Hapishane filmleri, sinema dünyasındaki özgürlük arayışını, insan ruhunun dayanıklılığını ve adalet kavramları üzerine derin bir şekilde düşünmemizi sağlayan yapımlardır. Hapishane duvarlarının arkasındaki mücadeleler insanın en karanlık ve en uç yönlerini ortaya çıkarır. Gelin bu hapishane filmlerine beraber bir göz atalım.

Sinema tarihinde hapishane temasına sahip pek çok başyapıt bulunuyor ancak günümüzde maalesef bu temaya sahip yeni yapımlar çıkmıyor. En iyi hapishane filmlerini bulmak için 1930 yıllarına kadar gitmemiz gerekiyor. İşte bu unutulmaz filmlerden bazıları:

Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Hapishane Filmleri

The Big House (1930) I Am a Fugitive from a Chain Gang (1932) Brute Force (1947) Cool Hand Luke (1967) Papillon (1973) Escape from Alcatraz (1979) Midnight Express (1978) The Shawshank Redemption (1994) Dead Man Walking (1995) The Green Mile (1999) Bronson (2008)

The Big House (1930)

Hapishane filmlerinin öncülerinden biri olan The Big House, Amerikan sinemasında suç ve ceza temalarını ele alan ilk büyük yapımlardan biridir. Bir hapishanede geçen isyan ve kaçış öyküsünü anlatır. Mahkumlar arasındaki gerilim ve otoriteye karşı başkaldırı, dönemin toplumsal yapısına yönelik eleştiriler içerir.

Tür: Dram

Dram Oyuncular: Chester Morris, Wallace Beery

Chester Morris, Wallace Beery IMDB Puanı: 7.0

I Am a Fugitive from a Chain Gang (1932)

Gerçek olaylara dayanan bu klasik, adaletsizlik ve sistem eleştirisi temalarını işler. Masum bir adamın zincirli mahkumlar arasında hayatta kalma mücadelesini ve özgürlük arayışını anlatır. Final sahnesiyle izleyenleri derinden etkileyenbu yapım adalet sistemine yönelik önemli bir eleştiridir.

Tür: Dram, Suç

Dram, Suç Oyuncular: Paul Muni, Glenda Farrell

Paul Muni, Glenda Farrell IMDB Puanı: 8.0

Brute Force (1947)

Brute Force, hapishanedeki baskıcı yönetim ve mahkumların özgürlük için giriştiği direnişi konu alır. Burt Lancaster’ın canlandırdığı karakter, insanlık onuru ve hayatta kalma mücadelesi arasındaki ince çizgide yürür. Otoriter rejim eleştirisi denildiğinde akıllara gelen filmlerden biridir.

Tür: Suç, Dram

Suç, Dram Oyuncular: Burt Lancaster, Hume Cronyn

Burt Lancaster, Hume Cronyn IMDB Puanı: 7.6

Cool Hand Luke (1967)

Paul Newman’ın hayat verdiği Luke karakteri, özgürlüğe duyulan özlemi ve sisteme karşı direnişiyle sinema tarihine geçti. Hapishane temalı filmler arasında bireysel direnişi en güçlü şekilde vurgulayan yapımlardan biridir. "What we've got here is failure to communicate" (Burada sahip olduğumuz şey... iletişimde başarısızlık) repliği unutulmazdır.

Tür: Dram

Dram Oyuncular: Paul Newman, George Kennedy

Paul Newman, George Kennedy IMDB Puanı: 8.1

Papillon (1973)

Steve McQueen ve Dustin Hoffman’ın başrollerini paylaştığı bu epik film Henri Charrière’in gerçek hikayesini anlatır. Bir Fransız kolonisi hapishanesinde mahkumların hayatta kalma ve kaçış mücadelesini konu alan bu yapım özgürlük temasını en etkileyici şekilde beyaz perdeye aktaran eserlerden biridir.

Tür: Biyografi, Dram, Suç

Biyografi, Dram, Suç Oyuncular: Steve McQueen, Dustin Hoffman

Steve McQueen, Dustin Hoffman IMDB Puanı: 8.0

Escape from Alcatraz (1979)

Gerçek olaylardan uyarlanan Escape from Alcatraz, hapishane kaçış filmlerinin en ikonik örneklerinden biridir. Clint Eastwood, Alcatraz Hapishanesi'nden kaçmayı başaran Frank Morris karakterine hayat verir.

Alcatraz'ın sert hapishane atmosferini ve firar sürecindeki detayları çarpıcı bir şekilde aktaran bu yapım Don Siegel'in yönetiminde çekildi. Bu başyapıt, gerçekçiliği ve gerilimiyle türünün mihenk taşlarından biridir.

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Suç, Dram, Gerilim Oyuncular: Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Roberts Blossom

Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Roberts Blossom IMDB Puanı: 7.6

Midnight Express (1978)

Türkiye'de bir hapishanede geçen bu sarsıcı film, Billy Hayes’in otobiyografisine dayanır. Hapishane şartlarının sertliği, kaçış arzusu ve özgürlük için verilen mücadele, unutulmaz bir şekilde aktarılmıştır. Giorgio Moroder’in ödüllü müzikleri filme damgasını vurur.

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Biyografi, Suç, Dram Oyuncular: Brad Davis, Irene Miracle

Brad Davis, Irene Miracle IMDB Puanı: 7.6

The Shawshank Redemption (1994)

IMDB’nin en sevilen filmleri listesinin zirvesindeki bu başyapıt, dostluk, umut ve azim temalarını işler. Eminiz ki pek çok kişi bu filmi izlemiştir. Andy ve Red’in unutulmaz dostluğu, hapishane filmlerinin en dokunaklı örneklerinden biridir. Stephen King’in kısa öyküsünden uyarlanan bu yapım IMDB’nin en yüksek puan alan yapımıdır.

Tür: Dram

Dram Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman

Tim Robbins, Morgan Freeman IMDB Puanı: 9.3

Dead Man Walking (1995)

Bir rahibenin idam mahkumuna manevi destek verdiği bu yapım, insan doğasının karanlık ve aydınlık yönlerini sorgular. Sean Penn ve Susan Sarandon’ın etkileyici performansları bu filme Oscar getirmiştir.

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Biyografi, Suç, Dram Oyuncular: Susan Sarandon, Sean Penn

Susan Sarandon, Sean Penn IMDB Puanı: 7.5

The Green Mile (1999)

Stephen King’in aynı adlı romanından uyarlanan bu film büyülü ve fantastik öğelerle süslenmiş, yürek burkan bir hikaye sunar. Tom Hanks ve Michael Clarke Duncan’ın olağanüstü performansları bu eseri unutulmaz kılar. Bu filmin pek çok sahnesi akıllarımıza kazınmıştır. Eminiz ki bu filmi muhakkak ya duymuşsunuzdur ya da izlemişsinizdir.

Tür: Suç, Dram, Fantezi

Suç, Dram, Fantezi Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan

Tom Hanks, Michael Clarke Duncan IMDB Puanı: 8.6

Bronson (2008)

İngiltere’nin en meşhur mahkumlarından Charles Bronson’ın hayatını konu alan bu film, hapishanede geçen çılgınlık dolu anlara odaklanır. Tom Hardy’nin sıra dışı performansı filmi benzersiz kılar.

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Biyografi, Suç, Dram Oyuncular: Tom Hardy, Kelly Adams

Tom Hardy, Kelly Adams IMDB Puanı: 7.1

En iyi hapishane filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin en sevdiğiniz hapishane filmi hangisi? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka hapishane filmi var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.