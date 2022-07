Grafik Tablet Nedir? Çizim Tableti Önerileri

Dijital sektörün her geçen gün büyümesiyle ve uzaktan eğitim, NFT, dijital sanat, online sunum gibi kavramların hayatımızdaki yeri her geçen gün arttığı için çizim tabletlerine olan ilgi ve alaka da artmış durumda. Dijital olarak eğitim veren kişiler, Adobe programlarıyla ilgilenenler; manga, çizgi roman, grafik roman gibi çizim işleriyle uğraşanlar grafik tabletlerine yönelmiş durumdalar. Eğer grafik tablet nedir merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Sizler için grafik tabletlerden bahsedeceğiz. Her seviyeye ve bütçeye hitap eden cihaz önerileri de vereceğiz.

Grafik Tablet Nedir?

Grafik tablet, çizim yapılabilen tabletlere verilen isimdir. Grafik tabletler, alıştığımız tabletlerden biraz farklıdır. Grafik tabletleri, yanında stylus isimli bir kalemle birlikte gelirler. Kalemle çizim yapmanıza imkan veren bu cihazların bazıları ekranlı bazıları ise ekransızdır. Ekransız olanlar, farenizle ekranınızda imleci yönettiğiniz gibi kalem hareketlerinizi ekrana yansıtan araçlardır. Grafik tabletin üzerinde stylusu sağa hareket ettirirseniz bilgisayarınızın ekranındaki imleç de sağa hareket edecektir. Ekranlı olanlarsa direkt görsel üzerine çizim yapabileceğiniz tabletlerdir.

Çizim yapmak için tablet mi bilgisayar mı yoksa ikisini birden mi kullanmanız gerek? Eğer emin olamıyorsanız aşağıda sizler için önerdiğimiz çizim tabletlerine göz atabilirsiniz. İşinizi fazlasıyla görecek çok uygun fiyatlı olan tabletler de profesyoneller için geliştirilmiş en son teknoloji tabletler de bu listemizde bulunuyor. Kendinize uygun olanı rahatlıkla seçebilirsiniz.

Çizim Tableti Önerileri

Huion 420 Grafik Tablet

Xp-Pen G430S Grafik Tablet

Huion KAMVAS Pro 16 Grafik Çizim Monitör

Wacom Cintiq 22 Çizim Tableti Grafik Monitörü

Huion 420 Grafik Tablet

Piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyatlı ve kaliteli grafik tabletlerden biri olan bu ürün, grafik tablet kullanmaya yeni başlayacak kişiler için son derece uygun. 4”x 2.23” boyutuna sahip olduğu için son derece küçüktür. Tabletin yanında gelen kalem pilli bir kullanıma sahiptir. Android ve iOS desteklenmemektedir ancak Windows ve Mac ile uyumludur.

Xp-Pen G430S Grafik Tablet

Uygun fiyata satın alabileceğiniz bir başka tablet Xp-Pen G430S. 4” x 3” ölçülerine sahip oldukça kullanışlı bir tablettir. Pilsiz kalemi oldukça büyük bir avantajdır. Uzaktan eğitim, toplantı sunumu gibi amaçlar için son derece idealdir. Android desteği bulunmadığı için android telefonlarla kullanmanız mümkün değildir.

Huion KAMVAS Pro 16 Grafik Çizim Monitör

Huion, çizim tabletleri içerisinde oldukça popüler bir markadır. Ekranlı çizim tabletleri içerisinde oldukça tercih edilesi bir ürün olan Huion KAMVAS Pro 16, 5080LPI kalem çözünürlüğü ve 8192 PPL basınç hassasiyeti ile oldukça iyi bir çizim tabletidir. Ekranlı çizim monitörlerinin fiyatı biraz yüksek olduğu için profesyonellere ve ileri seviye sanatçılar için önerilebilir.

Wacom Cintiq 22 Çizim Tableti Grafik Monitörü

En iyi grafik tabletlerinden biri olan Wacom Cintiq 22 çizim tableti, işi için iyi ve yüksek meblada bir yatırım yapmak isteyen kişiler için idealdir. 570x359x40 mm ölçüleriyle devasa bir cihaz olan Wacom Cintiq 22, 476x268 mm ölçülerine sahip çok geniş bir çizim alanını sizlere sunuyor. Geniş bir ekranda işinizi ve sanatınızı en iyi şekilde icra etmek istiyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz. En iyi çizim tabletlerinden biri olduğu için fiyatı da epey yüksek. Bütçesi olanlar bu cihazı tercih edebilir.

Grafik tabletler nedir ne değildir anlatmaya çalıştık. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel teknoloji ve oyun haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.