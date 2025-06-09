iOS 26 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Belli Oldu

Apple, kısa bir süre önce gerçekleşen WWDC 2025'te iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 26'yı tanıttı. Yeni sürüm özellikleri ve getirdiği yeniliklerle dikkat çekerken, klasik bir soruyu da akıllara getirdi; iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri hangileri? Bu içeriğimizde güncelleme alacak ve almaacak modelleri listeledik.

iOS 26 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri

iPhone SE 2. Nesil

iPhone SE 3. Nesil

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhonw 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Apple'ın merakla beklenen iOS 26 güncellemesi için uyumlu iPhone modelleri belli oldu. Teknoloji devi, bu yılki yazılım güncellemesinde üç popüler modeli listeden çıkararak kullanıcıları şaşırttı. Sonbaharda yayınlanması beklenen güncelleme, özellikle eski model kullanıcıları için önemli değişiklikler içeriyor.

iOS 26'yı destekleyecek modeller arasında iPhone 16 serisi başta olmak üzere, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 ve iPhone 11 serileri yer alıyor. iPhone SE'nin ikinci nesil ve sonraki modelleri de güncellemeyi alabilecek. Ancak dikkat çeken bir nokta var: Bir iPhone'un iOS 26'yı desteklemesi, tüm özelliklere erişebileceği anlamına gelmiyor.

Geçen yıl iOS 18 güncellemesiyle gelen Apple Intelligence özellikleri sadece yeni modellerde kullanılabiliyordu. Benzer şekilde iOS 26'daki yapay zeka özellikleri yalnızca iPhone 15 Pro serisi ve tüm iPhone 16 modellerinde çalışacak. Yapay zeka dışındaki bazı özellikler için de kısıtlamalar olması bekleniyor.

iOS 26 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

Apple'ın her yıl düzenlediği yazılım güncellemelerinde bazı eski modeller desteğini kaybediyor. Geçtiğimiz yıl iOS 18, iOS 17'yi destekleyen tüm iPhone'larda çalışırken, bu yıl durum farklı. iOS 26 güncellemesi iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerini desteklemeyecek. Bu üç model şu anda iOS 18 kullanabiliyor olsa da Apple'ın yeni kararıyla iOS 26 güncellemesi almayacak.

iOS 26'nın bugün geliştirici beta sürümüyle yayınlanması ve sonbaharda tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor. WWDC 2025 etkinliğinde duyurulan bu değişiklik, özellikle iPhone XS serisi kullanıcıları için önemli bir karar verme anı yaratıyor.