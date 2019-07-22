Herhangi Bir Dili Çevirmede Kullanabileceğiniz En İyi 5 Mobil Çeviri Uygulaması

İnsanların çoğu yanında telefonu olmadan seyahat etmeyi düşünemiyor. Telefon olmadan yapılan bir seyahat, onlar için epey tüyler ürpertici görünüyor. Akıllı telefonları genellikle yakınlarımızla iletişim kurmak, kamera ve GPS özelliğinden faydalanmak için kullanıyoruz. Yabancı ülkelerdeki işaretler, gidilen yerin insanları tarafından konuşulan dili kendi dilimize çevirmek için dahi akıllı telefonlarımızı kullanabiliyoruz.

Bu basit gibi görünen çeviri uygulamalardan biri, kendi kişisel tercümanınız olabilir. Sizler için bir araya getirdiğimiz bu Android ve iOS için uyumlu olan çeviri uygulamaları, gittiğiniz yerde hiç yabancılık çekmemenizi sağlayacaktır.

1. Google Translate

Google Translate, 100’den fazla dili desteklemektedir. Google Translate, bünyesinde çok fazla dil barındırdığından ve arayüzünün sadeliğinden dolayı en iyi olarak bilinen çeviri uygulamasıdır.

Google Translate kullanmaya başladığınız andan itibaren, başka bir dil konuşan birine daha yüksek bağırmayı ve tuhaf el hareketlerini bir kenara bırakabilirsiniz; Google Translate, bu işi sizin yerinize yapacaktır. Hem de daha anlaşılır bir şekilde!

Google Translate, mikrofon aracılığı ile konuşulan dili istenilen dile çevirebilmektedir. Translate’nin çeviri yapabilmesi için sizin ya da karşınızdaki kişinin söylediklerini algılaması yeterli olacaktır.

İnternetiniz olmadığı durumlarda da Google Translate imdadınıza yetişiyor. İnternetsiz bir ortamda çeviriye ihtiyacınız olursa Google Translate’nin çevrimdışı modunu kullanmayı unutmayınız.

2. Microsoft Translator

Microsoft Translator, çeviri uygulamaları denilince akıllara uğrayan bir diğer büyük isimdir ve Google Translate’nin arayüzünden daha basit bir arayüz ile karşımıza çıkmaktadır. Uygulamayı açtığınız zaman önünüze dört büyük daire çıkar. Bunları seçerek fotoğraf üzerinden çeviri, metin ve ses çevirisi gibi çeviriler yapabilirsiniz.

3. Reverso Translation Dictionary

Reverso, desteklenen diller (sadece 11 dil barındırır) bakımından bir hayli sınırlıdır; fakat diğer çeviri uygulamalarından daha ayrıntılı bir çeviri hizmeti sunar.

Reverso kelimeleri ezberlemenize ve çevirmenize yardımcı olur. Reverso’nun kullanıcılara sunduğu bu avantaj kendisini harika bir çeviri uygulaması yapmak için yeterlidir.

Papago’yu açtığınız zaman önünüze mikrofon, kamera gibi simgeler bulunan farklı renklerde dikdörtgenler gelecektir. Bunlar ses, fotoğraf ve metin olmak üzere üç farklı çeviri seçeneğidir. Papago sadece 13 dili desteklemektedir.

SayHi özellikle konuşma ve metni çevirmek için tasarlanmıştır. Bu, diğer özelliklerin biraz kısıtlı olacağı anlamına gelmektedir. Fakat çeşitli dilleri ve çok sayıda İspanyolca lehçesini desteklemektedir. SayHi Translate, başka bir dilde konuşmayı inanılmaz derecede basitleştirir.