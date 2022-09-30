Discord'u Xbox'a Bağlama Nasıl Yapılır?

Özellikle PC üzerinden oyun oynayan kişilerin sıklıkla kullandı yazılı ve sesli iletişim uygulamalarından biri olan Discord her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Aynı zamanda PC ve telefondan hariç başka platformlarda da yer almaya başladı. Artık Xbox konsolları üzerinden Discord kullanılabilecek. Xbox sahipleri için çok sevindirici olan bu haberden sonra oyuncuların akıllarında bir soru oluşmaya başladı. Discord Xbox'a nasıl bağlanır? Oyuncuların aklındaki bu soru işaretini gidermek için biz de sizler için bu yazıyı hazırladık. Xbox’ınızda Discord nasıl kullanılır öğrenmek istiyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz.

Discord Xbox'a Nasıl Bağlanır?

Öncelikle bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan Discord’a girip profilinizi Xbox ile bağlamanız gerekmekte. Aşağıdaki adımları izleyerek kolayca bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Discord’dan kullanıcı ayarları sekmesine girin.

Bağlantılar sekmesine girin.

Listelenmiş pek çok logonun arasından Xbox’ınkini seçin.

Açılan sayfada “Devam Et” seçeneğine tıklayın.

Tekrar açılan sayfadaki “Devam Et” seçeneğine tıklayın ve Xbox’ın sayfasına gidin.

Onayladığınız zaman Xbox hesabınız ile Discord hesabınız bağlanmış olacak.

Xbox’a Discord bağlama işlemi bu kadar basit. Artık Discord’unuz ve Xbox’ınız birbirine bağlı. Bundan sonraki işlemler daha da kolay. Telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan girmek istediğiniz Discord sunucusuna katılın. Ardından uygulama üzerindeki “Xbox’da katılın” simgesini seçin ve her şey tamam. Artık Xbox konsolunuz üzerinden Discord sunucusundasınız.

Xbox’ınızı kullanarak kolay bir şekilde arkadaşlarınızın sesini açıp kısabilir, konuşmadan çıkabilir ya da onları susturabilirsiniz. Discord’un pek çok fonksiyonunu Xbox’da da kullanmak mümkün.

Hatırlatmakta fayda var ki Xbox’ınızdan Discord’a girdiğinizde sadece sesli olarak iletişim kurabiliyorsunuz. Metin bazlı odalara girmeniz maalesef ki mümkün değil.

Xbox’ta oyun oynarken sesli iletişimi Discord üzerinden sağlamak oyun deneyiminizden aldığınız keyfi artıracaktır. Artık arkadaşlarınızla Xbox üzerinden sesli iletişim kurmak ve beraber oyun oynamak çok daha konforlu.

Discord Xbox'a nasıl bağlanır sorusuna cevap niteliğinde olan bu yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Xbox’ınızda Discord kullanıyor musunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.