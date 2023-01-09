Google Drive ile Çizim Nasıl Yapılır?

Google Drive, çizim yapma hizmeti Google Çizimler isimli hizmetini destekliyor. Bu sayede popüler depolama hizmeti üzerinden çok pratik bir şekilde çizimler oluşturabilirsiniz. Peki, bu işlemi gerçekleştirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Hazırladığımız yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Google Drive beraberinde sunduğu ve tamamen web tarayıcınız üzerinden kullanabildiğiniz faydalı ofis araçları ile birlikte tüm ihtiyaçları karşılayabilecek bir yapıya sahip. E-Tablolar'dan Google Dokümanlar'a kadar işinize yarayabilecek çeşitli belgeleri oluşturup düzenleyebilirsiniz.

Popüler depolama hizmetinde ayrıca Google Çizimler hizmeti de yer alıyor. Bu hizmet, kullanıcıların çizim yapabilmesine yardımcı oluyor. Hazırladığımız rehberde söz konusu işlemin nasıl yapılacağını açıkladık. Rehberimizdeki adımları uygulayarak program indirmeden çizim yapabilir ve hazırladığınız belgeyi paylaşabilirsiniz.

Google Drive ile Çizim Yapma Adımları

Google Drive'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

"Yeni" butonuna basın.

"Diğer" yazısına tıklayın.

"Google Çizimler" hizmetine girin.

Çizgi simgesine tıklayın.

Çizim yapın.

Ekle menüsüne tıklayın.

Resim, metin kutusu, şekil, tablo gibi ögeler ekleyebilirsiniz.

Dosya menüsüne tıklayın.

Dosyanın ismini değiştirebilir, dosyayı indirebilir veya başkasına gönderebilirsiniz.

İlk olarak yapmanız gereken Google Drive'ın web sitesini ziyaret edin ve hemen ardından Google hesabınıza giriş yapın. Eğer daha önce bir hesap oluşturmadıysanız kayıt işlemini gerçekleştirin. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol üst köşesinde yer alan "Yeni" butonuna basın. Daha sonra "Diğer" yazısına tıklayın.

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan bulut depolama hizmetinde "Diğer" butonuna tıkladıktan sonra yeni bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Google Çizimler" isimli hizmetine tıklayın.

Söz konusu adımı uyguladıktan sonra Google Çizimler sayfası açılacak. Açılan sayfada yer alan boş alana çizim yapabilmek için çizgi simgesine tıklayın. Daha sonra çizim işlemini pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ekle menüsüne tıklayın. Açılan pencere üzerinden resim, metin kutusu, şekil, tablo, grafik, diyafram gibi ögeler ekleyebilirsiniz.

Çizimi tamamladıktan sonra Dosya menüsüne tıklayın. Açılan pencereden projenizi bilgisayarınıza indirebilir, diğer kişilerle paylaşabilir, bir kopyasını oluşturabilir ve daha pek çok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazıda popüler bulut depolama hizmeti Google Drive'da yer alan Google Çizimler'i kullanarak nasıl çizim yapılacağını açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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