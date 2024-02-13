Google Forms Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Google Forms nedir? İndirme işlemine gerek kalmadan web tarayıcısı üzerinden kullanılabilen hizmet, sunduğu özelliklerin yanı sıra modern arayüzüyle de öne çıkıyor.

Bu rehberde Google Forms nasıl kullanılır sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. Çevrim içi tabanlı hizmetin nasıl kullanıldığına geçmeden önce tam olarak ne işe yaradığına bakalım.

Google Forms Nedir?

Google Forms, anketler hazırlayabilmenize imkân tanıyan çevrim içi bir hizmettir. Anketin başlığını belirleyebilir, birden fazla soru türü arasından seçim yapabilir, soruları sürükleyip bırakarak yerlerini değiştirebilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Renk, görüntü ve yazı tipi konularında özelleştirme seçenekleri mevcut. Anketi özelleştirebilir ve böylece daha şık görünüme sahip olmalarını sağlayabilirsiniz. Hazırladığınız anketi diğer kişiler ile çok pratik bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Yanıt verilerinin gerçek zamanlı olarak görüntülenebildiği grafikler mevcut. Bunun yanı sıra daha detaylı analizler için verileri Google E-tablolar ile açabilirsiniz. Oluşturulan bir anketi ister mobil cihazdan ister tabletten ister bilgisayar üzerinden yanıtlayabilirsiniz.

Google Forms Nasıl Kullanılır?

Çok kolay bir kullanıma sahip olan Google Forms için bir Google hesabının olması gerekiyor. Eğer daha önce bir Google hesabı oluşturmadıysanız online hizmetin resmî web sitesinden "Ücretsiz kaydolun" seçeneğine tıklayabilir ve ekrandaki adımları takip edebilirsiniz.

Google hesabınız varsa "Oturum açın" butonuna tıklayın ve üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Yeni bir proje oluşturmak için ekranın sol üst kısmında yer alan "Boş form" seçeneğinin üzerine tıklayın.

"Boş form" seçeneğine tıkladıktan sonra açılan sayfa üzerinden anketin adını, soruları ve yanıtları belirleyebilir, soruların türünü seçebilir ve dahasını yapabilirsiniz. Daha fazla soru eklemek için ekranın sağ kısmında konumlanan "+" simgesine tıklamanız yeterlidir.

Sorunun türünü değiştirmek için varsayılan olarak seçili olan "Çoktan seçmeli" yazının üzerine tıklayabilir ve açılan pencereden farklı bir soru türü seçebilirsiniz. Görsel ve video simgelerinin üzerine tıklayarak görüntüler ekleyebilirsiniz.

Ekranın sağ üst kısmında bulunan "Temayı özelleştir" simgesinin üzerine tıklayın. Bir sonraki adımda yazı tipini ve tema rengini değitşirebilir, üstbilgi için bir görsel ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız anketin nasıl göründüğüne bakmak için üst kısımdaki göz simgesine tıklayabilirsiniz.

Düzenleme işlemi sona erdikten sonra "Paylaş" butonuna tıklayabilir ve ekrandaki talimatları uygulayarak anketi diğer kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.

Bu rehberde Google Forms ne işe yarar sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu hizmet ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.