Günümüz Oyunları vs Eski Oyunlar: Hangisi Daha İyi?
Günümüz oyunları mı eski oyunlar mı? Siz hangisini seviyorsunuz? Gelin eski oyunlarla yeni oyunları bir karşılaştıralım.
Günümüz oyunları artık eski oyunlardan çok farklı. Eskiden oyunlar daha basit şeylerdi ve tek amaçları keyifli vakit geçirmenize yardımcı olmaktı. Şimdi ise her oyun ayrı bir destan gibi. Sezonlar, devam oyunları, güncellemeler, DLC’ler genişleme paketleri… Bazı oyunları anlamak için gerçekten araştırma yapmanız gerekmekte.
Öte yandan gelişen teknoloji ile birlikte artık aklımızın almadığı gerçeklikte ve akıcılıkta görüntüler üretiliyor. Filmden ayırt etmesi zor görseller, yüzlerce FPS değerine ulaşan ekran kartları, yüzlerce saatlik içerik… Yeni oyunlar da gerçekten insanın aklını başından alıyor.
Peki günümüz oyunları mı daha iyi yoksa eski oyunlar mı? Gelin beraber irdeleyelim. Aşağıda maddeler halinde yeni oyunların ve eski oyunların iyi-kötü yanlarını maddeler halinde listeledik. Gözümüzden bir şey kaçtıysa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Oyun Severlere Farklı Türlerden Eşsiz PC Oyun Önerisi
Malum yaz aylarına giriş yapıyoruz ve okullar kapanmak üzere. Yaz tatiline giriş yaptığımız şu günlerde ne oynayabilirim diye düşünüyorsanız bu kapsamlı içeriğimizde siz de kendinize uygun oyunu bulabileceksiniz.
Günümüz Oyunları
Avantajları
- Yüksek grafikler
- Çok daha büyük ve geniş ölçekli oyunlar
- Sosyalleşmeye daha çok imkan vermesi
- Maddi durumunuz el veriyorsa kolaylıkla ulaşılabilir
- Dijital, ya da kutulu bir şekilde satın alabilirsiniz
- Modern ve akıcı oynanış
- Yüksek FPS değerleri
- Mod ve rehber gibi içerikler çok fazla
Kendinizi Kaptıracağınız En İyi Hikayeli Oyunlar (2023)
Oyun oynarken hikayenin bir parçası olduğunuz karakterlerin hissiyatlarının yaşandığı, gerçeği aratmayan hikayeli oyunlar listemizi aşağıda bulabilirsiniz.
Dezavantajları
- Optimizasyon sorunları
- Sürekli yeni teknolojileri ve donanımları takip etmek
- Tamamlanmamış ve aceleye getirilmiş oyunlar
- DLC, season pass, battle-pass, karakter açma, mikro ödemeler gibi sizi sürekli para harcamaya iten sistemler
- Free 2 Play ve Pay 2 Win sistemleri
- Gereğinden fazla uzatılmış oyunlar
- Eski oyunlara kıyasla daha pahalılar
- Yenilikçi AAA oyunların sayısı epey az
Gönüllerimize Taht Kurmuş En İyi Eski PC Oyunları
En iyi eski PC oyunları neler? Bu sorunun yanıtını merak eden oyuncular için birbirinden başarılı yapımın yer aldığı bir liste hazırladık.
Eski Oyunlar
Avantajları
- Optimizasyon sorunları neredeyse hiç yok
- Günümüz donanımlarında rahatlıkla çalışabilir
- Tamamlanmış, eksiksiz, hatasız yapımlar
- Yeterli oynanış süresi
- Günümüz oyunlarına kıyasla daha uygun fiyatlılar ya da bedava olarak erişilebilir durumdalar
- Pek çoğu klasik ve oyun dünyasına yön vermiş yapımlar
Eski Oyunları Ücretsiz Olarak İndirebileceğiniz 6 Site
Free-to-play (Oynaması ücretsiz) oyunlar genellikle daha fazla kullanıcıya ulaşmak amacıyla kullanılır. Steam’de, tarayıcınızda veya akıllı telefonunuzda ücretsiz olarak oynayabildiğiniz bütün oyunlar, free-to-play olarak tanımlanır.
Dezavantajları
- Artık pek göze hitap etmeyen eskimiş grafik ve arayüzler
- Nispeten daha küçük ölçekli ve çizgisel oyunlar
- Sosyalleşme imkanınız neredeyse yok
- Bazı eski oyunlara erişmek çok güç (paranız olsa bile)
- Maalesef ki bazı oyunlar artık oynanabilir durumda değil
- Kutulu bir şekilde bulmanız çok zor, bulsanız bile aşırı pahalıdır
- Bazı yapımlar sadece hatıralarımızda güzel, eski oyun mekanikleri ile oyun oynamak günümüzde epey zor
- Sisteminiz kaldırsa bile Windows’tan kaynaklı nedenlerden ötürü uyumsuzluk yaşayabiliyorsunuz
- Bazı oyunlar 60 FPS’yi bile desteklemiyor
Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 2023 (Güncel)
Düşük sistem gereksinimli oyunlar, güçlü donanım bileşenleri gerektirmediğinden dolayı eski donanıma sahip bilgisayarlarda rahatlıkla oynanabiliyor.
Günümüz oyunları ile eski oyunları karşılaştırdığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı ve eğlenceli olmuştur. Siz eski oyunları mı daha çok seviyorsunuz yeni oyunları mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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