardından Ayrıntıları gör'e dokunun. Bunu Güncellemeler Mevcut'un altında göreceksiniz.

Son olarak, Google Chrome'un yanındaki Güncelle'ye dokunun. Uygulamayı görmek için aşağı kaydırmanız gerekebilir.

Android cihazınızdaki tüm uygulamaları bir kerede güncellemek için sağ üst köşedeki Tümünü güncelle'ye de dokunabilirsiniz. Ancak, tüm uygulamalarınızın aynı anda güncellenmesi daha uzun sürer ve bu, Android cihazınızı yavaşlatabilir.

Peki ya iPhone cihazlar? Google Chrome'u iPhone'unuzda güncellemek için App Store uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki profil simgesine dokunun. Ardından aşağı kaydırın ve Google Chrome'un yanındaki Güncelle'ye dokunun. Uygulamayı Yaklaşan Uygulama Güncellemeleri listesinde görmüyorsanız, listeyi yenilemek için sayfanın üst kısmını yukarı kaydırın. Aşağıda yer alan adımları uygulayarak daha kolay çözüme ulaşabilirsiniz.

iPhone'unuzda App Store uygulamasını açın. Bu uygulamayı ana sayfanızda görmüyorsanız, ana ekranınızın ortasından aşağı kaydırabilir ve uygulamayı bulmak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

Ardından profil simgenize dokunun. Bunu ekranın sağ üst köşesinde göreceksiniz.

Son olarak, aşağı kaydırın ve Google Chrome'un yanındaki Güncelle'ye dokunun.

Yaklaşan Uygulama Güncellemeleri listesinde Google Chrome'u görmüyorsanız, sayfanın en üstüne kadar kaydırabilir ve bir yükleme simgesi görünene kadar yukarı kaydırmaya devam edebilirsiniz. Ardından sayfayı bırakın ve tekrar kontrol etmeden önce yenilenmesi için birkaç dakika bekleyin. Hepsi bu kadar! Artık güncellenmiş Google Chromu tarayıcınızın tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz? Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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