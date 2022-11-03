Android telefonlar sosyal medya uygulamalarında gezinme, video izleme, oyun oynama gibi eylemlerin çok ötesinde işlemler yapabilen cihazlardır. Hiç bilmediğiniz 19 Android ayarı ile cihazınızı daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.

Sizlere hazırladığımız bu rehber sayesinde cihazınızdaki verileri nasıl güven altında tutacağınızı öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda bazı aylarla başka cihazlarla hızlı şekilde bağlantı kurabileceksiniz. Belirttiğimiz tüm bu ayarlar, Android 13’ün son sürümünde yer aldığını ekleyelim.

Hiç Bilinmeyen Android Telefon Ayarları

Bazı Android telefon ayarları çok kullanılırken bazıları hiç bilinmiyor ya da az biliniyor. Bu ayarları şöyle belirtebiliriz:

1. Daha Az Veri Kullanımı

Cihazınızın çekmediği bölgedeyseniz veya veri tarifeniz sınırlıysa; “İnternet” ve “Şebeke” ögelerine dokunabilirsiniz. Ayrıca “Veri Tasarrufu” ögesine de tıklayabilirsiniz. Bu ögeler sayesinde cihazınız daha az veri kullanmaya başlar.

2. Telefonda Varsayılan Uygulamaları Ayarlama

Aramaların yanıtlanması, bağlantıların açılması vb. birçok işlem için onlarla ilişkili uygulamaların kullanılması gerekir. İşlemlerle uygulamalar arasındaki ilişkinin kontrolü için “Uygulamalar” daha sonra “Varsayılan Uygulamalar” seçilmelidir.

Hemen akabinde de uygulama türünü seçebilirsiniz. Hangisini ilk kullanacağınızı seçerek türle eşleşecek bütün uygulamaların listesini ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

3. Kullanılmayan Uygulamaların Duraklatılması

Kullanılmayan uygulamaların izinleri Android tarafından duraklatılır. Uygulamalar üzerinde izinlerin duraklatılıp duraklatılmadığını öğrenmek için;

İlk olarak “Uygulamalar”, daha sonra “Tüm Uygulamaları Gör” seçilmelidir.

Yukarıdaki adımının arkasından bir uygulama seçimi yapılmalıdır.

“İzinler”e tıklanarak “Kullanılmıyorsa uygulama etkinliğini duraklat”ı seçiniz.

Yukarıda sıraladığımız adımlardan sonra telefonunuzdan kullanmadığınız uygulamaları kaldırmanızı öneriyoruz. Böylelikle telefonunuzun hafızası artmış olacak.

4. Durum Çubuğu Üzerinde Pil Yüzdesini Gösterme

Durum çubuğu üzerindeki küçük simgeden pil ömrünü öğrenmek imkansızdır. Pil ömrünü öğrenmek için “Pil” butonuna tıklanarak sonrasında “Pil Yüzdesi” geçiş anahtarı açılmalıdır.

Pil Yüzdesi geçiş anahtarı açıldıktan sonra durum çubuğunda yer alan diğer simgelerde sola kaymaya başlar. Normal pil ömrü simgesiyse aynı yerinde durur.

5. Videolara Canlı Altyazı Ekleme

Android cihazlarında videolardaki konuşmalarla birlikte gerçek zamanlı altyazı da eklenir. Bu ayar, işitme engelliler için çok kullanışlıdır. Videolara canlı altyazı eklemek için;

Seçenek > Ses > Titreşim > Canlı Altyazı seçeneklerine dokunulmalıdır.

Videolardaki altyazılar, Google Asistan tarafından oluşturuluyor. Videolara canlı altyazı ekledikten sonra videonuzu sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz.

6. Misafir Modu Etkinleştirme

Telefonunuzu sizden izinsiz kimsenin kurcalamasını engellemek için misafir modu etkinleştirme ayarını kullanabilirsiniz. Androidlerde Misafir Modu Etkinleştirme için ilk olarak;

Sistem > Birden Çok Kullanıcı > “Birden Çok Kullanıcıya İzin Ver” seçeneklerine tıklanarak ayar etkin hale getirilir.

7. Tıbbi Bilgileri Ekleme

Her ihtimali göz önünde bulundurarak mutlaka tıbbi bilgilerinizi ekleyiniz. Bu ayarı etkin hale getirerek herhangi sağlık sorununda size ilk müdahale edecek kişiler;

Kan grubu

Alerjiler

Kullanılan ilaçlar gibi pek çok konuda bilgi sahibi olurlar.

“Güvenlik ve Acil Durum” ile “Tıbbi Bilgiler” sekmelerinden yukarıdaki bilgilerinizi girebilirsiniz. Acil durumlarda size müdahale edece kişiler kilit ekranı üzerinden bilgilerinize kolayca erişebilir.

8. Ekranı Büyütme

Telefondan metinleri okurken zor anlar yaşayabilirsiniz. Ekrandaki metinleri daha kolay okumak için öncelikle “Ayarlar” sekmesine giriş yapmanız gerekiyor. Ardından;

Görüntüleme > Görüntüleme Boyutu > Metin butonuna tıklanmalıdır.

Yazı tipi boyutunu ayarlama; “metni büyütür veya küçültür” sekmesinden yapılır. Ekran boyutu; “simgeler ve menüler dahil her şeyi büyütür veya küçültür” şeklindeki seçenekten ayarlanır. “Ayarları Sıfırla” kısmından standart ayarlara geri gidilir.

9. Hangi Uygulamaların Yer Kapladığını Görüntüleme

Uygulamalar telefonlardaki depolama alanlarını işgal eder. Buna bağlı olarak telefonda yer kalmadığı için yavaş çalışma gibi birçok olumsuz durumla karşılaşabilirsiniz. Telefonda en çok yer kaplayan uygulamaları öğrenerek onları kaldırıp telefonunuzda yer açabilirsiniz.

Bunun için ilk olarak “Depolama” akabinde “Uygulamalar” alanına giriş yapıp hangi uygulamaların yer kapladığını görüntüleyebilirsiniz. En çok yer kaplayan uygulamalar en üst sıralarda yer alır. Uygulamalarla beraber gösterilen rakamlarsa uygulamalara dair tüm dosyaları bize sunuyor.

10. Sessiz Bildirimleri Gizleme

Bölgenizdeki trafik hakkında bilgi verilmesi, hava durumu gibi durumların cihazınızda görünmesini istemeyebilirsiniz. Bunların görünmesini engellemek için öncelikle “Bildirimler” seçilmelidir. Durum çubuğu üzerinden “Sessiz Bildirimleri Gizle” butonunu hızlı şekilde etkinleştirebilirsiniz.

11. Bildirim Geçmişinin Kontrolü

Uygulamalarınıza gelen son bildirimleri öğrenmek için sırasıyla Bildirimler > Bildirimler Geçmişi ayarını açabilirsiniz.

12. Uygulamaların Yönetilmesi

Android’inize indirmiş olduğunuz uygulamalar; kişi listesi, telefon konumu vb. birçok veri ve alana erişim sağlamak için izin istemektedir. Uygulamalara verilen izinleri görüntülemek, düzenlemek ve uygulama kullanımı esnasında erişimin sınırlandırılması için bazı ayarların yapılması gerekiyor.

“Uygulamalar” açılarak içinden herhangi bir uygulama seçilmelidir. “Tüm Uygulamaları Gör” seçilerek ayarların kontrolü ve üzerinde değişim için “İzinler” üzerine dokunulmalıdır.

13. Sürüş Modunu Otomatik Başlatma

Araç kullandığınız esnada sesli komutlar sayesinde bazı eylemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Android, aracın Bluetooth Stereo Sistemi üzerine bağlandığı zaman sürüş modu otomatik şekilde başlatılmalıdır. Sürüş modunu otomatik başlatma için;

Bağlı cihazlar

Bağlantı tercihleri

Sürüş modu şeklinde seçeneklere tıklanmalıdır.

14. Wi-Fi Otomatik Açma

Ofis, ev gibi yaşam alanlarından uzaklaşınca insanlar genellikle Wi-Fi’yi kapatır. Önceden oturum açtığınız ağı yeniden kullanmak için Wi-Fi’yi otomatik aç ayarını kullanabilirsiniz. Bunun için “Ağ ve İnternet” daha sonra “İnternet” ile “Ağ Tercihleri” üzerine basmanız gerekiyor.

15. Temassız Ödemelere Ekstra Güvenlik Ekleme

Google Pay vb. birçok uygulamalarla telefonunuzdan NFC aracılığıyla temassız olarak ödeme yapabilirsiniz. Fakat telefonunuzu eline geçiren herkeste bu özellikten yararlanarak sizi zor duruma sokabilir. Böyle durumları engellemek için NFC ödemelerinde ekran kilidi açma özelliğinin aktif edilmesi gerekir. Temassız ödemelere ekstra güvenlik ekleme için;

Bağlı cihazlar

Bağlantı tercihler

NFC

NFC için cihaz kilidinin açılmasını gerektirir sekmesine basınız.

16. Kilit Ekranından Hassas Bildirimleri Gizleme

Kilit ekranı üzerinden size özel kişisel ve hassas bildirimleri başkasının görmesini engelleyebilirsiniz. “Bildirimler” sekmesine tıklayıp “Hassas Bildirimler” alanını devre dışı bırakabilirsiniz.

17. Ekranın Daha Kısa Zamanda Kilitlenmesi

Kilit ekranı sayesinde telefonunuzu başkalarının kurcalamasını engelleyebilirsiniz. Bir defa ekranınızı kısa sürede kilitlemek için ayarlama yapabilirsiniz. “Ekran” kısmı açılıp liste içinden “Ekran Zaman Aşımı” seçilmelidir. Birkaç saniye ya da dakika olarak seçim yaparak kilitletmeyi ayarlayabilirsiniz.

18. Cihaz Kilidinin Güvenilir Yerlerde Açma

Telefonunuzu güvenmediğiniz kişilerin yanında açmak istemeyebilirsiniz. Bunun için telefonunuzda ayarlama yaparak kilidinin ev gibi rahat yerlerde otomatik açılması ayarını etkinleştirebilirsiniz. Cihaz kilidinin güvenilir yerlerde açma;

Güvenlik

Gelişmiş Ayarlar

Akıllı Kilit

Güvenilir Yerler’e Gidin şeklinde yapılır. Yalnız bu işlemleri yaparken konum eklemeyi unutmayınız.

19. Uygulamaların Kullanımına Sınır Belirleme

Özellikle sosyal medya platformlarında çok zaman geçirmekten yakınanlar için ideal bir uygulamadır. “Dijital Denge ve Ebeveyn Denetimleri” kısımlarına dokunarak “Pano” seçilmelidir. Pano üzerinde gün içinde hangi uygulamalarda ne kadar süre zaman geçirdiğini kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu bilgileri öğrendikten sonra da ne kadar zaman harcayacağınıza dair sınırlama ayarı yapabilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak Hayatınızı Kolaylaştıracak 10 Android Uygulaması yazımızı da okuyarak telefonunuzu daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.