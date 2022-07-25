İlginç Tasarıma Sahip Olan 5 Dizüstü Bilgisayar

Laptoplar hayatımıza girdiğinden beri oldukça ilginç tasarımlarla karşımıza çıktı. bilgisayar dünyasının lider markaları belki de bu tasarımları yaparken kullanıcı deneyimini hiç düşünmedi. Geçmiş yıllarda pazarlamada öne geçmek için birçok şirket ilginç telefon ve bilgisayar modelleri ile karşımıza çıktı. Bu modellerin birçoğu istedikleri sonuca ulaşamadılar. Geçmiş dönemlerin birbirinden ilginç tasarımlara sahip olan 5 dizüstü bilgisayar neler? Sizler için anlatıyoruz.

Birbirinden İlginç 5 Dizüstü Bilgisayar Neler?

Acer Iconia 6120

Lenovo ThinkPad W700ds

HP OmniBook 800CT

IBM ThinkPad 701

Via NanoBook

Acer Iconia 6120

2010 Yılında hayatımıza giren Acer Iconia 6120 modeli, dizüstü bilgisayarlarda olan klavye ve touch pad özelliğini bambaşka bir boyuta taşıyarak dokunmatik bir kontrol sistemi ile kullanıcıların karşılarına çıktı. Ancak dokunmatik panellerdeki gecikme sorunu kullanıcı deneyimini oldukça düşürdü ve model pek de başarılı olamadı.

Lenovo ThinkPad W700ds

En başarılı bilgisayar üreticilerinden biri olan Lenovo, ThinkPad W700ds modeli ile çift monitör özelliğine farklı bir boyut getirerek. Dizüstü bilgisayarlardaki ikinci ekran sorununa sıra dışı bir çözüm getirdi. Laptop’daki monitörün yanından ikinci bir ekran çıkararak 17 inçlik bir monitör tasarlamıştı.

HP OmniBook 800CT

Laptoplarda touch pad özelliği bulunmadan önce harici bir mouse’un yerine ilginç bir tasarım ile piyasaya sunulan HP OmniBook 800CT modeli, klavyede bulunan bir tuş ile bilgisayardan dahili bir mouse çıkmaktaydı. Ancak bu fare (mouse) beklendiği gibi kullanışlı olmamıştı.

IBM ThinkPad 701

Büyük klavye kullanmayı seven kullanıcılar için tasarlanmış laptop. Oldukça ilginç bir tasarım ile karşımıza çıkmıştı. Bilgisayar açıldığında otomatik olarak genişleyen klavye oldukça dikkat çekmekteydi. 1995 Yılında ilginç bir tasarım olarak çıkan model belki de o zamanların en ilginç dizüstü bilgisayarları arasında yer almaktaydı.

Via NanoBook

Teknoloji yarışlarında birbirinden ilginç modellerin bulunduğu modelimizin sonuncusu olan Via NanoBook'a geldik. Küçük bir ekran boyutuna sahip olmasına rağmen, düşününce mantıklı bir tasarımı olan Via NanoBook modelinin en önemli farkı laptop ile gelen birleşik bir telefon olmasıydı. Bilgisayarınızın kapağını açtığınızda ekranın yanında sizi kocamam bir telefon karşılıyor.

Bu içeriğimizde tarihdeki birbirinden ilginç 5 dizüstü bilgisayarı inceledik. Sizler bu modeller arasında beğendiğiniz ve kullanışlı bulduğunuz oldu mu, daha önce bu bilgisayarları denediniz mi, bu listede sizce hangi marka modeller yer almalıydı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.