Günümüz Oyunları vs Eski Oyunlar: Hangisi Daha İyi?

Günümüz oyunları artık eski oyunlardan çok farklı. Eskiden oyunlar daha basit şeylerdi ve tek amaçları keyifli vakit geçirmenize yardımcı olmaktı. Şimdi ise her oyun ayrı bir destan gibi. Sezonlar, devam oyunları, güncellemeler, DLC’ler genişleme paketleri… Bazı oyunları anlamak için gerçekten araştırma yapmanız gerekmekte.

Öte yandan gelişen teknoloji ile birlikte artık aklımızın almadığı gerçeklikte ve akıcılıkta görüntüler üretiliyor. Filmden ayırt etmesi zor görseller, yüzlerce FPS değerine ulaşan ekran kartları, yüzlerce saatlik içerik… Yeni oyunlar da gerçekten insanın aklını başından alıyor.

Peki günümüz oyunları mı daha iyi yoksa eski oyunlar mı? Gelin beraber irdeleyelim. Aşağıda maddeler halinde yeni oyunların ve eski oyunların iyi-kötü yanlarını maddeler halinde listeledik. Gözümüzden bir şey kaçtıysa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Günümüz Oyunları

Avantajları

Yüksek grafikler

Çok daha büyük ve geniş ölçekli oyunlar

Sosyalleşmeye daha çok imkan vermesi

Maddi durumunuz el veriyorsa kolaylıkla ulaşılabilir

Dijital, ya da kutulu bir şekilde satın alabilirsiniz

Modern ve akıcı oynanış

Yüksek FPS değerleri

Mod ve rehber gibi içerikler çok fazla

Dezavantajları

Optimizasyon sorunları

Sürekli yeni teknolojileri ve donanımları takip etmek

Tamamlanmamış ve aceleye getirilmiş oyunlar

DLC, season pass, battle-pass, karakter açma, mikro ödemeler gibi sizi sürekli para harcamaya iten sistemler

Free 2 Play ve Pay 2 Win sistemleri

Gereğinden fazla uzatılmış oyunlar

Eski oyunlara kıyasla daha pahalılar

Yenilikçi AAA oyunların sayısı epey az

Eski Oyunlar

Avantajları

Optimizasyon sorunları neredeyse hiç yok

Günümüz donanımlarında rahatlıkla çalışabilir

Tamamlanmış, eksiksiz, hatasız yapımlar

Yeterli oynanış süresi

Günümüz oyunlarına kıyasla daha uygun fiyatlılar ya da bedava olarak erişilebilir durumdalar

Pek çoğu klasik ve oyun dünyasına yön vermiş yapımlar

Dezavantajları

Artık pek göze hitap etmeyen eskimiş grafik ve arayüzler

Nispeten daha küçük ölçekli ve çizgisel oyunlar

Sosyalleşme imkanınız neredeyse yok

Bazı eski oyunlara erişmek çok güç (paranız olsa bile)

Maalesef ki bazı oyunlar artık oynanabilir durumda değil

Kutulu bir şekilde bulmanız çok zor, bulsanız bile aşırı pahalıdır

Bazı yapımlar sadece hatıralarımızda güzel, eski oyun mekanikleri ile oyun oynamak günümüzde epey zor

Sisteminiz kaldırsa bile Windows’tan kaynaklı nedenlerden ötürü uyumsuzluk yaşayabiliyorsunuz

Bazı oyunlar 60 FPS’yi bile desteklemiyor

Günümüz oyunları ile eski oyunları karşılaştırdığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı ve eğlenceli olmuştur. Siz eski oyunları mı daha çok seviyorsunuz yeni oyunları mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.