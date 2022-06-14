Harf Notu Karşılıkları Neler? Harfli Not Sistemi

Üniversite öğrencileri, harfli not sistemi ile ilk kez tanıştıkları zaman biraz afallamışlardır. Notlarımızı hep 100’lük sistemde görmeye alıştığımız için bu durumu garipsememiz oldukça normal. Sayıların yerini harflere bırakan sistem ile üniversitede notlarınız AA, CB, FF şeklinde nitelendirilebiliyor. Peki bu harflerin anlamı ne? Gelin size harf notu karşılıkları hakkında biraz bilgi verelim.



Pek çok üniversite öğrencisi, sadece notlarını hesaplamak için bile bir çok farklı yöntem uyguluyor. Üniversite öğrencilerinin kullandığı mobil uygulamalar son derece farklı olabiliyor. Sadece notları hesaplamak için geliştirilen mobil uygulamalar bile mevcut. Gelin biz sizin işinizi kolaylaştıralım ve harf notu sistemini daha rahat anlamanızı sağlayalım. Aşağıdaki tabloyu inceleyerek harflerin 100’lük ve 4’lük sistemde hangi puana geldiğine bir göz atalım.



Harf Notu Karşılıkları

AA 90 - 100 4.0 Başarılı BA 80 - 89 3.5 Başarılı BB 75 - 79 3.0 Başarılı CB 70 - 74 2.5 Başarılı CC 60 - 69 2.0 Başarılı DC 50 - 59 1.5 Koşullu Başarılı Başarısız DD 40 - 49 1.0 Başarısız FD 30 - 39 0.5 Başarısız FF 0 - 29 0.0 Başarısız

Belirtmekte fayda var ki harf notunun tam karşılığı; okuldan okula, kurumdan kuruma göre farklılık göstermektedir. En iyi sonucu almak için üniversitenizin web sayfasını ziyaret ederek kesin sonuca ulaşabilirsiniz.



Aldığınız notun başarılı mı başarısız mı olduğunu belirleyen en önemli kısımlardan birisi de bağlı olduğunuz üniversitenin geçme notunun kaç olduğu ile alakalıdır. Genellikle 100’lük sistemde 40-60 puan aralığında bir geçme notu belirlenir ve öğrenciler buna göre geçer not almaya çalışırlar. Siz de en doğru ve size uygun geçme notunu öğrenmek için üniversitenizin resmi internet sayfasına bir göz atın.

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