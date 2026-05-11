BIOS Açılmama Sorunu Nasıl Çözülür?

BIOS ekranı açılmıyor ise donanımla alakalı bir ayar yapmak, format atmak veya overclock yani hız aşırtma gibi işlemleri uygulayamazsınız. Bu sorunun ortaya çıkmasında birden fazla neden mevcut. Örneğin hızlı başlatma özelliği etkinse böyle bir problem meydana gelebilir. Öte yandan yanlış tuşa basılıyorsa da BIOS sayfası açılmaz.

Sebep ne olursa olsun, BIOS açılmama sorunu için uygulanabilecek birtakım yöntemler bulunuyor. Eğer bunların ne olduğu hakkında bir fikriniz yoksa sorun değil, bu yazıda "BIOS'a giremiyorum, çözümü nedir?" sorusunu yanıtlayacağız. Rehberimizde yer alan yöntemlere başvurarak siz de bu sorundan hızlıca kurtulabilirsiniz.

BIOS'a Neden Giremiyorum?

Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde bilgisayarın daha hızlı açılmasını sağlayan hızlı başlatma özelliği bulunuyor. Bu özellik, bilgisayarın tamamen yeniden başlamasını engellediği için BIOS ekranının açılmamasına yol açıyor olabilir. Fast Boot özelliğini daha önce etkinleştirdiyseniz anakart açılış hzınıı artırmak için USB portlarını veya diğer donanımları işletim sistemi yüklenene kadar devre dışı bırakıyor. Bu nedenle klavye, BIOS kısayol tuşunu algılayana kadar sistem açılır.

Eğer bilgisayarınzıda harici bir ekran kartı varsa ve monitör kablosunu yanlışlıkla anakartın üzerinde bulunan porta taktıysanız BIOS ekranı görünmeyebilir. BIOS sayfasının açılmamasının en yaygın nedenlerinden biri de yanlış tuşa basılmasıdır. Her üreticinin belirlediği BIOS giriş tuşu farklıdır. Bu arada doğru tuşa doğru zamanda basmak da önemlidir. Peki, BIOS ekranı nasıl açılır?

BIOS Hangi Tuş ile Açılır?

MSI, ASUS ve Gigabyte anakartlar: "Del" veya "F2"

"Del" veya "F2" HP bilgisayarlar: "F10" veya "Esc"

"F10" veya "Esc" Lenovo bilgisayarlar: "F2" veya "F12"

"F2" veya "F12" Dell bilgisayarlar: "F2"

"F2" Acer bilgisayarlar: "F2" veya "Del"

"F2" veya "Del" Monster bilgisayarlar: "F2"

BIOS Ekranı Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Hızlı başlatma özelliğini kapatın.

UEFI ayarlarına girin.

Kablolu klavye deneyin.

BIOS tuşunun doğru olduğundan emin olun.

BIOS pilini çıkarıp tekrar takın.

Hızlı Başlatma Özelliğini Kapatın

Denetim Masası'nı açın.

Güç Seçenekleri kategorisine girin.

"Güç düğmelerinin yapacaklarını seçin" yazısına tıklayın.

"Şu anda kullanılamayan ayarları değiştir" seçeneğini seçin.

"Hızlı başlatmayı aç" seçeneğini kaldırın.

UEFI Ayarlarına Girin

Başlat menüsünü açın ve güç simgesine basın.

"Shift" tuşuna basılı tutarak "Yeniden Başlat" seçeneğini seçin.

Mavi ekran açıldıktan sonra "Sorun Gider" seçeneğine tıklayın.

"Gelişmiş Seçeenkler" kategorisine girin.

"UEFI Donanım Yazılımı Ayarları" bölümünü açın.

"Yeniden Başlat" butonuna tıklayın. Bu, bilgisayarın doğrudan BIOS ekranını açmasını sağlayacak.

Kablolu Klavye Deneyin

Kablosuz klavyeler, bilgisayarın ilk açılış anında hemen çalışmıyor olabilir. Bu da BIOS sayfasının açılmamasına yol açabilir. Bu sebepten dolayı evde kablolu klavye varsa bilgisayara bağlayıp o klavye ile BIOS sayfasını açmayı deneyin.

BIOS Tuşunun Doğru Olduğundan Emin Olun

En yaygın yapılan hatalardan biri yanlış tuş ile BIOS sayfasını açmaya çalışmak. BIOS'a girilmesini sağlayan tuş, anakart üreticisine göre farklılık gösteriyor. Örneğin Lenovo marka bilgisayar kullanıyorsanız "F2" veya "F12" tuşuna basarak BIOS sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Monster marka bilgisayarlarda ise genellikle "F2" tuşu ile BIOS sayfasına erişiliyor.

BIOS Pilini Çıkarıp Yeniden Takın

Bilgisayarın fişini çekin ve güç kaynağının anahtarını kapalı konuma getirin.

Güç tuşuna birkaç kez basın.

Kasanın kapağını bir tornavida yardımıyla açın.

Anakart üzerinde madeni para büyüklüğünde bir BIOS pili bulunuyor.

Bu pili bulup nazikçe çıkarın ve yaklaşık 5 dakika bekleyin.

Pili tekrar yerine nazik bir şekilde takın.

Bilgisayarın kapağını yeniden takın. Güç kaynağının anahtarını açık konuma getirin ve ardından bilgisayarı çalıştırın.

Bu işlem ayarları sıfırlayacağından dolayı ilk açılışta otomatik BIOS ekranı açılacaktır.

BIOS'ta yanlış bir ayar yaptıysanız ve bilgisayar çalışmasına rağmen BIOS sayfasına erişlemiyorsa BIOS'u fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyebilirsiniz. Bunun için yukarıda yer alan adımları sırasıyla uygulamanız yeterlidir. Bu adımları uygularken dikkatli olmanız gerekiyor. Aksi takdirde bilgisayarın donanımına zarar verebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bilgisayar açılırken yalnızca bir tuşa başarak BIOS sayfası açılabiliyor ancak bazı durumlarda bu kısayol işe yaramıyor. Örneğin daha önce ben de bu durumu yaşamıştım. UEFI ayarlarına girerek sorunu çözmüştüm. Bunun için yalnızca birkaç basit adım uygulamak yeterli olmuştu. Siz de bu yöntemi veya rehberimizde yer alan farklı bir yöntemi uygulayarak sorunu çözebilirsiniz.