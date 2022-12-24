4 Adımda GTA 5 Tam Ekran Yapma

GTA 5, tam ekran yapma işleminin pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyor. Bunun için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Hazırladığımız yazıda popüler açık dünya oyununu tam ekran hâline getirmek için yapmanız gerekenleri açıkladık.

İlk olarak 2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için geliştirilen Grand Theft Auto V, büyük başarı elde etmesi üzerine 2014 yılında PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına, 2015 yılında ise PC platformuna çıktı.

Çok kısa süre içerisinde popüler hâle gelen ve bu popülerliği yıllardır devam ettirmeyi başaran Grand Theft Auto 5'te bazen bazı problemler meydana gelebiliyor. Bu problemler arasında oyunun pencere boyutunda açılması da yer alıyor.

Söz konusu durum ile karşı karşıya kalan PC oyuncuları, sadece birkaç adım uygulayarak can sıkıcı sorunu düzeltebilir. Peki, GTA V tam ekran yapma işlemi için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

GTA 5 Tam Ekran Yapma Adımları

Ayarlar bölümündeki "Graphics" sekmesine tıklayın.

"Screen Type" bölümünü "Fullscreen" yapın.

Resolution bölümünden çözünürlüğü belirleyin.

İşlemi onaylayın.

Açık dünya türünün başarılı bir örneği olan Grand Theft Auto V isimli video oyunu pencere modunda açıldıysa endişelenmenize ve strese girmenize gerek yok. Oyunu pratik bir şekilde tam ekran modunda açılmasını sağlayabilirsiniz.

Söz konusu işlem için ilk olarak dünyanın en popüler açık dünya oyunlarından bir tanesi olan Grand Theft Auto 5'i açtıktan sonra "Settings" menüsüne tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz hâlinde oyunun ayarlar sayfası ile karşılaşacaksınız.

Ayarlar sayfasında yer alan "Graphics" sekmesini görüntüleyin. Açılan sekmede çeşitli grafik ayarları göreceksiniz. Bunlar içerisinden "Screen Type" bölümünü "Fullscreen" yapın. Böylelikle ekran modunu tam ekran olarak ayarlamış olacaksınız.

"Fullscreen" seçeneğini seçtikten sonra çözünürlüğü ayarlamanız gerekiyor. Resolution bölümüne tıklayarak çözünürlüğü belirleyin. Monitörünüz hangi çözünürlüğü destekliyorsa onu seçebilirsiniz. Yani monitörünüz maksimum 1920 x 1080 piksel çözünürlüğü destekliyorsa Resolution kısmını 1920 x 1080p yapabilirsiniz.

Söz konusu adımı uyguladıktan sonra Esc tuşuna basın. Daha sonra Enter tuşuna basın. Çözünürlüğü de belirledikten sonra artık işlemi onaylama aşamasına geçmelisiniz. Gerçekleştirdiğiniz değişiklikleri kaydetmek için Enter tuşuna basın.

Fullscreen seçeneğini seçtikten ve çözünürlüğü ayarladıktan sonra Grand Theft Auto V isimli video oyunu tam ekran olacaktır. Söz konusu oyunu her açtığınızda aynı adımları uygulamanız gerekmez çünkü oyun bundan sonra ayarlardan değiştirmediğiniz sürece yalnızca tam ekran modunda açılacaktır.

Bu yazıda pencere modunda açılan Grand Theft Auto 5 adlı video oyununun tam ekran hâline getirilebilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Rehberimizde bulunan adımları uygulayarak çok kısa süre içerisinde can sıkıcı sorunu çözebilirsiniz.

Ayrıca dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan açık dünya oyununda bazı aktivitelerin anında gerçekleşmesini sağlayan hile kodlarının neler olduğunu merak ediyorsanız GTA 5 hileleri yazımıza göz atabilirsiniz.