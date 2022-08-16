letgo 2. el alım satım uygulamasıdır. İkinci el telefon, bilgisayar, laptop, araba, bisiklet, mutfak dolapları ve fazlası letgo'da! Ucuz alışveriş için hemen letgo yükleyin.

Can Erdil Şentürk - 54 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Letgo, ikinci el alım satım uygulamasıdır. Türkiye'nin en büyük ikinci el alışveriş platformu letgo'da elektronikten arabaya giyimden mobilyaya birçok ikinci el ürün alıp satabilirsiniz.

İkinci el mutfak dolapları, parke, eşya, bilgisayar, bisiklet, kombi, telefon ve daha saymakla bitmeyecek ihtiyacınız olan her şeyi letgo uygulamasında ucuza bulabilirsiniz. Evde öylece tuttuğunuz, artık kullanmadığınız ürünleri de letgo üzerinden satışa çıkarabilirsiniz. Letgo İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Gaziantep ve diğer illerden kullanıcıları bir araya getiren geniş bir 2. el alışveriş platformudur. Çevrenizdekilerle kolayca eşya alım satımı yapabileceğiniz mobil uygulama cebinizde. Hemen yukarıdaki letgo İndir butonuna dokunarak uygulamayı Android telefonunuza yükleyin. Alternatif olarak letgo APK indirme linki de sağlanmıştır.

letgo: 2. El Eşya Alım & Satım kullanıcılara ikinci el alışveriş konusunda pratik bir çözüm sunan bir mobil uygulamadır. Çekin, yükleyin, mesaj atın, letgo ile kolay satın!

Android işletim sistemini kulanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir bir uygulama olan letgo: 2. El Eşya Alım & Satım, ikinci el ürünler satan veya almayı düşünen kullanıcılar için geliştirilmiş bir platform olarak düşünülebilir. Kullanıcılar uygulama üzerinde hem 2. el alım hem de 2. el satış işlemlerini kısa bir süre içerisinde gerçekleştirebiliyor. Bu iş için kendinize bir kullanıcı profili oluşturuyorsunuz. Profil oluşturmadan ikinci el ürünlere göz atabilseniz de satış ve teklif işleri için bu profile ihtiyaç duymaktasınız.

Letgo APK İndir

Birçoğumuzun evinde ihtiyaç duymadığımız eşyalar boş yer kaplıyor. Bu eşyalar bizim işimize yaramasa da birilerinin çok işine yarayabilir. letgo: 2. El Eşya Alım & Satım ile bu eşyalarınızı satışa koyarak hem bu eşyalardan kurtulmuş hem de para kazanmış olabilirsiniz. Uygulama ile satmak istediğiniz ürünün fotoğraflarını yükledikten sonra insanlar ilanınıza göz atabiliyor ve teklif sunabiliyor. Uygulama ile 2. el araba alışverişi bile yapılabiliyor.

letgo: 2. El Eşya Alım & Satım uygulaması içerisinde eşyalara kategori tabanlı olarak veya arama yaparak göz atılabiliyor. Dilerseniz konum bilgilerinize göre sizin yakınlarınızda satışa çıkan eşyalara da göz atabilirsiniz.