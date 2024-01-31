Dikkat: Bilgisayarınıza Yapmamanız Gereken Her Şeyi Sıraladık!

Bilgisayarınızı hızlandırmak ve daha iyi hale getirmek için yapabileceğiniz pek çok şey var. Ancak ne yapmanız gerekenler kadar yapmamanız gereken şeyler de var. Biz de bu yazımızda bilgisayarınıza yapmamanız gereken şeylerden bahsedeceğiz.

Bilgisayarınıza Yapmamanız Gereken Şeyler

Temizlemeyi unutmayın

Kötü priz kullanmayın

Kimyasal sıvılarla monitör temizlemeyin

Aniden bilgisayarı kapatmayın

Yeniden başlatmadan bilgisayarı kullanmaya devam etmek

Kapağı açıp bir şeyleri kurcalamak

Yedeklemeyi ihmal etmek

Temizlemeyi Unutmayın

Bilgisayarlar yapısı gereği fan ile çalışan sistemlerdir. Fazla ısıyı sistemin içerisinden dışarı atmak için kullanılan fanlar aynı zamansa sisteminizin zaman içerisinde tozlanmasına neden olur. Bu tozlar özellikle de sık ısınan yüzeylere tutunma eğilimindedirler. Fan gibi hareketli parçaların bile üzerinde toz birikebilir.

Bu durum hiç problem oluşturmayacak gibi dursa da size çok büyük sıkıntılar yaşatabilir. Uzun vadede temizlenmeyen tozlar bilgisayarınızın daha çok ısınmasına ve performansının düşmesine neden olur. En sonunda da aşırı ısınmanın sonucu olarak elektrik kontağı gibi sorunlar yaşamanız çok olası.

Kötü Priz Kullanmayın

Eski, kırık, kablosu soyulmaya başlamış, oksitlenmiş kötü prizleri kullanmaktan kaçının. Topraklı ve sigortalı prizler kullanarak olası riskleri ortadan kaldırın. Türkiye’de yaşadığımız için zaman zaman evimize gelen elektrik sinyalleri dalgalanabiliyor. Planlanmamış ani kesintiler de cabası.

Bu tarz bizim kontrolümüzde olmayan şeylerden dolayı bilgisayarımız çok kötü etkilenebilir. İyi bir güç kaynağı bilgisayarımızı korumak için epey önemli ancak güç kaynağına da gelen elektriği de güvenli hale getirmeliyiz. Kaliteli ve topraklamaya sahip sigortalı prizler kullanmaya özen gösterin.

Kimyasal Sıvılarla Monitör Temizlemeyin

Elbette belirli sıklıklarla monitörünüzü temizlemelisiniz ancak bunu yaparken kimyasal sıvılar kullanmaktan kaçının. Ekranda iz yada çizik yapabilecek bu kimyasallara ek olarak peçete, pamuk gibi şeyler de kullanmayın.

Ekranları temizlemek için geliştirilmiş olan özel aletler ile temizlik yapın ve ılık su hariç başka bir şey kullanmayın. Kullandığınız bez de aşırı nemli olmasın. Bu da ekranda fazla ıslanmaya sebep olur ve cihazınız zarar görebilir. Temizlik işlemini büyük bir titizlikle, yavaş yavaş ve kitabına uygun bir şekilde yapmalısınız.

Aniden Bilgisayarı Kapatmayın

Acilen evden çıkmanız gereken durumlar olabilir ancak cihazınıza yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biri aniden bilgisayarı kapatmaktır. Bilgisayarınıza yapmamanız gereken şeylerin başında gelen bu olaydan muhakkak kaçının.

Ne durumda olursa olsun tüm programları kapattıktan sonra yazılımsal olarak, bilgisayarı kapatmak en iyisidir. Güç düğmesine basılı tutarak yapacağınız kapatma işlemi çok risklidir. Fişi çekmeyi aklınızdan bile geçirmeyin.

Yeniden Başlatmadan Bilgisayarı Kullanmaya Devam Etmek

Bilgisayarınıza yüklediğiniz pek çok yeni program yeniden başlatma talep eder. Böyle bir uyarı aldığınızda bilgisayarınızı ne kadar erken yeniden başlatırsanız o kadar iyi olur.

Kapağı Açıp Bir Şeyleri Kurcalamak

Bilgisayarı temizlemek amacıyla kapağını açmanızda bir sakınca yok ancak ne yaptığınızı bilmiyorsanız donanımları kurcalamayın. Özellikle de temizlik maksadıyla ne yaptığınızı bilmeden cihazı kurcalamak geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilir.

Yedeklemeyi İhmal Etmek

Hepimizin bilgisayarında çok önemli dosyalar var. Bunlar kişisel veriler de olabilir, işleriniz ya da projelerinizle ilgili de olabilir. Her ne olursa olsun bu verileri bir anda kaybetmek çok büyük sorunlara sebep olabilir. Bu nedenle depolama alanınız ne kadar büyük olursa olsun bir şekilde bu dosyaları muhakkak yedeklediğinizden emin olun.

Harici hard diskler, USB bellekler ya da bulut depolama servisleri verilerinizi yedeklemek için idealdir. Bu işlemi sürekli ötelemek ise size çok pahalıya mal olabilir. Özellikle de iş yapan kişiler işverenlerine ve müşterilerine mahçup olmamak için verilerini sürekli yedeklemelidirler.

Bilgisayarınıza yapmamanız gereken şeyler ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Bu listede olup da yaptığınız bir şey var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.