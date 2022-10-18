Google’ın desteklediği bu uygulamada bir grup içerisindeki kişiler kolayca birbirleriyle içerik paylaşımı yapabiliyor. Google Spaces; Gmail hesap kullanıcılarının davet aracılığıyla bir gruba dahil olmasını içerir.

Gruba dahil olan kişiler, diledikleri konularda sohbet başlatabilir. Resim, bağlantı, makale, müzik gibi birçok içeriğin paylaşılmasını sağlayan bir uygulamadır. Google Spaces’in en önemli özelliği; makale, resim ve videoları bulurken uygulamada kalmaya devam edilebilmesidir.

Kullanıcılar uygulamadan çıkmadan dilediklerini hemen bulabilirler. Çünkü Google bu uygulama üzerine; YouTube, Google Chrome vb. hizmetleri yerleştirmiştir.

Google Spaces Nasıl Kullanılır?

Google Spaces; Android ve iOS cihazlarda kullanılıyor. Ayrıca Chrome içinde kullanılabilen bir uygulamadır. Ayrıca uygulamayı istediğiniz herhangi bir cihaza yükleyerek de kullanmak mümkündür. Gmail hesabı; uygulamaya giriş yapılması, kişi daveti ve sohbet başlatılması için kullanılır.

“Google Spaces nasıl kullanılır?” noktasına geldiğinizde, aşağıda sıraladığımız adımlar takip edilmelidir;

Uygulamaya giriş sağladıktan sonra ekrana alan oluşturmayla ilgili bir kısım gelecek.

Herhangi bir konuyla ilgili tartışma başlatılması için öncelikle “Alan Oluştur” butonuna tıklanmalıdır.

Daha sonra alan oluşturmanın izin verildiği ekran karşınıza çıkacak.

Alan kısmına tıklayarak oraya bir isim girilmelidir.

Yeni oluşturulan alana diğer kullanıcılar davet edilebilir. Bunun için alan adının altında yer alan “Davet Et” bağlantısına tıklanır.

Bağlantıya tıklanmasının ardından ekrana üç düğmeli gönderi alanı gelecek.

Yeni oluşturulan alan üzerinden gönderi oluşturulması ve paylaşılması için şu seçeneklerden dilediğinizi seçebilirsiniz: Alıntı (gönderi yazın), Bağlantı (Bağlantılar Eklenebilir, Chrome uzantılarına erişmekte mümkün), Resim (film rulosu)…

Alan üzerinden paylaşılacak yukarıda belirttiğimiz içerik seçildikten sonra “Gönder” butonuna tıklanmalıdır.

Sizin ve diğer kullanıcıların paylaştıkları; “Gönderi” alanının altındaki konuşma kısmında görünür.

Oluşturmuş olduğunuz ve katıldığınız tüm alanlara ait koleksiyonları da görüntüleyebilirsiniz. Bunun için üst menü çubuğu üzerinde yer alan “Alanlar” sekmesine tıklamanız gerekiyor.

Tüm alanlarınızı bulmak istiyorsanız; üst menü çubuğu üzerindeki “Boşluklar” bölümünü seçiniz. Size ait Spaces hub, üst kısımda arama alanında konumlanmıştır. Arama alanına kelime öbeği girerek tüm alanlarınızın aramasını yapabilirsiniz.

Google Spaces ile Neler Yapılır?

Google Spaces uygulaması ile Facebook’ta yapılan paylaşımların aynısı yapılabilir. Örneğin; sevdiğiniz yazarlar ve kitaplarla ilgili alan oluşturabilirsiniz.

Bu alan üzerinden de sevdiğiniz yazarların kitaplarını ya da kitaplarda geçen önemli detayları paylaşabilirsiniz. Başka bir örnek verecek olursak; sevdiğiniz müziklerle alakalı da alan oluşturmanız mümkündür. YouTube platformu üzerinden alanınızda sevdiğiniz müzikleri paylaşabilirsiniz.

Google Spaces’in ne amaçla kullanılacağı tamamen size bağlı diyebiliriz. İsterseniz herhangi bir konuyla ilgili alanınızda tartışma ortamı da oluşturabilirsiniz.

Google Spaces, Google’in sunduğu Docs, E-Tablolar uygulamaları gibi üretkenliği ifade ediyor. İnsanlar, Spaces uygulaması üzerinden bir konuya dair paylaşım yapabilir. Gerçek zamanlı videolar paylaşılabilir. Google’dan arama yapılarak daha sonra bağlantı kopyalanıp paylaşılabilir.

Özetle; uygulamanın nasıl kullanılacağı tamamen hesap sahibine bağlı. Hesap sahibi dilediği gibi etkinlik alanı oluşturabilir.

Google'ın ücretsiz kullanabileceğiniz doküman uygulamalarından biri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ister misiniz? O halde Google Dokümanlar (Google Docs) Nedir, Nasıl Kullanılır? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.