Hayatınızı Kolaylaştıracak 10 Android Uygulaması

Akıllı telefonlar hayatımızın her alanında bizlere yardımcı oluyor. Aklımıza ne gelse, akıllı telefonlarımız aracılığıyla yapabiliyoruz. Geliştiriciler durmadan insanların ihtiyaç duyabileceği uygulamaları yapmaya çalışıyor. Bu blog yazımızda, sizlere mobil uygulama geliştiricileri tarafından hazırlanmış ve günlük hayatta oldukça işinize yarayacak 10 farklı uygulamayı anlatacağız.

Sizlere bu yazımızda tanıtacağımız uygulamalar diğer mobil kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Bu yüzden aşağıda göreceğiniz 10 uygulamadan en az beş tanesini telefonunuza yüklerseniz ihtiyaç anında hemen kullanabilirsiniz.

Hayatınızı Kolaylaştıracak Android Uygulamaları

Evernote

Last Pass

Storytel

Bundle

CamScanner

Moovit

Instapaper

Mobil Ödeme Uygulamaları

Online Sipariş Uygulamaları

Remote Mouse

1. Evernote

Evernote uygulamasını telefonunuza indirerek web sayfaları başta olmak üzere resim ve PDF'leri not olarak kaydedebilirsiniz. Uygulamanın diğer not araçlarından farklı olmasındaki en büyük etken, notlara açıklama eklemeye olanak tanıması.

2. LastPass

Sitelere ait üyelikleri yönetmeye ve tek tık ile şifre girmeden giriş yapabilmeye olanak tanıyan bir uygulamadır. Tüm platformlarda çalışmasıyla öne çıkan LastPass, her siteye girişte tekrar tekrar şifre girme işlemine son vererek, güvenli bir şekilde tek tık ile giriş yapabilmeyi kolaylaştırıyor.

3. Storytel

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de popülerlik kazanan uygulamalardan biri olan Storytel, sesli kitap servisidir. Aylık abonelik sistemiyle çalışıyor. Sabit bir ücret karşılığında sınırsız kitabı sesli bir şekilde dinleyebilme imkanı tanıyor.

4. Bundle

Belirdiğiniz kategorilerden son dakika haberlerini takip etmek isteyenler için ideal bir uygulama olan Bundle, ülke seçimiyle de dünya gündeminden anlık haberdar olma fırsatı sunuyor. Kaynak seçimi yaparak haber akışını yönlendirme özelliği de bulunuyor.

5. CamScanner

2011 piyasaya sürülen mobil uygulama Android kullanıcıları tarafından yoğun rağbet görmeye devam ediyor. Telefonları görüntü tarayıcı olarak kullanmaya izin veren sistem, belgeleri tarayarak JPEG ya da PDF olarak paylaşmayı kolaylaştırıyor.

6. Moovit

Şehir içi ulaşım araçları olan; otobüs, feribot, tren, tramvay, metro, ortak bisiklet veya paylaşımlı araba gibi tüm ağlarda gezinmek için gerçek zamanlı bir planlayıcıdır. Mobilde aktif olarak kullanılan uygulama, adres tarifini vermekle birlikte bölgeden geçen otobüs numaralarını ve metro hatlarını da detaylı bir şekilde listeliyor.

7. Instapeper

Web içeriklerinin kaydedilmesini ve e-okuyucu, akıllı telefon ya da tablet gibi cihazlarda daha sonradan okunabilmesini sağlıyor. İnternette karşılaşılan makalelere kadar pek çok şeyi kaydetme özelliğine sahip kullanışlı ve avantajlı bir uygulamadır.

8. Mobil Ödeme Uygulamaları

Ödeme uygulamalarını kullanarak kredi kartınızı ve diğer cüzdanlarınızı güvence altına alabilirsiniz. Her bir siteye ayrı ayrı hesap numarası girmek yerine aşağıdaki uygulamaları kullanarak tek bir numara ile onlarca işlem yapabilirsiniz. Türkiye'de henüz fazla yaygınlaşamayan Google Cüzdan gibi diğer uygulamalar da zamanla ülkemizde popüler olacak gibi görünüyor.

9. Remote Mouse

Bilgisayar başına oturdunuz, fakat etrafınızda hiç klavye veya mouse yok. Remote Mouse uygulaması sayesinde artık etrafınıza bakmayın. Remote Mouse uygulamasını telefonunuza indirerek, telefonunuzu bir kablosuz klavye ve mouse dönüştürebilirsiniz. Klavye konusunda fazla olmasa da kablosuz mouse konusunda oldukça işinize uygulama, ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor.

10. Online Sipariş Uygulamaları

Bu uygulamalar sayesinde oturduğunuz yerden ne yiyeceğinize karar verebilirsiniz. Uygulamaları kullanarak evinize sipariş verebilirsiniz. Sadece hazır yemek değil market seçenekleriyle de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan uygulamalar aracılığıyla evinizdeki eksikleri markete gitmeden getirtebilirsiniz.