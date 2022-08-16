letgo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 167,250
- DOSYA BOYUTU 20.00 MB
- Üretici letgo
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letgo 2. el alım satım uygulamasıdır. İkinci el telefon, bilgisayar, laptop, araba, bisiklet, mutfak dolapları ve fazlası letgo'da! Ucuz alışveriş için hemen letgo yükleyin.
Letgo, ikinci el alım satım uygulamasıdır. Türkiye'nin en büyük ikinci el alışveriş platformu letgo'da elektronikten arabaya giyimden mobilyaya birçok ikinci el ürün alıp satabilirsiniz.
İkinci el mutfak dolapları, parke, eşya, bilgisayar, bisiklet, kombi, telefon ve daha saymakla bitmeyecek ihtiyacınız olan her şeyi letgo uygulamasında ucuza bulabilirsiniz. Evde öylece tuttuğunuz, artık kullanmadığınız ürünleri de letgo üzerinden satışa çıkarabilirsiniz. Letgo İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Gaziantep ve diğer illerden kullanıcıları bir araya getiren geniş bir 2. el alışveriş platformudur. Çevrenizdekilerle kolayca eşya alım satımı yapabileceğiniz mobil uygulama cebinizde. Hemen yukarıdaki letgo İndir butonuna dokunarak uygulamayı Android telefonunuza yükleyin. Alternatif olarak letgo APK indirme linki de sağlanmıştır.
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım kullanıcılara ikinci el alışveriş konusunda pratik bir çözüm sunan bir mobil uygulamadır. Çekin, yükleyin, mesaj atın, letgo ile kolay satın!
Android işletim sistemini kulanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir bir uygulama olan letgo: 2. El Eşya Alım & Satım, ikinci el ürünler satan veya almayı düşünen kullanıcılar için geliştirilmiş bir platform olarak düşünülebilir. Kullanıcılar uygulama üzerinde hem 2. el alım hem de 2. el satış işlemlerini kısa bir süre içerisinde gerçekleştirebiliyor. Bu iş için kendinize bir kullanıcı profili oluşturuyorsunuz. Profil oluşturmadan ikinci el ürünlere göz atabilseniz de satış ve teklif işleri için bu profile ihtiyaç duymaktasınız.
Letgo APK İndir
Birçoğumuzun evinde ihtiyaç duymadığımız eşyalar boş yer kaplıyor. Bu eşyalar bizim işimize yaramasa da birilerinin çok işine yarayabilir. letgo: 2. El Eşya Alım & Satım ile bu eşyalarınızı satışa koyarak hem bu eşyalardan kurtulmuş hem de para kazanmış olabilirsiniz. Uygulama ile satmak istediğiniz ürünün fotoğraflarını yükledikten sonra insanlar ilanınıza göz atabiliyor ve teklif sunabiliyor. Uygulama ile 2. el araba alışverişi bile yapılabiliyor.
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım uygulaması içerisinde eşyalara kategori tabanlı olarak veya arama yaparak göz atılabiliyor. Dilerseniz konum bilgilerinize göre sizin yakınlarınızda satışa çıkan eşyalara da göz atabilirsiniz.
- Letgo'da emlak ilanlarına (satılık evler ve daireler, kiralık ev ve daireler, kiralık müstakil evler, satılık müstakil evler, kiralık işyeri ve kiralık ofisler) göz atabilirsiniz.
- Letgo'da ikinci el otomobil, motosiklet, bisiklet, ticari araçlar, vasıta ve daha fazlasının fiyatlarına göz atabilirsiniz.
- Letgo'da ikinci el kıyafetlerden spor ayakkabı ve saatlere, kitaplardan oyuncaklara cep telefonuna birçok ürüne uygun fiyatlarla sahip olabilir, takas edebilirsiniz.
- Letgo'da sadece birkaç saniyede ilan verebilirsiniz. Satmak istediğiniz ürünün fotoğrafını çeker çekmez görüntü tanımlama teknolojisi ürünün ne olduğunu algılar ve yapay zeka sayesinde ürüne en uygun başlığı kendiliğinden atar. Ürünü listelemek için ek bir şey yapmazsınız. Letgo, bu teknolojiye sahip ilk ve tek ikinci el alım satım uygulamasıdır.
- Letgo, size bulunduğunuz konumdaki en popüler ürünleri gösterir. Etrafınızdaki ürünleri keşfedebilir veya ürünü arayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Alıcı ve satıcılarla uygulama üzerinden pazarlık yapabilirsiniz. Konumu esas aldığı için anlaştığınız kişiyle yüz yüze buluşarak alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.
- Yeni bir araba almak veya arabanızı satmak mı istiyorsunuz? İkinci el arabalar, kamyonlar, motosikletler ve diğer araçları satmak da satın almak da kolaydır. Hayalinizdeki arabayı uygun fiyata Letgo'da bulabilirsiniz.
- Emlak yatırımı yapmak veya kendi mülkünüzü mü satmak istiyorsunuz? Emlakçıya ihtiyacınız yok! Letgo'da satılık veya kiralık mülkleri bulabilir ve listeleyebilirsiniz. Satılık veya kiralık evler, apartman daireleri ve diğer emlaklar Letgo'da.
letgo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,092
- DOSYA BOYUTU 152.50 MB
- Üretici letgo
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letgo: 2. El Eşya Alım & Satım ikinci el ticaretinde kullanabileceğiniz bir mobil uygulamadır
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım eğer kullanmadığınız eşyaları satmak veya yeni eşyaları daha ucuza almak isterseniz işinize yarayabilecek bir ikinci el alışveriş uygulaması.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir ikinci el satış ve ikinci el alım uygulaması olan letgo: 2. El Eşya Alım & Satım'da evinizin bir köşesinde öylece duran ve kullanmadığınız eşyaları değerlendirebilmenize imkan veriliyor. Kullanıcılar kendilerine bir hesap açıyorlar ve satacakları ürünlerin fotoğraflarını çekerek uygulamaya koyuyorlar. Bundan sonra uygulamayı kullanan diğer kullanıcılar eşyanıza göz atabiliyor ve teklif sunabiliyor. letgo: 2. El Eşya Alım & Satım'da eşyalar açık artırma usulü satılmakta.
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım'da hesap oluşturmadan listelenen ürünlere göz atabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde farklı kategoriler altında birçok farklı ikinci el eşya listeleniyor. Dilerseniz arama yaparak aradığınız ürünlere daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Uygulama konum filtrelemesine de sahip. Böylece sadece size yakın yerlerdeki eşyaları görebiliyorsunuz. Beyaz eşyadan giyime, ev eşyalarından 2. el arabaya, elektronik eşyalardan film, kitap ve müzik ürünlerine birçok farklı eşyaya ulaşabilmeniz mümkün. Satın almak istediğiniz eşyalara teklif vermek için kendinize bir hesap oluşturmanız gerekiyor.