Google Chrome Tarayıcısında Kayıtlı Şifreleri Görüntüleme

Google Chrome, Google tarafından geliştirilen ve kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan bir web tarayıcısıdır. Yayımlanmasından bu yana arayüzünde birçok değişikliklere gidilse de temel şeyler hemen hemen aynı kaldı ancak kayıtlı şifreleri hâlen nasıl görüntüleyebileceğini bilmeyen kullanıcılar bulunuyor.

Üyelik sistemi olan (bilhassa sosyal medya siteleri) sitelerde, hesabımıza erişirken doldurduğumuz kutucuktaki şifrenin kayıt olup olmayacağını ayarlayabileceğimiz bir bildirim ile karşılaşırız. Bunu onayladığımızda, Google Chrome’da ikinci kez bir oturum başlattığımız zaman, şifrenin olduğu kutucuk otomatik olarak dolu olacak ve bizim şifre girmemize gerek kalmayacaktır.

Tarayıcının kullanıcılarına sağladığı bu kolaylık, kullanıcılara malum sitelerdeki hesapların şifrelerini zamanla unutturabiliyor. Şifre sıfırlamak için e-posta, telefon ve benzeri onaylama işlemlerle uğraşmamak için sizin için hazırladığımız bu rehberi gözden geçirerek kayıtlı şifreleri görüntülemeyi öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Google Chrome’da Kayıtlı Şifreler Nasıl Görüntülenir?

Bu yöntemle tarayıcınızda kayıtlı olan tüm şifreleri görüntüleyebilir, dilediğiniz şifrenin kayıtlı şifreler arasından kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.