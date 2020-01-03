Google Drive, cihazınızda yer alan tüm fotoğrafları büyük bir kolaylık ile yedeklemenize yardımcı olan ve cihazlar arası senkronize özelliği sunan başarılı uygulamalardan biri olarak bilinmektedir. Cihazınızda yeterli alanın olmadığı zamanlarda fotoğrafları Google Drive’da tutabilir ve cihazınızda yetersiz depolama alanı ile ilgili bir sorun yaşamazsınız.

Google Drive’ı insanlar çeşitli nedenlerden ötürü kullanmak istememektedir. Bazı kullanıcılar Google Drive’ın depolama alanının yetersiz olduğunu dile getirirken, bazı kullanıcılar ise bunun Google ürünü olmasından ötürü kullanmak istemediğini belirtiyor. Peki, Google Drive’ın dışında kullanabileceğiniz alternatiflerin sayısız çoklukta olduğunu biliyor muydunuz?

Google Drive’ın alternatifleri her ne kadar sayısız çoklukta olsa da bunların tamamının en az Google Drive kadar kaliteli olduğunu söyleyemeyiz. Bu yazıda, muhtemelen bilmediğiniz en iyi 4 Google Drive alternatifini bulacaksınız. İşte, muhtemelen bilmediğiniz 4 Google Drive alternatifi!

1. Box

Box harika bir çevrim içi depolama hizmeti olarak tanınmaktadır. Fotoğrafları, belgeleri ve dosyaları kolaylıkla Box’ta tutabilirsiniz. Box’taki hesabınızda tüm fotoğraflarınızı yedekleyebileceğiniz bir özellik de bulunmaktadır. Bu şekilde istediğiniz zaman fotoğraflara kolayca erişebilir, fotoğrafları düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

2. Mega

Mega, Android topluluğunun arasında oldukça popüler bir uygulamadır. Mega harika özelliklerinin yanı sıra mükemmel bir fiyatlandırma seçeneğine sahip harika bir depolama seçeneğidir. Uçtan uca şifreleme içermektedir. Fotoğraf yedeklemeleri için mutlaka kontrol edilmelidir. Tüm mobil ve masaüstü sürümlerini destekler.

3. Dropbox

Dropbox depolama hizmeti için mükemmel bir seçenektir. 2008’in Eylül ayından beri hizmet veren Dropbox, dosya depolama için iyi bir standarda sahiptir. Dropbox, Google Drive’a verilebilecek en iyi alternatiflerden bir tanesidir. Fotoğraflarınızı her ihtimale karşı yedeklemek istiyorsanız Dropbox’ı tercih edebilirsiniz.

4. OneDrive

Microsoft tarafından kullanıcılara sunulan OneDrive çevrim içi bir dosya depolama hizmetidir. OneDrive çevrim içi depolama hizmetleri arasında yapılabilecek en iyi seçimlerden biridir. OneDrive depolamanın yanı sıra performans olarak da oldukça kalitelidir. OneDrive’ın ücretsiz planı fotoğraflarınız için 5 GB’lık depolama alanı sunarken, ücretli planı ise 100 GB’a kadar depolama alanı sağlamaktadır. OneDrive, Office 365 ile de entegre edilebilmektedir.

Fotoğraflarınıza tüm ailenizin erişmesini ya da küçük bir ofiste herkes tarafından kullanılmasını istiyorsanız bu uygulama sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kriterlere sahiptir ve ücretsiz olarak da indirebilmektedir.