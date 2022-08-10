Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı saat alanında Apple'ın en büyük rakiplerinden biri olan Samsung, yeni nesil akıllı saatlerini Unpacked etkinliğinde tanıttı. Eski nesle göre birçok yenilik ve güncelleme içeren Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro, kullanıcılarına tam fonksiyonlu giyilebilir cihaz deneyimi sağlıyor.

Dijital sağlık takibinde yeni bir çağ başlattıklarını belirten Samsung'un özgün BioActive Sensör tasarımı kullanıcısının vücudunda olup biten neredeyse her şeyi takip edebiliyor. Üç farklı sensörün yer aldığı BioActive sistemi ve yeni nesille birlikte artan temas alanı sayesinde özellikle sporcuların günlük rutinlerini analiz etmesinde çok başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Profesyoneller İçin Galaxy Watch 5 Pro!

Yeni çıkan Galaxy Watch serisi, eski nesle göre %13 daha iyi pil performansı vadediyor. Ayrıca hızlı şarj desteği de bulunan akıllı satlerin şarj süreleri de %30 oranında kısalmış durumda. Kullanıcılarının uyku süreçlerini, fitness aktivitesini ve vücudundaki günlük değişimleri takip eden Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro, akıllı telefona gerek kalmadan Google Maps kullanma imkanı sağlıyor. Yeni One UI Watch4.5 işletim sistemiyle birlikte akıllı saat fonksiyonları artık çok daha optimize bir şekilde kullanılabiliyor.

Galaxy Watch 5 ile Galaxy Watch 5 Pro arasındaki en büyük farklılık saatlerin dayanıklılığı konusunda ortaya çıkıyor. Galaxy Watch 5 Pro, adından da anlaşılabileceği gibi profesyonellere yönelik bir tasarıma sahip. Suya dayanıklı olan model, Sapphire Crystal ve çıkıntılı çerçeve tasarımı sayesinde ekran darbelerine karşı güvenilir bir akıllı saat deneyimi sağlıyor. Kasada kullanılan titanyum ise saate genel anlamda sağlamlık katıyor. Galaxy Watch 4'e kıyasla %60 daha büyük bir pile sahip olan Watch 5 serisinde, 44mm ve 40mm olmak üzere iki farklı boyut; Black Titanium, Gray Titanium, Grapphite, Pink Gold ve Silver olmak üzere beş farklı renk seçeneğine sahip. Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro'nun 10 Ağustos'tan itibaren belirli pazarlarda, 9 Eylül'de ise tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor.

Yeni nesil akıllı saatler ön siparişe açıldı. Samsung tarafından ön siparişe özel olarak belirlenen fiyatlara göre Galaxy Watch 5 fiyatı 240 Dolar, Galaxy Watch 5 Pro fiyatı ise 370 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Saatlerin Avrupa pazarında 299 Euro ve 429 Euro olarak fiyatlandırılması bekleniyor.

Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro Özellikleri