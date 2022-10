En İyi Not Alma Uygulamaları

Not alma uygulamaları, akıllı telefon ve tabletleri dijital bir not defterine dönüştürüyor. Bu hizmetler sayesinde akıllı telefon ya da tabletiniz üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde not alabiliyorsunuz. Peki, bu konuda en başarılı hizmetler neler?

Not alma uygulaması, sürekli yanınızda kalem ve kâğıt taşımanıza gerek bırakmıyor. Bu, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Günümüzde mobil cihaz üzerinden not alabilmenize imkân tanıyan çok sayıda uygulama bulunuyor.

Bu yazıda mobil cihazınızı dijital not defterine dönüştüren en başarılı hizmetleri bir arada topladık. Listemize göz atabilir ve beğendiğiniz uygulamayı indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Not Alma Uygulamaları Listesi

Squid

Notion

Evernote

ClevNote

ColorNote

Simplenote

Google Keep

Nimbus Note

Dropbox Paper

Microsoft OneNote

Yukarıda en iyi 11 not alma uygulaması bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Squid

Az bilinen güzel uygulamalar arasında yer alan Squid, tıpkı bir kâğıda yazı yazıyormuş gibi not alabilmenize olanak tanıyor. Resim ekleme işlevinin de yer aldığı hizmette silgi aracı da mevcut. Bu araç sayesinde yanlış yazdığınız kısımları kolayca silebilirsiniz.

Squid üzerinden aldığınız notları PNG, JPEG ya da PDF formatında dışa aktarabilmeniz mümkün. Uygulamada ayrıca Drive, Dropbox, Bluetooth ve Gmail dahil birçok paylaşım seçeneği bulunuyor.

Notion

Pratik bir şekilde not alabilmenize olanak tanıyan Notion, gerçek zamanlı iş birliği özelliğine de sahip. Eklediğiniz sayfaları ekip arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilir ve herhangi bir proje üzerinde birlikte çalışabilirsiniz. Bu, not almanın yanı sıra proje yönetimini de mümkün hâle getiriyor.

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Notion Android, iOS, Windows ve Mac platformlarında yer alıyor. Böylece ister akıllı telefon ya da tablet isterseniz bilgisayarınız üzerinden popüler uygulamayı kullanabilirsiniz.

Evernote

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Evernote, düzenli olarak not tutabilmenize olanak tanıyor. Resim ekleyebilmenin yanı sıra metnin belirli kısımlarını kalınlaştırabilir, italik hâle getirebilir, altını çizebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Not tutma uygulaması Evernote'ta not sayfasında maddeleme yapılmasını ve yapılacaklar listesi oluşturulmasını da sağlıyor. İster cihazınızın klavyesiyle isterseniz el yazısı ya da ses ile not alabilirsiniz. Notlar sayfasında arama butonu da mevcut. Bu buton sayesinde daha önce oluşturduğunuz bir notu hızlıca bulabilmenize imkân tanıyor.

ClevNote

Çok basit bir kullanıma sahip olan ClevNote isimli uygulamada kalem simgesine dokunarak yeni bir not oluşturabilirsiniz. Arama kısmından daha önce oluşturduğunuz notlara pratik bir şekilde erişebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Uygulamada not almanın yanı sıra alışveriş listesi de hazırlayabilmeniz mümkün. Aldığınız ürünleri yalnızca bir buton ile listeden kaldırabilirsiniz. Uygulamada doğum günü listesi oluşturma işlevi yer alıyor. Arkadaşlarınızın ve ailenizin doğum günlerini uygulamaya ekleyebilir ve bu sayede hatırlamakta zorluk yaşamazsınız.

ColorNote

En popüler not alma uygulamaları arasında bulunan ColorNote'un kullanımı kolaydır. Notlarınızı akıllı telefon ve tablet arasında senkronize edebilirsiniz. Renk sistemi sayesinde notlarınızı daha düzenli hâle getirebilirsiniz. Arama işlevini kullanarak notlarınızı zaman kaybetmeden bulabilirsiniz.

Uygulama üzerinden not almanın yanı sıra hatırlatıcı oluşturabilir ve yapılacaklar listesi hazırlayabilirsiniz. Widget desteği notlarınıza, yapılacaklar listenize ve hatırlatıcılara cihazınızın ekranından göz atabilmenizi sağlıyor.

Simplenote

Sade bir arayüze sahip olan Simplenote, mobil cihazlar üzerinden çok basit bir şekilde not alınabilmesini sağlayan bir uygulamadır. Senkronizasyon desteğinin yer aldığı hizmette etiket sistemi bulunuyor. Notları sabitleme işlevi de sunan uygulamada yapılacaklar listesi oluşturma imkânına da sahipsiniz.

Etiket sistemi ve arama işlevi, karmaşıklığı önleyerek notlara kolayca erişilmesini mümkün hâle getiriyor. Bir milyondan fazla indirilen Simplenote isimli uygulamada ayrıca şifre ekleme işlevi de bulunuyor.

Google Keep

Bir milyarı aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken Google Keep, dünyanın en popüler not alma hizmetlerinden bir tanesidir. Gelişmiş özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzüyle üst düzey bir deneyim sunan uygulamada ister klavyeyle isterseniz sesle not alabilirsiniz.

Not alma uygulaması Google Keep'te notlarınızı renklendirebilir ve etiketler ekleyebilirsiniz. Bu, notlarınıza daha kolay bir şekilde erişebilmenize yardımcı olur. Çizim yapabilmenize de olanak tanıyan uygulamada senkronizasyon desteği mevcut. Hizmette ayrıca hatırlatıcı ve alışveriş listesi de oluşturabilirsiniz.

Nimbus Note

En iyi not alma uygulamaları arasında yer alan Nimbus Note'un Mac, Windows, Android, iPhone ve iPad'in yanı sıra web sürümü de bulunuyor. Not alırken metnin bazı kısımlarını kalınlaştırabilir, altını çizebilir ve italik hâle getirebilirsiniz. Bunların yanı sıra sayfaya görsel, video ve ses de ekleyebilirsiniz.

Notların yanı sıra yapılacaklar listesi de hazırlama imkânına sahipsiniz. Senkronizasyon özelliğine sahip olan uygulamada çevrim dışı mod desteği bulunuyor. Bu sayede notlarınıza internet olmadığı zamanlarda da erişebilirsiniz.

Dropbox Paper

Not almak için kullanabileceğiniz en popüler hizmetlerinden biri olan Dropbox Paper, yeni bir not oluşturabilir ve daha önce oluşturduğunuz bir notu kolayca düzenleyebilirsiniz. Popüler hizmet, ekiplerin iş birliği yapabilmesine de yardımcı oluyor.

Oluşturma ve düzenleme işlevlerinin yanı sıra notlarınızı uygulama üzerinden arkadaşlarınız ya da aileniz ile paylaşabilirsiniz. Böylece diğer kişiler notlarınızı görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Hizmeti kullanabilmek için Dropbox hesabı oluşturmanız gerekiyor.

Microsoft OneNote

Listemizin son sırasında Microsoft OneNote yer alıyor. Microsoft tarafından geliştirilen hizmet, sahip olduğu kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolay bir kullanım sunuyor. İster tek başınıza isterseniz ekibinizle beraber kullanabileceğiniz uygulama, aynı anda birden fazla kişinin çalışabilmesine olanak tanıyor.

Etiket sisteminin yer aldığı uygulamada el yazısı desteği mevcut. Bu sayede OneNote üzerinden çizimler yapabilirsiniz. Sahip olduğu özellikler sayesinde üst düzey bir kullanım deneyimi sunan uygulamada oluşturduğunuz notları kolayca kaydedebilir ve diğer kişilerle paylaşabilirsiniz.

Bu yazıda not alma uygulamaları listesi hazırladık. Listede bulunan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz.