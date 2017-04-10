Adguard Web Filter
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 17,729
- DOSYA BOYUTU 0.17 MB
- Üretici Adshows LLC
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Adguard Web Filter, tüm tarayıcılar üzerinde kullanabileceğiniz güçlü bir reklam ve açılır pencere engelleme programıdır.
Her ne kadar internet üzerinde yararlı birçok bilgiyi bulabiliyor olsak da günümüzde birçok web sitesi adeta bir reklam tuzağı haline gelmiş durumda ve reklamlara tıklamadan aradığımız bilgiyi bulmak için adeta can çekişmemiz gerekiyor. Web sayflarını açtığımız zaman karşımıza çıkan reklam afişlerini ve iznimiz olmadan açılan reklam sayfaları görüntülemek eminim ki benim gibi birçok internet kullanıcısının da canını sıkıyordur.
İşte bu noktada yardımımıza koşan Adguard Web Filter, internet kullanıcılarının gezdiği web siteleri üzerindeki reklamları engelleyerek, kullanıcıların gereksiz reklamları görüntülemelerini ve istekleri dışında açılan sayfaları engelliyor. Bu sayede kullanıcılar aradıkları bilgiye çok daha rahat bir şekilde ulaşabilecekleri gibi web sayfaları arasında dolaşarak fazladan zaman kaybetmiş olmuyorlar.
Adguard Web Filter'ın en büyük avantajlarından bir tanesi de Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Maxhton, Safari gibi çok kullanılan popüler web tarayıcılarının dışında Netscape Navigator, Avant, Flock, SRWare Iron, Lunascape, K-Meleon, GreenBrowser, Orca, MyIE, Comodo Dragon, SeaMonkey, Pale Moon, Yandex Browser gibi az kullanılan web tarayıcılarıyla bile uyumlu şekilde çalışmasıdır.
Basit ve sade bir kullanıcı arayüzüne sahip olmasına rağmen gelişmiş versiyonu sayesinde ileri düzey kullanıcılar için ekstra özellikler de sunmaktadır. Koruma ve Ayarlar gibi iki ana modülden oluşan program ile gerçek zamanlı korumayı istediğiniz zaman açabilir ve kapatabilirsiniz. Aynı zamanda tüm engellenen reklamlar için tutulan istatistikleri de görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıca programın gözünden kaçan herhangi bir web sitesi olması durumunda koruma bölümü altında bu web sitesini elle girerek, gerekli güvenlik önlemlerinin tamamını elle sağlayabilirsiniz.
Gelişmiş özellikleri sayesinde sınıfının en iyi programlarından bir tanesi olan Adguard Web Filter, kullanıcılara oldukça güvenli ve temiz bir web deneyimi sunuyor.
Adguard Özellikleri:
- Reklamları ve açılır pencereleri engelleme
- Zararlı yazılım ve kimlik hırsızlığı engelleme
- Sosyal ağ butonlarını engelleme
- 4000'den fazla izleme sistemini engelleyerek gizliliğinizi koruma
- Önemli ağ ayarlarını yapılandırma
AdGuard (APK)
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 12,431
- DOSYA BOYUTU 9.6 MB
- Üretici Adshows LLC
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Android için AdGuard (APK) indirin, Telefonunuzda en iyi reklam engelleme uygulamasına sahip olun.
AdGuard (APK), Android telefonlar için reklam engelleme uygulaması. Mobil ve PC’de ücretsiz indirilebilir en iyi reklam engellecilerden biri. YouTube reklamları engellemek dışında uygulama, oyun ve tarayıcıda çıkan reklamları da engelleyebilen başarılı bir reklam engelleyici AdGuard for Android.
AdGuard APK İndir
İster rootsuz ister rootlu Android telefon sahibi olan, kullanabileceğiniz bir reklam engelleme programı AdGuard. Diğer reklam engelleyicilerden farklı olarak sistemin genelinde reklamları engelliyor. Ayrıca çok sayıda ve düzenli olarak güncellenen reklam filtresine sahip. Reklamları engelleme haricinde gezdiğiniz web sitelerini, sosyal ağ konuşmalarınızı takip ederek sonradan karşınıza reklam çıkartan web sitelerini, izleyicileri de engelliyor. Gizliliğini korumakla kalmayıp mobil veri tasarrufu yapmanıza da yardımcı oluyor AdGuard. Uygulama Yönetimi sayfasından günlük, aylık ve o ana kadar mobil veri tüketimini uygulama bazlı görebiliyorsunuz.
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